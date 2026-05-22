Phát hiện loài thủy quái mới thống trị biển cả, sống cùng thời khủng long

Các chuyên gia mới xác định được một loài mosasaur mới từng thống trị biển cả là Tylosaurus rex. Nó sống cùng thời khủng long, có chiều dài cơ thể lên tới 13m.

Tâm Anh (TH)

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Bulletin of the American Museum of Natural History ngày 21/5, các chuyên gia cho biết loài mosasaur mới, được đặt tên là Tylosaurus rex. Loài này không săn mồi trên đất liền mà là những kẻ săn mồi hung dữ trên biển trong thời đại khủng long.

Tylosaurus rex là thành viên của nhóm mosasaur - nhóm bò sát biển sống cùng thời với khủng long trong kỷ Phấn trắng (từ 145 triệu đến 66 triệu năm trước). Loài mới được đặt tên này thuộc về một chi đã biết: Tylosaurus. Tên loài mới được đặt là Tylosaurus rex, viết tắt là T. rex, đã được các chuyên gia xác định là loài mới khi so sánh với các loài mosasaur khác trong cùng chi.

Các hóa thạch của loài này có niên đại khoảng 80 triệu năm tuổi và được phát hiện chủ yếu ở miền bắc Texas cách đây nhiều thập kỷ.

Hình ảnh phục dựng loài Tylosaurus rex đang bơi dưới biển ở Bắc Mỹ trong kỷ Phấn trắng. Ảnh: Alderon Games/Path of Titans.

Tylosaurus rex có chiều dài lên tới 13m, hàm răng sắc nhọn, bộ hàm mạnh mẽ. Những bằng chứng trên hóa thạch cho thấy chúng đã trải qua những trận chiến dữ dội với đồng loại.

"Mọi thứ ở Texas đều to lớn hơn và điều đó dường như bao gồm cả nhóm mosasaur", tác giả chính của nghiên cứu, Amelia Zietlow, cộng tác viên nghiên cứu về cổ sinh vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở thành phố New York, cho biết.

Kết quả kiểm tra giải phẫu cho thấy Tylosaurus rex giống như những họ hàng trong nhóm mosasaur của nó. Loài này là những kẻ săn mồi đáng gờm ở dưới nước. Ngoài kích thước khổng lồ, Tylosaurus rex còn có cơ hàm và cơ cổ rất khỏe.

Một số hóa thạch cho thấy dấu hiệu của những vết thương nghiêm trọng. Trong đó, một mẫu vật trong bộ sưu tập của Bảo tàng Tự nhiên và Khoa học Perot ở Dallas, được đặt biệt danh là "Hiệp sĩ Đen", bị mất chóp mõm và gãy hàm dưới. Các chuyên gia nghi ngờ những chấn thương này do một cá thể khác cùng loài gây ra.

Tìm thấy hóa thạch loài khủng long mới ở Thái Lan, nặng gần 30 tấn

Các chuyên gia xác định một loài khủng long mới nhờ hóa thạch khổng lồ tìm thấy ở Thái Lan. Loài này sống cách đây khoảng 120 triệu năm, có thể nặng gần 30 tấn.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các chuyên gia cho hay đã phát hiện loài khủng long mới và được đặt tên là Nagatitan chaiyaphumensis. Đây một loài khủng long ăn thực vật cổ dài (sauropod) được xem là lớn nhất từng được phát hiện tại Thái Lan và Đông Nam Á.

Trong đó, từ "Nagatitan" được ghép từ "Naga" - một loài rắn thần trong tín ngưỡng Thái Lan và "Titan" - những vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, nhằm phản ánh vóc dáng đồ sộ của loài khủng long mới phát hiện.

Bộ xương 190 triệu tuổi hé lộ loài khủng long mới dài tới 10m

Bộ xương 190 triệu tuổi được phát hiện tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các chuyên gia xác định đây là loài khủng long mới, có danh pháp là Xiangyunloong fengming.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Ya-Ming Wang từ Bảo tàng Địa chất Trung Quốc thông báo về việc phát hiện về một loài khủng long mới, được đặt danh pháp là Xiangyunloong fengming.

Đây là một loài hoàn toàn mới thuộc một chi cũng hoàn toàn mới trong thế giới khủng long là Xiangyunloong (có nghĩa "Rồng Tường Vân"). Tên gọi này được đặt theo địa điểm nơi bộ xương được khai quật là huyện Tường Vân, thuộc châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Sinh vật trông như khủng long thu nhỏ giữa rừng rậm Trung Mỹ

Ẩn mình giữa những tán rừng nhiệt đới Trung Mỹ, cự đà mũ trông như một “sinh vật cổ đại” bước ra từ thời khủng long.

Cự đà mũ (Corytophanes cristatus) là một loài bò sát thuộc họ Corytophanidae, phân bố chủ yếu tại các khu rừng ẩm của Trung Mỹ như Mexico, Belize và Costa Rica. Điểm nổi bật nhất của loài này chính là phần “mũ” nhô cao trên đầu – thực chất là một mào xương phát triển, khiến nó trông như một sinh vật tiền sử thu nhỏ. Hình dáng này không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn đóng vai trò trong việc nhận diện và giao tiếp giữa các cá thể.

