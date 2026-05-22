Gần 300 nhà leo núi lập kỷ lục chinh phục thành công đỉnh Everest

Vào ngày 20/5 (giờ địa phương) 274 nhà leo núi đã chinh phục thành công đỉnh Everest. Họ đã xác lập kỷ lục mới về số người chinh phục đỉnh Everest trong 1 ngày

Theo AP, ông Rishi Ram Bhandari thuộc Hiệp hội các đơn vị tổ chức thám hiểm Nepal cho biết, 274 nhà leo núi đã tận dụng điều kiện thời tiết quang đãng trong ngày 20/5 (giờ địa phương) để thực hiện hành trình chinh phục đỉnh Everest.

Những nhà leo núi này đã leo lên tới đỉnh Everest đánh dấu kỷ lục mới đối với tuyến leo phía Nam của ngọn núi nổi tiếng thế giới nằm trên lãnh thổ Nepal. Everest có thể được chinh phục từ phía Nam thuộc Nepal hoặc phía Bắc thuộc Tây Tạng của Trung Quốc.

Trước đó, kỷ lục số người chinh phục Everest trong một ngày từ phía Nepal là 223 người. Kỷ lục này được xác lập vào ngày 22/5/2019.

274 nhà leo núi mới lập kỷ lục số người chinh phục đỉnh Everest trong một ngày. Ảnh: adventureconsultants.com.

Nếu tính cả hai tuyến leo núi từ Nepal và Trung Quốc, tổng ghi nhận người cùng leo đến đỉnh trong một ngày là hơn 350 lượt. Tuy nhiên, Trung Quốc năm nay không cấp phép leo núi từ phía Tây Tạng.

Vào đầu tuần này, hướng dẫn viên leo núi kỳ cựu Kami Rita Sherpa đã chinh phục đỉnh Everest lần thứ 32 qua đó phá vỡ kỷ lục trước đó của chính mình.

Everest là ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao 8.848,86m, nằm trên dãy Himalaya ở khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc. Nơi đây thu hút hàng nghìn nhà leo núi mỗi năm với mong muốn chinh phục ngọn núi hùng vĩ này. Hành trình chinh phục đỉnh Everest với nhiều khó khăn, nguy hiểm. Theo ước tính, hơn 300 người đã thiệt mạng khi leo núi kể từ năm 1953 và nhiều thi thể của các nhà leo núi vẫn nằm trên núi do việc đưa xuống quá nguy hiểm và tốn kém.