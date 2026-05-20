Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

Nhiều người thường nghĩ vi khuẩn đồng nghĩa với bệnh tật, nhưng thực tế phần lớn vi khuẩn hoàn toàn vô hại, thậm chí cực kỳ cần thiết cho sự sống. Trong cơ thể con người tồn tại hàng nghìn tỷ vi khuẩn sống cộng sinh, đặc biệt trong đường ruột. Chúng giúp tiêu hóa thức ăn, tổng hợp vitamin và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Một số nhà khoa học thậm chí cho rằng, cơ thể người giống một “hệ sinh thái di động” hơn là một cá thể độc lập.

Vi khuẩn có cấu trúc cực kỳ đơn giản nhưng khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Chúng sinh sản nhanh đến mức một tế bào có thể tạo ra hàng triệu hậu duệ chỉ trong vài giờ nếu điều kiện thuận lợi. Chính tốc độ tiến hóa cao này khiến vi khuẩn dễ phát triển khả năng kháng kháng sinh — một trong những thách thức lớn nhất của y học hiện đại.

Điều thú vị là vi khuẩn còn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử hành tinh. Các vi khuẩn lam cổ đại từng tạo ra oxy thông qua quang hợp, góp phần biến bầu khí quyển nguyên thủy thành môi trường phù hợp cho sinh vật phức tạp phát triển. Nói cách khác, nếu không có vi khuẩn, con người có lẽ sẽ không tồn tại.

Trong đời sống hằng ngày, con người cũng tận dụng vi khuẩn theo rất nhiều cách. Sữa chua, phô mai, kim chi, nước tương hay dưa muối đều liên quan đến hoạt động của vi khuẩn lên men. Trong công nghệ sinh học, vi khuẩn còn được dùng để sản xuất insulin, xử lý ô nhiễm và nghiên cứu gene.

Một số loài vi khuẩn sở hữu khả năng sinh tồn gần như “siêu nhiên”. Có loài chịu được môi trường axit cực mạnh, có loài sống trong nước nóng gần điểm sôi, thậm chí một số vi khuẩn còn tồn tại được ngoài không gian trong thời gian ngắn. Chính vì thế, khi tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất, nhiều nhà khoa học cho rằng dạng sống đầu tiên con người có thể phát hiện nhiều khả năng sẽ giống vi khuẩn hơn là sinh vật phức tạp.

Dù nhỏ bé và vô hình, vi khuẩn thực chất đang âm thầm điều khiển rất nhiều quá trình của thế giới tự nhiên. Chúng phân hủy xác sinh vật, tái chế chất dinh dưỡng, duy trì hệ sinh thái và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần con người thông qua hệ vi sinh đường ruột. Có thể nói, Trái Đất không phải là “hành tinh của con người”, mà trước hết là hành tinh của vi sinh vật, mà đứng đầu là vi khuẩn.