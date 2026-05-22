Kỹ thuật phi thường giúp Đại kim tự tháp Giza đứng vững trước động đất

Đại kim tự tháp Giza nổi tiếng Ai Cập đã đứng vững trong hơn 4.600 năm trước nhiều trận động đất lớn nhỏ khác nhau. Vì sao lại vậy?

Tâm Anh (TH)

Còn được gọi là Đại kim tự tháp Khufu, Đại kim tự tháp Giza có niên đại hơn 4.600 năm tuổi. Trong suốt khoảng thời gian đó, công trình kỳ vĩ, nổi tiếng của Ai Cập đã trải qua vô số trận động đất mà vẫn đứng vững tới ngày nay. Điều này khiến giới khoa học "tò mò" lý do khiến Đại kim tự tháp Giza không bị hư hại đáng kể trước các trận động đất trong suốt hàng ngàn năm.

Theo các nhà nghiên cứu, Đại kim tự tháp Giza đã giảm khoảng 10m chiều cao kể từ khi được xây dựng vào thời kỳ Cổ Vương quốc (từ năm 2649 trước Công nguyên đến năm 2150 trước Công nguyên). Công trình này từng trải qua nhiều trận động đất mạnh, bao gồm một trận động đất có cường độ ước tính 6,8 độ Richter vào năm 1847 và trận động đất có cường độ 5,9 độ Richter vào năm 1992 đã làm rơi một số phiến đá trên đỉnh xuống mặt đất.

Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho biết đã kiểm tra, phân tích sự dẫn truyền của các rung động đi qua những phần bên trong của Đại kim tự tháp Giza. Họ ghi nhận các rung động môi trường xung quanh kim tự tháp tại 37 vị trí khác nhau.

Từ đó, các nhà nghiên cứu đo đạc được sự dẫn truyền của các rung động đi qua những phần bên trong của Đại kim tự tháp Giza, các khối đá xây dựng và lớp đất nền xung quanh.

Đại kim tự tháp Giza trải qua nhiều trận động đất mạnh nhưng vẫn đứng vững tới ngày nay. Ảnh: Ricardo Liberato.

Các kết quả thu được cho thấy đa số rung động tạo sự cộng hưởng xuyên suốt cấu trúc với tần số từ 2 - 2,6 hertz, cho thấy những rung động này được phân bổ tương đối đồng đều trong toàn bộ cấu trúc ở những vị trí khác nhau. Bên ngoài kim tự tháp, rung động đo được ở mức 0,6 hertz.

Sự khác biệt về tần số rung động có thể giúp Đại kim tự tháp Giza đứng vững trước các trận động đất trong suốt hàng ngàn năm do giảm được các hiệu ứng cộng hưởng trong quá trình động đất xảy ra, hạn chế được tương tác giữa cấu trúc công trình và nền đất xung quanh.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện, "căn phòng ngầm", được khoét trực tiếp vào nền đá dưới chân Đại kim tự tháp Giza, không ghi nhận tình trạng khuếch đại tần số rung động. Những căn phòng khác nằm ngay bên trên nơi chôn cất pharaoh cũng có thể đóng vai trò ngăn những rung động nguy hiểm truyền xuống khu vực an táng pharaoh Ai Cập.

Giải mã thành phố kim tự tháp bị lãng quên giữa sa mạc Sudan

Giữa vùng sa mạc khô cằn của Sudan, Gebel Barkal và các di tích Napatan hiện lên như dấu tích huy hoàng của một nền văn minh cổ đại ít người biết.

Gebel Barkal – ngọn núi thiêng giữa sa mạc. Ngọn núi sa thạch cao khoảng 100 mét này được người cổ đại xem là nơi cư ngụ của các vị thần, đặc biệt gắn liền với thần Amun trong tín ngưỡng Ai Cập cổ. Ảnh: wikimedia.org.
Trung tâm quyền lực của vương quốc Kush. Khu vực này từng là thủ đô tôn giáo và chính trị của vương quốc Kush thời Napatan, nơi các vị vua cai trị một phần lớn vùng Nubia. Ảnh: Flickr.
Đêm 'kinh hoàng' của hoàng đế Napoleon trong kim tự tháp Ai Cập

Hoàng đế Napoleon danh tiếng của nước Pháp từng ngủ qua đêm trong kim tự tháp ở Ai Cập. Sau khi thức dậy, sắc mặt của ông trắng bệch, thất thần.

Napoleon Bonaparte là hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử nước Pháp. Là một nhà cầm quân tài ba và danh tiếng, ông hoàng này đã chỉ huy quân đội thực hiện nhiều chiến dịch quân sự và giành được không ít thắng lợi khiến kẻ thù khiếp sợ. Thế nhưng, khi ngủ qua đêm trong Đại kim tự tháp Giza của Ai Cập, hoàng đế Napoleon đã trải qua nỗi khiếp sợ chưa từng có. Ảnh: history.com.
Cụ thể, năm 1798, hoàng đế Napoleon đưa quân viễn chinh tới Ai Cập (vốn là thuộc địa của đế quốc Anh lúc đó) nhằm mở rộng lãnh thổ phía Đông châu Phi. Chiến dịch quân sự này được nhà vua Pháp kết hợp với nghiên cứu khảo cổ. Ảnh: Leemage/Corbis via Getty Image.
Kim tự tháp Giza có thể sớm hơn 20.000 năm so với nhận định trước

Phương pháp so sánh các điểm xói mòn ở kim tự tháp Giza cho thấy công trình nổi tiếng Ai Cập này có thể được xây sớm hơn 20.000 năm so với nhận định trước đây.

Kim tự tháp Giza hay còn gọi Đại kim tự tháp của Khufu hoặc lăng mộ của Khufu là kim tự tháp lớn nhất và lâu đời nhất tại Giza, Ai Cập. Đây là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại và là kỳ quan duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Cornell University Library.
Gần đây, kỹ sư Alberto Donini đến từ Đại học Bologna đã áp dụng một hệ thống xác định niên đại mới mà ông gọi là "phương pháp xói mòn tương đối" (REM) cho kim tự tháp Giza. Theo đó, ông đưa ra nhận định kim tự tháp Giza có thể đã được xây dựng sớm nhất vào khoảng năm 23000 trước Công nguyên, tức sớm hơn 20.000 năm so với nhận định trước đây. Ảnh: Alberto Domini.
