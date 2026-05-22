Phát hiện loài thủy quái mới thống trị biển cả, sống cùng thời khủng long

Các chuyên gia mới xác định được một loài mosasaur mới từng thống trị biển cả là Tylosaurus rex. Nó sống cùng thời khủng long, có chiều dài cơ thể lên tới 13m.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Bulletin of the American Museum of Natural History ngày 21/5, các chuyên gia cho biết loài mosasaur mới, được đặt tên là Tylosaurus rex. Loài này không săn mồi trên đất liền mà là những kẻ săn mồi hung dữ trên biển trong thời đại khủng long.

Tylosaurus rex là thành viên của nhóm mosasaur - nhóm bò sát biển sống cùng thời với khủng long trong kỷ Phấn trắng (từ 145 triệu đến 66 triệu năm trước). Loài mới được đặt tên này thuộc về một chi đã biết: Tylosaurus. Tên loài mới được đặt là Tylosaurus rex, viết tắt là T. rex, đã được các chuyên gia xác định là loài mới khi so sánh với các loài mosasaur khác trong cùng chi.

Các hóa thạch của loài này có niên đại khoảng 80 triệu năm tuổi và được phát hiện chủ yếu ở miền bắc Texas cách đây nhiều thập kỷ.

Hình ảnh phục dựng loài Tylosaurus rex đang bơi dưới biển ở Bắc Mỹ trong kỷ Phấn trắng. Ảnh: Alderon Games/Path of Titans.

Tylosaurus rex có chiều dài lên tới 13m, hàm răng sắc nhọn, bộ hàm mạnh mẽ. Những bằng chứng trên hóa thạch cho thấy chúng đã trải qua những trận chiến dữ dội với đồng loại.

"Mọi thứ ở Texas đều to lớn hơn và điều đó dường như bao gồm cả nhóm mosasaur", tác giả chính của nghiên cứu, Amelia Zietlow, cộng tác viên nghiên cứu về cổ sinh vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở thành phố New York, cho biết.

Kết quả kiểm tra giải phẫu cho thấy Tylosaurus rex giống như những họ hàng trong nhóm mosasaur của nó. Loài này là những kẻ săn mồi đáng gờm ở dưới nước. Ngoài kích thước khổng lồ, Tylosaurus rex còn có cơ hàm và cơ cổ rất khỏe.

Một số hóa thạch cho thấy dấu hiệu của những vết thương nghiêm trọng. Trong đó, một mẫu vật trong bộ sưu tập của Bảo tàng Tự nhiên và Khoa học Perot ở Dallas, được đặt biệt danh là "Hiệp sĩ Đen", bị mất chóp mõm và gãy hàm dưới. Các chuyên gia nghi ngờ những chấn thương này do một cá thể khác cùng loài gây ra.

