Nguy cơ tuyệt chúng cận kề của loài thú cổ đại nóng tính nhất châu Phi

Giữa những thảo nguyên khô cằn châu Phi, có một loài vật được ví như cỗ xe tăng sinh học” đang đứng bên bờ vực biến mất khỏi tự nhiên.

Tê giác đen (Diceros bicornis) là một trong những loài động vật biểu tượng của châu Phi và cũng là một trong những loài thú lớn nguy cấp nhất hành tinh. Dù mang tên “đen”, cơ thể của nó thực ra có màu xám nâu giống nhiều loài tê giác khác. Cái tên này chủ yếu dùng để phân biệt với tê giác trắng chứ không phản ánh màu da thật sự.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài động vật khổng lồ này từng lang thang với số lượng đông đảo khắp miền đông và nam châu Phi. Ngày nay, chúng chỉ còn tồn tại rải rác trong các khu bảo tồn thuộc Namibia, Kenya, Nam Phi và vài quốc gia khác. Trong thế kỷ 20, số lượng tê giác đen đã sụt giảm thảm khốc do nạn săn trộm lấy sừng.

Điểm nổi bật nhất của tê giác đen là cặp sừng lớn trên mũi, đặc biệt chiếc sừng trước có thể dài hơn 1 mét. Trớ trêu thay, thứ khiến chúng trở nên uy nghi cũng chính là nguyên nhân khiến loài này bị săn đuổi tàn nhẫn. Dù sừng tê giác thực chất chỉ cấu tạo từ keratin — chất giống móng tay và tóc người — nhiều nơi vẫn tin rằng nó có giá trị y học hoặc thể hiện địa vị xã hội. Chính niềm tin ấy đã đẩy tê giác đen tới bờ vực tuyệt chủng.

Khác với vẻ ngoài nặng nề, tê giác đen có thể chạy với tốc độ gần 55 km/h và nổi tiếng nóng tính. Thị lực của chúng khá kém, nhưng khứu giác và thính giác lại cực kỳ nhạy bén. Nếu cảm thấy bị đe dọa, tê giác đen có thể lao thẳng vào mục tiêu với sức mạnh khủng khiếp. Nhiều kiểm lâm châu Phi cho biết đây là một trong những động vật hoang dã khó đoán nhất ở thảo nguyên.

Một đặc điểm thú vị khác nằm ở chiếc môi trên nhọn và linh hoạt như ngón tay nhỏ. Nhờ đó, tê giác đen có thể dễ dàng kéo lá cây và cành non để ăn. Điều này giúp phân biệt chúng với tê giác trắng vốn có miệng rộng thích hợp cho việc gặm cỏ.

Ngày nay, tê giác đen hiện trở thành biểu tượng toàn cầu cho cuộc chiến bảo tồn động vật hoang dã. Các chương trình bảo vệ nghiêm ngặt, lực lượng chống săn trộm có vũ trang và kỹ thuật theo dõi bằng chip đã giúp số lượng của chúng phục hồi phần nào trong vài thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, tê giác đen vẫn là lời nhắc đau lòng về tốc độ mà con người có thể đẩy một sinh vật hùng vĩ tới bờ tuyệt chủng chỉ vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết.