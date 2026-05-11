Sắp xét xử 2 TikToker vụ đăng clip phân biệt vùng miền

Hai TikToker, Tàng Keng Ông Trùm và Dù Bầu Trời, sắp hầu tòa vì phát tán video kích động, chia rẽ vùng miền và gây mất đoàn kết dân tộc.

Dự kiến ngày 26/5, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ đăng clip xúc phạm người dân miền Nam.

Bị cáo Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker Tàng Keng Ông Trùm) và bị cáo Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, Tiktoker Dù Bầu Trời) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP.HCM bắt tạm giam Lê Anh Điệp. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, qua công tác nhà nước về không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" do bị cáo Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng đăng tải các video clip có nội dung mang tính kích động, thái độ thù địch, miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam; gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Quá trình xác định, bị cáo Điệp vào mạng xã hội TikTok thấy một số người trở nên nổi tiếng nhờ đăng các video clip và thấy TikTok không kiểm tra nội dung trước khi đăng tải.

Ngày 8/10/2025, tại một căn nhà ở khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Lê Anh Điệp sử dụng điện thoại di động tự thực hiện quay 2 video clip có lời thoại thô tục, chia rẽ vùng miền và gây ảnh hưởng xấu đến đến công tác cứu trợ thiên tai...

Sau đó, bị cáo Lê Anh Điệp đã đăng tải lên mạng TikTok 2 video clip trên nhằm "câu" lượt thích, lượt xem, lượt tương tác và để trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok.

Hai video trên sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều tương tác, lên "xu hướng" và được rất nhiều người dùng TikTok xem được. Từ đó, gây bức xúc trong , tạo nên làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ, gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP.HCM đã nhận được nhiều đơn đề nghị xử lý hình sự của cá nhân và tổ chức về việc tố cáo nội dung của 2 video của tài khoản TikTok "Tăng Keng Ông Trùm".

Theo kết quả trưng cầu giám định, hai video clip do bị cáo Điệp đăng tải có nội dung: "...phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...." theo điểm c khoản 1 Điều 8; "Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Cũng theo cáo trạng, vào giữa tháng 10/2025, bị cáo Đoàn Quốc Việt sau khi xem video clip của bị cáo Điệp trên TikTok cũng tham gia tương tác , chia sẻ và dùng điện thoại làm 2 video clip cũng có lời thoại thô tục chia rẽ vùng miền Nam - Trung - Bắc.

Theo kết luận giám định 2 video clip trên có nội dung: "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc..." theo điểm c khoản 1 Điều 8; "Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Theo Song Mai/ PLO
Tiktoker 'Dù Bầu Trời' khai phạm tội do bắt chước 'Tàng Keng Ông Trùm'

Bắt chước tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” để tăng tương tác, Tiktoker “Dù Bầu Trời” Đoàn Quốc Việt cố ý đăng tải các video “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”.

Đoàn Quốc Việt (SN 2003, trú tại Hà Nội), chủ tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Thấy gì từ vụ Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” bị khởi tố?

Vụ việc Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” Lê Anh Điệp sẽ là bài học cho nhiều người khi sử dụng mạng xã hội mà thiếu trách nhiệm với cộng đồng, coi thường pháp luật.

Lê Anh Điệp (30 tuổi, trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) chủ tài khoản 'Tàng keng Ông Trùm' vừa bị Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố, bắt giam điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khởi tố TikToker "Tàng Keng Ông Trùm"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Điệp là chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm".

Tiktoker Lê Anh Điệp chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" bị bắt để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, Lê Anh Điệp được cư dân mạng biết đến và bức xúc lên án vì có lời lẽ công kích hoạt động cứu trợ, xúc phạm người dân miền Nam, kích động chia rẽ vùng miền.

