Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sự quyến rũ chết người của loài nấm mang tên 'thiên thần hủy diệt'

Ẩn dưới vẻ ngoài trắng tinh khiết như bước ra từ truyện cổ tích, nấm thiên thần hủy diệt là một trong những loài nấm đáng sợ bậc nhất thế giới.

Thanh Bình (tổng hợp)

Loài nấm mang tên khoa học Amanita virosa thường được gọi bằng cái tên đầy ám ảnh: nấm "thiên thần hủy diệt” (Destroying Angel). Đây là một trong những loài nấm độc nguy hiểm nhất từng được biết đến, nổi tiếng không chỉ vì khả năng gây tử vong cực cao mà còn bởi vẻ ngoài quá đỗi thanh khiết, khiến nhiều người dễ nhầm với các loại nấm ăn được.

Ảnh: The Anesthesia Guide

Loài nấm này phân bố chủ yếu ở các khu rừng ôn đới thuộc châu Âu, đặc biệt dưới các tán cây lá kim và rừng bạch dương ẩm mát. Amanita virosa có màu trắng gần như hoàn toàn: từ mũ nấm, phiến nấm cho tới thân. Khi còn non, nó nằm trong một lớp bao hình trứng nhỏ, rồi dần vươn lên thành cây nấm thanh mảnh trông rất đẹp mắt. Chính vẻ ngoài “vô hại” ấy lại là chiếc bẫy chết người đối với những người hái nấm thiếu kinh nghiệm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Bên trong "thiên thần hủy diệt” chứa nhóm độc tố amatoxin cực mạnh, đặc biệt là alpha-amanitin. Chỉ một lượng nhỏ cũng đủ gây tổn thương gan và thận nghiêm trọng. Điều đáng sợ hơn là các triệu chứng thường không xuất hiện ngay. Sau khi ăn phải, nạn nhân có thể hoàn toàn bình thường trong 6–24 giờ đầu tiên. Đến khi đau bụng, nôn ói và tiêu chảy dữ dội xuất hiện, độc tố thường đã bắt đầu phá hủy nội tạng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nhiều trường hợp ngộ độc trở nên đặc biệt nguy hiểm vì bệnh nhân tưởng mình đã hồi phục. Sau giai đoạn triệu chứng tiêu hóa giảm bớt, cơ thể có thể bước vào “giai đoạn yên lặng” trước khi suy gan cấp xảy ra. Nếu không điều trị kịp thời, hậu quả có thể dẫn tới tử vong hoặc phải ghép gan khẩn cấp.

Điều trớ trêu là "thiên thần hủy diệt” lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Nó tạo quan hệ cộng sinh với rễ cây, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng và nước hiệu quả hơn. Nghĩa là phía sau danh tiếng “sát thủ”, loài nấm này vẫn là một phần không thể thiếu của tự nhiên.

Trong văn hóa đại chúng và giới yêu nấm, "thiên thần hủy diệt” thường được xem như biểu tượng hoàn hảo cho vẻ đẹp nguy hiểm của thiên nhiên. Nó nhắc con người rằng không phải thứ gì đẹp đẽ và tinh khôi cũng vô hại. Giữa nền lá mục ẩm ướt của rừng sâu, "thiên thần hủy diệt” hiện lên như một bóng ma trắng lặng lẽ - đẹp, bí ẩn và chết chóc.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Nấm độc nguy hiểm #Loài nấm Amanita virosa #Ngộ độc nấm và triệu chứng #Vai trò sinh thái của nấm độc #Hình tượng thiên thần hủy diệt trong văn hóa

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài gà rừng “ngoài hành tinh” có cổ họng xanh phát sáng ở rừng Amazon

Sở hữu chiếc yếm xanh lam kỳ lạ dưới cổ, loài chim rừng Nam Mỹ này trông như một sinh vật bước ra từ thế giới trong phim Avatar.

Gà guan pipi họng xanh (Pipile cumanensis) là một trong những loài chim rừng kỳ lạ nhất vùng Amazon và lưu vực sông Orinoco ở Nam Mỹ. Thuộc họ Cracidae — nhóm chim có họ hàng xa với gà — chúng sở hữu bộ lông đen ánh xanh phủ toàn thân, điểm xuyết bằng các viền trắng nhỏ trên cánh, kết hợp với chiếc yếm họng màu xanh lam khiến con chim nổi bật giữa tán rừng nhiệt đới rậm rạp.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật kỳ ảo nhất đại dương, gần như không biến đổi sau hàng trăm triệu năm

Ẩn mình dưới đáy biển như những bông hoa ngoài hành tinh, hải quỳ ống khiến nhiều thợ lặn lần đầu nhìn thấy phải sửng sốt.

Hải quỳ ống (Cerianthus membranaceus) là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất dưới đáy biển Địa Trung Hải. Thoạt nhìn, nó giống một bông hoa phát sáng hoặc sinh vật ngoài hành tinh hơn là động vật biển. Những xúc tu dài mềm mại xòe tròn quanh miệng tạo nên vẻ đẹp mê hoặc, đặc biệt khi dòng nước nhẹ làm chúng chuyển động như những dải lụa sống.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới