Cách chăm con có 1-0-2 của nhái túi sừng khiến giới khoa học kinh ngạc

Nhái túi sừng (Gastrotheca cornuta) là một trong những loài lưỡng cư kỳ lạ nhất vùng nhiệt đới châu Mỹ. Loài nhái này sở hữu hai đặc điểm rất đặc biệt: phần da nhô lên phía trên mắt giống những chiếc sừng nhỏ và chiếc túi nằm trên lưng con cái dùng để mang trứng. Trong thế giới động vật, kiểu chăm con này hiếm đến mức khiến nhiều nhà sinh học ví chúng như “kangaroo của loài ếch”.

Loài nhái này sinh sống trong các khu rừng ẩm thuộc Costa Rica, Panama và một phần phía tây bắc Nam Mỹ. Chúng thích sống trên cây cao trong những khu rừng mưa nhiều sương, nơi độ ẩm gần như luôn bão hòa. Vì dành phần lớn thời gian trên tán cây, Gastrotheca cornuta hiếm khi được con người bắt gặp ngoài tự nhiên.

Vẻ ngoài của loài này trông như bước ra từ phim giả tưởng. Đầu chúng lớn, mắt vàng đồng nổi bật, phía trên mắt có các mấu da nhọn như sừng, còn cơ thể mang màu nâu, xanh rêu hoặc xám lẫn đốm đen giúp ngụy trang hoàn hảo giữa vỏ cây và rêu ẩm. Khi đứng yên, chúng gần như biến mất hoàn toàn trong môi trường rừng mưa.

Điều khiến Gastrotheca cornuta nổi tiếng nhất nằm ở cách sinh sản. Sau khi giao phối, con đực sẽ đưa trứng vào chiếc túi đặc biệt trên lưng con cái. Những quả trứng sau đó phát triển bên trong chiếc “ba lô sinh học” này trong nhiều tuần. Tùy điều kiện, con non có thể nở thành nòng nọc hoặc thậm chí phát triển gần hoàn chỉnh thành ếch tí hon trước khi rời túi mẹ. Đây là chiến lược giúp bảo vệ trứng khỏi vô số kẻ săn mồi và môi trường khắc nghiệt của rừng nhiệt đới.

Các nhà khoa học cho rằng hình thức chăm con độc đáo ấy là một trong những ví dụ ấn tượng về sự tiến hóa của lưỡng cư. Trong khi phần lớn ếch chỉ đẻ trứng xuống nước rồi bỏ mặc, Gastrotheca cornuta lại đầu tư rất nhiều năng lượng để bảo vệ thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, cũng như nhiều loài lưỡng cư khác, nhái túi sừng đang đối mặt với hiểm họa mất môi trường sống, biến đổi khí hậu và các bệnh nấm chết người ở lưỡng cư. Những khu rừng mây Trung Mỹ — nơi chúng tồn tại hàng triệu năm — đang dần bị thu hẹp bởi hoạt động của con người.