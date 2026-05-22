Kho tri thức

Loài cá tím lịm khiến giới chơi cá cảnh mê mẩn suốt nhiều thập kỷ

Mang màu tím rực như phát sáng giữa rạn san hô, loài cá nhỏ này từng khiến giới chơi bể biển toàn cầu phát cuồng.

Thanh Bình (tổng hợp)

Cá đạm bì tím (Pseudochromis fridmani) là một trong những loài cá biển nhỏ nổi bật nhất vùng Biển Đỏ. Với cơ thể màu tím hồng rực rỡ kéo dài từ đầu đến đuôi, nó trông giống một nét màu neon bơi lướt giữa các khe đá san hô. Chính vẻ đẹp gần như “phát sáng” ấy khiến loài cá này được cộng đồng chơi thủy sinh biển đặc biệt yêu thích.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Pseudochromis fridmani có kích thước khá nhỏ, thường chỉ dài khoảng 6–8 cm, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thanh lịch. Đây là loài cá lãnh thổ khá mạnh mẽ, sẵn sàng rượt đuổi những con cá khác xâm nhập khu vực của mình. Trong tự nhiên, chúng sống quanh các khe đá và rạn san hô ở Biển Đỏ, nơi có vô số ngóc ngách để ẩn náu.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị là màu tím của loài cá này không chỉ đẹp mà còn rất hiếm trong thế giới cá biển. Nhiều loài cá có màu xanh, vàng hoặc bạc, nhưng sắc tím đậm gần như đồng nhất trên cơ thể Pseudochromis fridmani khiến nó nổi bật ngay cả dưới ánh sáng yếu dưới nước. Khi bơi qua các rạn san hô, cơ thể cá phản chiếu ánh sáng tạo cảm giác như một vệt lụa tím đang chuyển động.

Dù nhỏ bé, cá đạm bì tím là thợ săn khá hiệu quả. Chúng ăn các loài giáp xác nhỏ, sinh vật phù du và đôi khi săn cả ký sinh trùng trên đá sống. Trong bể cá biển, chúng được đánh giá cao vì giúp kiểm soát một số sinh vật nhỏ không mong muốn mà không phá hoại san hô.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điểm khiến giới sinh học biển chú ý là hành vi sinh sản của loài này. Cá đực thường chọn một hang nhỏ làm “tổ”, sau đó bảo vệ trứng rất tích cực. Chúng dùng vây quạt nước liên tục để cung cấp oxy cho trứng cho đến khi nở. Tập tính chăm sóc trứng này khiến Pseudochromis fridmani trở thành một trong những loài cá biển cảnh được nhân giống thành công khá sớm trong điều kiện nuôi nhốt.

Trong thập niên 1990, nhu cầu quá lớn từ thị trường cá cảnh từng khiến việc khai thác cá đạm bì tím ngoài tự nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên, nhờ các chương trình nhân giống thương mại, ngày nay phần lớn cá bán trên thị trường đã được nuôi sinh sản thay vì bắt trực tiếp từ rạn san hô. Đây được xem là một ví dụ thành công hiếm hoi về việc giảm áp lực khai thác đối với sinh vật biển cảnh.

Sinh vật đang thống trị Trái Đất thật ra không phải con người mà là loài này

Dù vô hình trước mắt thường, vi khuẩn lại tạo nên một thế giới đông đúc và quyền lực hơn con người tưởng tượng rất nhiều.

Vi khuẩn là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức hàng triệu cá thể có thể nằm gọn trên đầu kim, nhưng chúng lại hiện diện gần như ở mọi nơi trên Trái Đất. Từ đáy đại dương sâu thẳm, miệng núi lửa nóng bỏng, lớp băng Nam Cực cho đến chính cơ thể con người, vi khuẩn đã tồn tại và phát triển suốt hàng tỷ năm trước cả khi khủng long xuất hiện.

Cận cảnh con lai cực hiếm của dê và cừu, tỉ lệ sống sót siêu thấp

Trông như sinh vật bước ra từ thần thoại nông trại, con lai giữa dê và cừu là một trong những hiện tượng hiếm nhất giới động vật có vú.

Con lai giữa dê và cừu thường được gọi không chính thức là “geep” hoặc “shoat”, ghép từ tiếng Anh của dê (goat) và cừu (sheep). Dù nghe có vẻ như chuyện đùa hoặc sản phẩm của trí tưởng tượng, những cá thể như vậy thực sự từng được ghi nhận ngoài đời thật — tuy cực kỳ hiếm.

Tiết lộ sốc về loài côn trùng mang tên nước Mỹ, sống dai nhất quả đất

Bị con người ghét bỏ suốt nhiều thế kỷ, gián Mỹ lại là một trong những sinh vật có khả năng tồn tại đáng kinh ngạc nhất hành tinh.

Gián Mỹ (Periplaneta americana) là một trong những loài côn trùng quen thuộc và “tai tiếng” nhất thế giới. Dù tên gọi gắn với nước Mỹ, nguồn gốc thực sự của nó nhiều khả năng lại đến từ châu Phi nhiệt đới trước khi lan rộng toàn cầu theo các tuyến hàng hải từ hàng trăm năm trước. Ngày nay, loài gián này xuất hiện ở khắp nơi có khí hậu ấm áp, từ cống ngầm đô thị, nhà kho đến các thành phố đông dân trên toàn thế giới.

