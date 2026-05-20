Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sinh vật kỳ ảo nhất đại dương, gần như không biến đổi sau hàng trăm triệu năm

Ẩn mình dưới đáy biển như những bông hoa ngoài hành tinh, hải quỳ ống khiến nhiều thợ lặn lần đầu nhìn thấy phải sửng sốt.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hải quỳ ống (Cerianthus membranaceus) là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất dưới đáy biển Địa Trung Hải. Thoạt nhìn, nó giống một bông hoa phát sáng hoặc sinh vật ngoài hành tinh hơn là động vật biển. Những xúc tu dài mềm mại xòe tròn quanh miệng tạo nên vẻ đẹp mê hoặc, đặc biệt khi dòng nước nhẹ làm chúng chuyển động như những dải lụa sống.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Dù thường bị nhầm là thực vật biển, hải quỳ ống thực chất thuộc nhóm động vật không xương sống có họ hàng với sứa và san hô. Điểm đặc biệt của Cerianthus membranaceus nằm ở chiếc “ống” mà nó tự tạo ra để trú ẩn dưới nền cát hoặc bùn đáy biển. Chiếc ống này được cấu thành từ chất nhầy kết hợp với cát, mảnh vụn hữu cơ và các tế bào châm nhỏ. Phần thân mềm của hải quỳ gần như luôn ẩn bên trong, chỉ để lộ phần xúc tu phía trên.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khi cảm nhận nguy hiểm, toàn bộ cơ thể nó có thể rút phắt xuống ống chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức nhiều loài cá săn mồi gần như không kịp phản ứng. Chính cơ chế này giúp hải quỳ ống tồn tại hiệu quả ở những vùng đáy biển trống trải. Một số cá thể có chiều dài xúc tu lên đến hơn 30 cm, tạo cảm giác như một cụm pháo hoa sinh học đang nở dưới nước.

Màu sắc của Cerianthus membranaceus rất đa dạng: trắng ngà, tím nhạt, nâu đỏ, xanh lục hoặc cam ánh huỳnh quang. Dưới ánh đèn lặn đêm, các xúc tu của nó phản chiếu ánh sáng đầy ma mị, khiến nhiều nhiếp ảnh gia biển xem đây là một trong những sinh vật “ăn ảnh” nhất vùng Địa Trung Hải.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị là hải quỳ ống không xây dựng bộ xương cứng như san hô. Nó sống đơn độc và chủ yếu săn sinh vật phù du hoặc động vật nhỏ trôi qua bằng các tế bào châm chứa độc tố cực nhỏ trên xúc tu. Tuy vậy, đối với con người, loài này gần như vô hại nếu không chạm trực tiếp quá mạnh.

Một số nhà sinh học biển cho rằng Cerianthus membranaceus giống “hóa thạch sống” của đại dương vì cấu trúc cơ thể của nhóm hải quỳ đã tồn tại hàng trăm triệu năm với rất ít thay đổi lớn. Chúng là minh chứng cho việc đôi khi tự nhiên không cần tiến hóa quá phức tạp để tạo ra một sinh vật hoàn hảo cho môi trường sống của mình.

Ngày nay, hải quỳ ống còn trở thành sinh vật được yêu thích trong các bể cá biển cao cấp. Tuy nhiên, việc nuôi chúng không hề đơn giản vì cần nền cát phù hợp, nước ổn định và môi trường ít bị quấy rầy. Có lẽ cũng vì vậy mà vẻ đẹp thật sự của Cerianthus membranaceus vẫn thuộc về đáy biển sâu yên tĩnh — nơi nó lặng lẽ nở như một đóa hoa kỳ dị giữa đại dương.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển #Hải quỳ ống và đặc điểm sinh học #Sinh vật cổ xưa ít biến đổi #Chiếc ống trú ẩn tự nhiên #Chức năng và cơ chế phòng thủ #Sắc thái và phản chiếu ánh sáng

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài thằn lằn đỏ rực như lửa khiến giới chơi bò sát mê mẩn

Với thân hình đỏ rực như than hồng và lớp vảy bóng loáng, thằn lằn bóng lửa trông như một sinh vật cổ tích giữa rừng nhiệt đới.

Thằn lằn bóng lửa (Lepidothyris fernandi) là một trong những loài bò sát có màu sắc nổi bật nhất châu Phi. Chúng sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới ẩm ở Cameroon, Ghana, Congo và nhiều vùng Tây – Trung Phi khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đây là một sinh vật được tạo bằng AI.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hành vi quái dị của lỗ đen cách Trái Đất 665 triệu năm ánh sáng

Một lỗ đen bí ẩn đã hồi sinh ba năm sau khi nuốt chửng một ngôi sao, rồi đột nhiên phun ra vật chất còn sót lại.

Các nhà thiên văn học đã chứng kiến ​​một vụ bùng phát ánh sáng từ một lỗ đen cách Trái Đất khoảng 665 triệu năm ánh sáng, khi nó xé toạc một ngôi sao nhỏ. Tuy nhiên, ba năm sau, lỗ đen này lại chiếu sáng vũ trụ mà không có dấu hiệu nuốt chửng thêm vật thể nào.

Các nhà thiên văn học chỉ ra rằng, vụ bùng phát này bắt nguồn từ ngôi sao mà nó đã nuốt chửng cách đây ba năm trước đó, nhưng vì một lý do nào đó, nó lại phóng ra vật chất sau vài năm im lìm. Chưa ai từng chứng kiến ​​điều gì tương tự xảy ra trước đây.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài thú có bộ lông ánh kim được ví như bóng ma dưới lòng đất châu Phi

Ẩn mình dưới lớp cát và đất khô châu Phi, chuột chũi vàng là những sinh vật kỳ lạ, có lối di chuyển gần như “bơi” trong lòng đất tối.

Họ chuột chũi vàng (Chrysochloridae) là một trong những nhóm động vật bí ẩn nhất châu Phi. Dù mang tên “chuột chũi”, chúng thực ra không phải họ hàng gần với chuột chũi thật ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Đây là ví dụ điển hình của tiến hóa hội tụ: những loài hoàn toàn khác nhau nhưng lại phát triển ngoại hình tương tự vì cùng thích nghi với cuộc sống đào hang dưới lòng đất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới