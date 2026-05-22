Cách chăm con có 1-0-2 của nhái túi sừng khiến giới khoa học kinh ngạc

Giữa những khu rừng mây Trung Mỹ, có một loài nhái kỳ dị mang “túi đựng con” trên lưng khiến giới khoa học kinh ngạc.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nhái túi sừng (Gastrotheca cornuta) là một trong những loài lưỡng cư kỳ lạ nhất vùng nhiệt đới châu Mỹ. Loài nhái này sở hữu hai đặc điểm rất đặc biệt: phần da nhô lên phía trên mắt giống những chiếc sừng nhỏ và chiếc túi nằm trên lưng con cái dùng để mang trứng. Trong thế giới động vật, kiểu chăm con này hiếm đến mức khiến nhiều nhà sinh học ví chúng như “kangaroo của loài ếch”.

Ảnh: jocotoco.org

Loài nhái này sinh sống trong các khu rừng ẩm thuộc Costa Rica, Panama và một phần phía tây bắc Nam Mỹ. Chúng thích sống trên cây cao trong những khu rừng mưa nhiều sương, nơi độ ẩm gần như luôn bão hòa. Vì dành phần lớn thời gian trên tán cây, Gastrotheca cornuta hiếm khi được con người bắt gặp ngoài tự nhiên.

Ảnh: britannica

Vẻ ngoài của loài này trông như bước ra từ phim giả tưởng. Đầu chúng lớn, mắt vàng đồng nổi bật, phía trên mắt có các mấu da nhọn như sừng, còn cơ thể mang màu nâu, xanh rêu hoặc xám lẫn đốm đen giúp ngụy trang hoàn hảo giữa vỏ cây và rêu ẩm. Khi đứng yên, chúng gần như biến mất hoàn toàn trong môi trường rừng mưa.

Ảnh: nationalgeographic

Điều khiến Gastrotheca cornuta nổi tiếng nhất nằm ở cách sinh sản. Sau khi giao phối, con đực sẽ đưa trứng vào chiếc túi đặc biệt trên lưng con cái. Những quả trứng sau đó phát triển bên trong chiếc “ba lô sinh học” này trong nhiều tuần. Tùy điều kiện, con non có thể nở thành nòng nọc hoặc thậm chí phát triển gần hoàn chỉnh thành ếch tí hon trước khi rời túi mẹ. Đây là chiến lược giúp bảo vệ trứng khỏi vô số kẻ săn mồi và môi trường khắc nghiệt của rừng nhiệt đới.

Các nhà khoa học cho rằng hình thức chăm con độc đáo ấy là một trong những ví dụ ấn tượng về sự tiến hóa của lưỡng cư. Trong khi phần lớn ếch chỉ đẻ trứng xuống nước rồi bỏ mặc, Gastrotheca cornuta lại đầu tư rất nhiều năng lượng để bảo vệ thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, cũng như nhiều loài lưỡng cư khác, nhái túi sừng đang đối mặt với hiểm họa mất môi trường sống, biến đổi khí hậu và các bệnh nấm chết người ở lưỡng cư. Những khu rừng mây Trung Mỹ — nơi chúng tồn tại hàng triệu năm — đang dần bị thu hẹp bởi hoạt động của con người.

Kho tri thức

Loài gà rừng “ngoài hành tinh” có cổ họng xanh phát sáng ở rừng Amazon

Sở hữu chiếc yếm xanh lam kỳ lạ dưới cổ, loài chim rừng Nam Mỹ này trông như một sinh vật bước ra từ thế giới trong phim Avatar.

Gà guan pipi họng xanh (Pipile cumanensis) là một trong những loài chim rừng kỳ lạ nhất vùng Amazon và lưu vực sông Orinoco ở Nam Mỹ. Thuộc họ Cracidae — nhóm chim có họ hàng xa với gà — chúng sở hữu bộ lông đen ánh xanh phủ toàn thân, điểm xuyết bằng các viền trắng nhỏ trên cánh, kết hợp với chiếc yếm họng màu xanh lam khiến con chim nổi bật giữa tán rừng nhiệt đới rậm rạp.

Kho tri thức

Sinh vật kỳ ảo nhất đại dương, gần như không biến đổi sau hàng trăm triệu năm

Ẩn mình dưới đáy biển như những bông hoa ngoài hành tinh, hải quỳ ống khiến nhiều thợ lặn lần đầu nhìn thấy phải sửng sốt.

Hải quỳ ống (Cerianthus membranaceus) là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất dưới đáy biển Địa Trung Hải. Thoạt nhìn, nó giống một bông hoa phát sáng hoặc sinh vật ngoài hành tinh hơn là động vật biển. Những xúc tu dài mềm mại xòe tròn quanh miệng tạo nên vẻ đẹp mê hoặc, đặc biệt khi dòng nước nhẹ làm chúng chuyển động như những dải lụa sống.

Kho tri thức

Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

