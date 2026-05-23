Loài cây như làm từ kim loại khiến dân chơi cây săn lùng khắp thế giới

Giữa những vùng bán hoang mạc khô cằn của Nam Phi tồn tại một loài thực vật cổ đại có vẻ đẹp gai góc như bước ra từ thời khủng long.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong thế giới thực vật cổ xưa, cây tuế Nam Phi (Encephalartos horridus) thường được xem như một “quái kiệt” vừa kỳ dị vừa quyến rũ. Loài cây này thuộc nhóm tuế (cycad) — những sinh vật thực vật đã xuất hiện từ hơn 280 triệu năm trước, thậm chí còn tồn tại trước cả thời kỳ khủng long thống trị Trái Đất. Cái tên “horridus” trong tiếng Latin mang nghĩa “gai góc” hay “đáng sợ”, phản ánh vẻ ngoài đầy gai nhọn của nó.

Ảnh: cycadlist

Dù mang dáng dấp cây cọ, tuế Nam Phi không thuộc họ Cọ mà thuộc họ Tuế. Đây là nhóm thực vật hạt trần cổ đại, sinh sản bằng nón giống thông thay vì hoa và quả như phần lớn cây hiện đại. Khi đến mùa sinh sản, Encephalartos horridus tạo ra các nón lớn màu xanh lục hoặc hơi nâu đồng, trông như những khối điêu khắc kỳ lạ mọc giữa tán lá gai.

Ảnh: junglemusic

Điểm khiến Encephalartos horridus trở nên nổi tiếng chính là màu sắc hiếm độc. Lá cây mang sắc xanh bạc hoặc xanh lam ánh thép hiếm thấy trong tự nhiên, tạo cảm giác như được phủ một lớp sương kim loại. Mỗi tàu lá cứng và xoắn nhẹ, các mép lá đầy gai sắc khiến cây trông giống một sinh vật tiền sử hơn là một loài thực vật cảnh. Dưới nắng mạnh, màu xanh ấy càng nổi bật, khiến giới chơi cây cảnh trên toàn thế giới săn lùng ráo riết.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài tuế này có nguồn gốc từ vùng Đông Cape của Nam Phi, nơi khí hậu khô nóng và đất đá cằn cỗi. Chúng phát triển cực kỳ chậm; một cây trưởng thành đẹp mắt đôi khi phải mất hàng chục năm. Chính tốc độ sinh trưởng “rùa bò” ấy lại khiến tuế Nam Phi càng có giá trị trong giới sưu tầm thực vật quý hiếm. Một số cá thể lớn, lâu năm có thể được giao dịch với giá hàng chục nghìn USD.

Không chỉ hiếm, Encephalartos horridus còn là một trong những loài tuế bị đe dọa nghiêm trọng ngoài tự nhiên. Việc săn trộm cây trưởng thành để bán cho giới sưu tập từng khiến quần thể hoang dã suy giảm mạnh. Hiện nay, loài này được bảo vệ nghiêm ngặt theo Công ước CITES và các quy định bảo tồn của Nam Phi. Trong tự nhiên, chúng thường mọc lẻ loi giữa đá sỏi khô cằn, tạo nên khung cảnh vừa cô độc vừa ngoạn mục.

Ngày nay, trong các vườn thực vật hay khu vườn phong cách nhiệt đới – tiền sử, Encephalartos horridus thường trở thành “ngôi sao” nổi bật nhất. Nó mang vẻ đẹp vừa lạnh lùng, hoang dã, vừa gợi cảm giác về một Trái Đất cổ xưa chưa có con người xuất hiện.

Loài gà rừng “ngoài hành tinh” có cổ họng xanh phát sáng ở rừng Amazon

Sở hữu chiếc yếm xanh lam kỳ lạ dưới cổ, loài chim rừng Nam Mỹ này trông như một sinh vật bước ra từ thế giới trong phim Avatar.

Gà guan pipi họng xanh (Pipile cumanensis) là một trong những loài chim rừng kỳ lạ nhất vùng Amazon và lưu vực sông Orinoco ở Nam Mỹ. Thuộc họ Cracidae — nhóm chim có họ hàng xa với gà — chúng sở hữu bộ lông đen ánh xanh phủ toàn thân, điểm xuyết bằng các viền trắng nhỏ trên cánh, kết hợp với chiếc yếm họng màu xanh lam khiến con chim nổi bật giữa tán rừng nhiệt đới rậm rạp.

Sinh vật kỳ ảo nhất đại dương, gần như không biến đổi sau hàng trăm triệu năm

Ẩn mình dưới đáy biển như những bông hoa ngoài hành tinh, hải quỳ ống khiến nhiều thợ lặn lần đầu nhìn thấy phải sửng sốt.

Hải quỳ ống (Cerianthus membranaceus) là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất dưới đáy biển Địa Trung Hải. Thoạt nhìn, nó giống một bông hoa phát sáng hoặc sinh vật ngoài hành tinh hơn là động vật biển. Những xúc tu dài mềm mại xòe tròn quanh miệng tạo nên vẻ đẹp mê hoặc, đặc biệt khi dòng nước nhẹ làm chúng chuyển động như những dải lụa sống.

Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

