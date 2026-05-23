Sao biển có hình dáng kỳ dị nhất thế giới, nhìn mà không tin là có thật

Nằm lặng lẽ dưới đáy biển nhiệt đới, một loài sao biển sở hữu hình dáng kỳ lạ gợi nhiều người liên tưởng ở con người.

T.B (tổng hợp)

Sao biển chân ngỗng (Anseropoda placenta) là một trong những loài sao biển kỳ lạ nhất vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Loài vật này phần thân dẹt cùng năm cánh ngắn, bè ra như bàn chân có màng của ngỗng hay vịt. So với hình ảnh sao biển quen thuộc có những cánh dài và cân đối, Anseropoda placenta trông gần như “biến dạng”, nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút đặc biệt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài sao biển này thường sống ở các vùng biển nông nhiệt đới, từ khu vực Ấn Độ, Đông Nam Á cho tới miền bắc Australia. Chúng thích những nền đáy cát pha bùn hoặc các rạn san hô nơi có nhiều sinh vật nhỏ để kiếm ăn. Cơ thể của Anseropoda placenta mỏng và mềm hơn nhiều loài sao biển khác, giúp nó dễ dàng len sát đáy biển và ẩn mình giữa lớp trầm tích.

Ảnh: omicsonline

Màu sắc của loài này khá đa dạng, từ nâu nhạt, vàng kem cho tới cam đỏ với những hoa văn loang lổ như da báo. Khi nằm yên trên nền cát hoặc san hô chết, chúng gần như hòa lẫn hoàn toàn với môi trường xung quanh. Đây là chiến lược ngụy trang quan trọng để tránh các loài cá săn mồi dưới biển.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm thú vị là dù trông có vẻ mong manh, sao biển chân ngỗng vẫn sở hữu những khả năng “siêu nhiên” quen thuộc của họ hàng sao biển. Nếu bị thương hoặc mất một phần cơ thể, chúng có thể tái tạo mô theo thời gian. Hệ thống di chuyển của chúng cũng rất đặc biệt: thay vì chân thực sự, sao biển dùng hàng trăm “ống chân” nhỏ hoạt động nhờ áp suất nước để bò chậm rãi dưới đáy biển.

Khác với nhiều loài sao biển săn động vật có vỏ cứng, Anseropoda placenta chủ yếu ăn các sinh vật nhỏ, mảnh vụn hữu cơ và chất lắng dưới đáy biển. Điều này khiến chúng đóng vai trò như những “nhân viên vệ sinh” âm thầm của hệ sinh thái đại dương, góp phần duy trì sự cân bằng sinh học ở đáy biển nhiệt đới.

Với các thợ lặn và nhiếp ảnh gia biển, sao biển chân ngỗng là sinh vật đầy cuốn hút vì vẻ ngoài "phi thực tế". Nhìn từ trên cao, nó giống một biểu tượng được vẽ bằng tay hơn là một động vật sống. Chính hình dáng kỳ dị ấy khiến loài sao biển này thường xuất hiện trong các bộ ảnh về những sinh vật ngoài lạ lùng dưới đại dương.

