Gần 300 nhà leo núi lập kỷ lục chinh phục thành công đỉnh Everest

Vào ngày 20/5 (giờ địa phương) 274 nhà leo núi đã chinh phục thành công đỉnh Everest. Họ đã xác lập kỷ lục mới về số người chinh phục đỉnh Everest trong 1 ngày

Tâm Anh (TH)

Theo AP, ông Rishi Ram Bhandari thuộc Hiệp hội các đơn vị tổ chức thám hiểm Nepal cho biết, 274 nhà leo núi đã tận dụng điều kiện thời tiết quang đãng trong ngày 20/5 (giờ địa phương) để thực hiện hành trình chinh phục đỉnh Everest.

Những nhà leo núi này đã leo lên tới đỉnh Everest đánh dấu kỷ lục mới đối với tuyến leo phía Nam của ngọn núi nổi tiếng thế giới nằm trên lãnh thổ Nepal. Everest có thể được chinh phục từ phía Nam thuộc Nepal hoặc phía Bắc thuộc Tây Tạng của Trung Quốc.

Trước đó, kỷ lục số người chinh phục Everest trong một ngày từ phía Nepal là 223 người. Kỷ lục này được xác lập vào ngày 22/5/2019.

274 nhà leo núi mới lập kỷ lục số người chinh phục đỉnh Everest trong một ngày. Ảnh: adventureconsultants.com.

Nếu tính cả hai tuyến leo núi từ Nepal và Trung Quốc, tổng ghi nhận người cùng leo đến đỉnh trong một ngày là hơn 350 lượt. Tuy nhiên, Trung Quốc năm nay không cấp phép leo núi từ phía Tây Tạng.

Vào đầu tuần này, hướng dẫn viên leo núi kỳ cựu Kami Rita Sherpa đã chinh phục đỉnh Everest lần thứ 32 qua đó phá vỡ kỷ lục trước đó của chính mình.

Everest là ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao 8.848,86m, nằm trên dãy Himalaya ở khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc. Nơi đây thu hút hàng nghìn nhà leo núi mỗi năm với mong muốn chinh phục ngọn núi hùng vĩ này. Hành trình chinh phục đỉnh Everest với nhiều khó khăn, nguy hiểm. Theo ước tính, hơn 300 người đã thiệt mạng khi leo núi kể từ năm 1953 và nhiều thi thể của các nhà leo núi vẫn nằm trên núi do việc đưa xuống quá nguy hiểm và tốn kém.

Điều cực khó tin ở vườn quốc gia trên đỉnh Everest huyền thoại

Nằm trên dãy Himalaya hùng vĩ, Vườn quốc gia Sagarmatha là nơi thiên nhiên khắc nghiệt và văn hóa bản địa giao thoa quanh đỉnh Everest.

Sagarmatha là vườn quốc gia bao trùm đỉnh Everest cao nhất thế giới. Vườn quốc gia Sagarmatha được thành lập năm 1976, bao gồm đỉnh Chomolungma / Everest cao 8.848 m - một biểu tượng toàn cầu của địa lý và thám hiểm. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi Sagarmatha mang ý nghĩa thiêng liêng trong văn hóa Nepal. Trong tiếng Nepal, “Sagarmatha” có thể hiểu là “Trán của bầu trời”, phản ánh quan niệm linh thiêng về núi non trong thế giới quan Himalaya. Ảnh: Pinterest.
Vì sao thi thể nhà leo núi mãi nằm trên đỉnh Everest?

Khi chinh phục đỉnh Everest, một số nhà leo núi đã gặp tai nạn và qua đời. Thi thể của họ mãi chưa thể đưa xuống núi dù nhiều năm đã trôi qua. Vì sao lại vậy?

Đỉnh Everest cao khoảng 8.848m là mục tiêu chinh phục của nhiều nhà leo núi trên thế giới. Ngọn núi giảm độ cao 2,4 cm sau trận động đất xảy ra tại Nepal ngày 25/4/2015 và đã dịch chuyển 3 cm về phía tây nam. Dù vậy, Everest vẫn là đỉnh núi cao nhất trên Trái đất so với mực nước biển. Ảnh: Shutterstock.
Nhiều nhà leo núi quyết tâm chinh phục đỉnh Everest dù biết đối mặt với những nguy hiểm tới tính mạng. Thêm nữa, chi phí cho chuyến leo núi khá cao, khoảng 25.000 - 75.000 USD. Ảnh: Shutterstock.
Tộc người leo núi phi thường, lên đỉnh Everest như đi chợ

Sống trên vùng núi cao Himalaya, tộc người Sherpa nổi tiếng toàn thế giới nhờ khả năng leo núi phi thường cùng nền văn hóa đặc sắc.

Khả năng thích nghi độ cao vượt trội. Người Sherpa sở hữu biến thể gene giúp hấp thụ oxy hiệu quả ở độ cao lớn, điều khiến họ trở thành những vận động viên leo núi bẩm sinh. Ảnh: Pinterest.
Là những người dẫn đường Himalaya giỏi nhất. Người Sherpa đóng vai trò thiết yếu trong các đoàn chinh phục Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
