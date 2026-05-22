Bí mật thiên văn thú vị về sao lùn trắng

Khám phá mới cho thấy, sao lùn trắng không tự nhiên mà có, mà là sản phẩm của những vụ sáp nhập sao dữ dội.

Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble đã phát hiện ra rằng, một sao lùn trắng tưởng chừng như bình thường thực chất là sản phẩm của sự hợp nhất dữ dội giữa hai ngôi sao.

Ảnh: @NASA.

Một nghiên cứu mới do Snehalata Sahu và Boris Gaensicke tại Đại học Warwick ở Anh dẫn đầu chỉ ra rằng, sao lùn trắng được đặt tên là WD 0525+526, cách Trái Đất khoảng 128 năm ánh sáng. Thoạt nhìn, nó có vẻ không khác gì các sao lùn trắng khác, nhưng các quan sát tia cực tím từ Kính viễn vọng không gian Hubble đã tiết lộ một lịch sử khác biệt đáng kể.

Sao lùn trắng là tàn dư đặc của các ngôi sao giống như Mặt Trời sau khi chúng cạn kiệt nhiên liệu. Chúng có kích thước xấp xỉ Trái Đất, nhưng có thể chứa khối lượng gấp 1,4 lần Mặt Trời. Hầu hết các sao lùn trắng hình thành tự nhiên từ các ngôi sao đơn lẻ, nhưng WD 0525+526 cho thấy, nó không hình thành theo cách đó, mà là kết quả của sự va chạm và hợp nhất giữa hai ngôi sao.

Nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng, WD 0525+526 có nhiệt độ bề mặt gần 21.000 độ C và khối lượng gấp khoảng 1,2 lần Mặt Trời, khiến nó trở nên khá đặc biệt trong số những sao lùn trắng hợp nhất hiếm gặp như vậy về cả nhiệt độ và khối lượng. Vì nó trông bình thường trong ánh sáng khả kiến, các nhà thiên văn học suy đoán rằng, có thể có nhiều sao lùn trắng khác trong vũ trụ có nguồn gốc hình thành tương tự nhưng chưa được phát hiện.