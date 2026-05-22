Chiêm ngưỡng cấu trúc tuyệt đẹp của tinh vân NGC 6072

Kính viễn vọng không gian James Webb hé lộ cấu trúc tuyệt đẹp của tinh vân NGC 6072, phát hiện sự chết của các ngôi sao có nhiều hình thức khác nhau.

NASA đã công bố hình ảnh mới về tinh vân hành tinh NGC 6072, được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), hé lộ cảnh tượng ngoạn mục của một ngôi sao đang hấp hối phát nổ ở giai đoạn cuối vòng đời, và thậm chí có thể che giấu những bí mật của một hệ sao đôi.

Theo Space.com dẫn tin, tinh vân hành tinh NGC 6072 nằm trong chòm sao Thiên Yết, cách Trái Đất khoảng 3.060 năm ánh sáng. Hai hình ảnh được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Webb trong dải hồng ngoại cận và hồng ngoại giữa cho thấy tinh vân này có hình dạng phức tạp bất thường, không giống như cấu trúc tròn hoặc lưỡng cực điển hình, mà giống như một vệt sơn liên sao không kiểm soát được.

Ảnh: @NASA.

Các nhà khoa học cho rằng, điều này có thể liên quan đến sự tồn tại của một hệ sao đôi ở trung tâm tinh vân, với tương tác hấp dẫn giữa hai ngôi sao khiến các luồng khí trong tinh vân hành tinh NGC 6072 liên tục thay đổi hướng.

Trong hàng chục nghìn năm qua, lõi của một trong những ngôi sao có khối lượng lớn hơn dần dần tắt, khiến các lớp ngoài giãn nở và phun trào dữ dội, tạo thành tinh vân mà chúng ta thấy ngày nay. Sau đó, lõi biến đổi thành một sao lùn trắng nóng nhưng không còn cháy nữa.

Camera hồng ngoại gần (NIRCam) của kính viễn vọng Webb đã quan sát thấy nhiều cặp luồng khí phát ra từ lõi của tinh vân hành tinh NGC 6072, hướng của chúng giao nhau, giống như những chiếc diều đang bay phấp phới trong vũ trụ; thiết bị hồng ngoại giữa (MIRI) đã ghi lại được những gợn sóng tròn đồng tâm tỏa ra từ trung tâm, có thể do ngôi sao đồng hành cắt xuyên qua vật chất bị đẩy ra trong quá trình quay quanh quỹ đạo của nó, hoặc có thể liên quan đến sự dao động định kỳ của ngôi sao chính.

Những phát hiện mới nhất từ ​​kính viễn vọng không gian JWST một lần nữa khẳng định sự vĩ đại và tính biến đổi của quá trình chết của các ngôi sao, đồng thời dự báo rằng, Mặt Trời sẽ bắt đầu một hành trình tương tự trong khoảng năm tỷ năm nữa.