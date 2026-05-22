Kỹ thuật phi thường giúp Đại kim tự tháp Giza đứng vững trước động đất

Đại kim tự tháp Giza nổi tiếng Ai Cập đã đứng vững trong hơn 4.600 năm trước nhiều trận động đất lớn nhỏ khác nhau. Vì sao lại vậy?

Còn được gọi là Đại kim tự tháp Khufu, Đại kim tự tháp Giza có niên đại hơn 4.600 năm tuổi. Trong suốt khoảng thời gian đó, công trình kỳ vĩ, nổi tiếng của Ai Cập đã trải qua vô số trận động đất mà vẫn đứng vững tới ngày nay. Điều này khiến giới khoa học "tò mò" lý do khiến Đại kim tự tháp Giza không bị hư hại đáng kể trước các trận động đất trong suốt hàng ngàn năm.

Theo các nhà nghiên cứu, Đại kim tự tháp Giza đã giảm khoảng 10m chiều cao kể từ khi được xây dựng vào thời kỳ Cổ Vương quốc (từ năm 2649 trước Công nguyên đến năm 2150 trước Công nguyên). Công trình này từng trải qua nhiều trận động đất mạnh, bao gồm một trận động đất có cường độ ước tính 6,8 độ Richter vào năm 1847 và trận động đất có cường độ 5,9 độ Richter vào năm 1992 đã làm rơi một số phiến đá trên đỉnh xuống mặt đất.

Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho biết đã kiểm tra, phân tích sự dẫn truyền của các rung động đi qua những phần bên trong của Đại kim tự tháp Giza. Họ ghi nhận các rung động môi trường xung quanh kim tự tháp tại 37 vị trí khác nhau.

Từ đó, các nhà nghiên cứu đo đạc được sự dẫn truyền của các rung động đi qua những phần bên trong của Đại kim tự tháp Giza, các khối đá xây dựng và lớp đất nền xung quanh.

Đại kim tự tháp Giza trải qua nhiều trận động đất mạnh nhưng vẫn đứng vững tới ngày nay. Ảnh: Ricardo Liberato.

Các kết quả thu được cho thấy đa số rung động tạo sự cộng hưởng xuyên suốt cấu trúc với tần số từ 2 - 2,6 hertz, cho thấy những rung động này được phân bổ tương đối đồng đều trong toàn bộ cấu trúc ở những vị trí khác nhau. Bên ngoài kim tự tháp, rung động đo được ở mức 0,6 hertz.

Sự khác biệt về tần số rung động có thể giúp Đại kim tự tháp Giza đứng vững trước các trận động đất trong suốt hàng ngàn năm do giảm được các hiệu ứng cộng hưởng trong quá trình động đất xảy ra, hạn chế được tương tác giữa cấu trúc công trình và nền đất xung quanh.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện, "căn phòng ngầm", được khoét trực tiếp vào nền đá dưới chân Đại kim tự tháp Giza, không ghi nhận tình trạng khuếch đại tần số rung động. Những căn phòng khác nằm ngay bên trên nơi chôn cất pharaoh cũng có thể đóng vai trò ngăn những rung động nguy hiểm truyền xuống khu vực an táng pharaoh Ai Cập.