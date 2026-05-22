Bí mật thiên văn thú vị về sao lùn trắng

Khám phá mới cho thấy, sao lùn trắng không tự nhiên mà có, mà là sản phẩm của những vụ sáp nhập sao dữ dội.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble đã phát hiện ra rằng, một sao lùn trắng tưởng chừng như bình thường thực chất là sản phẩm của sự hợp nhất dữ dội giữa hai ngôi sao.

Ảnh: @NASA.

Một nghiên cứu mới do Snehalata Sahu và Boris Gaensicke tại Đại học Warwick ở Anh dẫn đầu chỉ ra rằng, sao lùn trắng được đặt tên là WD 0525+526, cách Trái Đất khoảng 128 năm ánh sáng. Thoạt nhìn, nó có vẻ không khác gì các sao lùn trắng khác, nhưng các quan sát tia cực tím từ Kính viễn vọng không gian Hubble đã tiết lộ một lịch sử khác biệt đáng kể.

Sao lùn trắng là tàn dư đặc của các ngôi sao giống như Mặt Trời sau khi chúng cạn kiệt nhiên liệu. Chúng có kích thước xấp xỉ Trái Đất, nhưng có thể chứa khối lượng gấp 1,4 lần Mặt Trời. Hầu hết các sao lùn trắng hình thành tự nhiên từ các ngôi sao đơn lẻ, nhưng WD 0525+526 cho thấy, nó không hình thành theo cách đó, mà là kết quả của sự va chạm và hợp nhất giữa hai ngôi sao.

Nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng, WD 0525+526 có nhiệt độ bề mặt gần 21.000 độ C và khối lượng gấp khoảng 1,2 lần Mặt Trời, khiến nó trở nên khá đặc biệt trong số những sao lùn trắng hợp nhất hiếm gặp như vậy về cả nhiệt độ và khối lượng. Vì nó trông bình thường trong ánh sáng khả kiến, các nhà thiên văn học suy đoán rằng, có thể có nhiều sao lùn trắng khác trong vũ trụ có nguồn gốc hình thành tương tự nhưng chưa được phát hiện.

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng cấu trúc tuyệt đẹp của tinh vân NGC 6072

Kính viễn vọng không gian James Webb hé lộ cấu trúc tuyệt đẹp của tinh vân NGC 6072, phát hiện sự chết của các ngôi sao có nhiều hình thức khác nhau.

NASA đã công bố hình ảnh mới về tinh vân hành tinh NGC 6072, được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), hé lộ cảnh tượng ngoạn mục của một ngôi sao đang hấp hối phát nổ ở giai đoạn cuối vòng đời, và thậm chí có thể che giấu những bí mật của một hệ sao đôi.

Theo Space.com dẫn tin, tinh vân hành tinh NGC 6072 nằm trong chòm sao Thiên Yết, cách Trái Đất khoảng 3.060 năm ánh sáng. Hai hình ảnh được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Webb trong dải hồng ngoại cận và hồng ngoại giữa cho thấy tinh vân này có hình dạng phức tạp bất thường, không giống như cấu trúc tròn hoặc lưỡng cực điển hình, mà giống như một vệt sơn liên sao không kiểm soát được.

Kho tri thức

Cảnh tượng tráng lệ của Tinh vân Não

Khám phá vẻ đẹp kỳ bí của Tinh vân Não qua ảnh chụp của nhiếp ảnh gia David Joyce, phản ánh quá trình siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm.

Nhiếp ảnh gia thiên văn nghiệp dư David Joyce đến từ Kentucky, Mỹ, gần đây đã chụp được một bức ảnh ngoạn mục về không gian sâu thẳm. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp thể hiện "những tia sáng cuối cùng của một siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm". Thực chất, hình ảnh này cho thấy tàn dư của siêu tân tinh CTB 1, còn được gọi là "Tinh vân Tỏi" hoặc "Tinh vân Não" vì hình dạng của nó giống cả củ tỏi và não người.

Khối bong bóng vũ trụ khổng lồ này nằm trong chòm sao Cassiopeia thuộc Dải Ngân hà, cách Trái đất khoảng 9.132 năm ánh sáng. Nó thực chất là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra cách đây khoảng 10.000 năm trước, và nó vẫn phát ra ánh sáng mờ nhạt từ sóng vô tuyến, tia X và ánh sáng khả kiến nhìn thấy được. Đám mây khí này tiếp tục giãn nở ra ngoài, tương tác với vật chất giữa các vì sao xung quanh để tạo ra những cấu trúc ánh sáng và bóng tối đan xen ngoạn mục.

Kho tri thức

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

Một tinh vân bí ẩn cách Trái Đất khoảng 10.000 năm ánh sáng đang đặt ra một bí ẩn mới. Cụ thể, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Western ở Canada đã thu được những hình ảnh có độ phân giải cao chưa từng có và dữ liệu quang phổ của tinh vân hành tinh Tc 1 thông qua quan sát bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST).

Họ không chỉ làm sáng tỏ bí ẩn về sự phân bố của các phân tử carbon được gọi là "buckyball", mà còn ghi lại được một cấu trúc kỳ lạ giống như một dấu chấm hỏi ngược, điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

