[INFOGRAPHIC] Độc đáo 'nghĩa địa' cây khô hấp dẫn khó cưỡng ở Namibia

DeadVlei, hay còn gọi "Đầm lầy chết", là "nghĩa địa" cây khô hấp dẫn giới khoa học, du khách và nhiếp ảnh gia. Nơi đây có những thân cây hóa đen hàng trăm tuổi.
Giá mua điện của EVN tháng 3 tăng hơn 1%, gây áp lực lên giá bán lẻ do chi phí nhiên liệu biến động mạnh.
Ẩn dưới vẻ ngoài trắng tinh khiết như bước ra từ truyện cổ tích, nấm thiên thần hủy diệt là một trong những loài nấm đáng sợ bậc nhất thế giới.
Các chuyên gia mới xác định được một loài mosasaur mới từng thống trị biển cả là Tylosaurus rex. Nó sống cùng thời khủng long, có chiều dài cơ thể lên tới 13m.
Đại kim tự tháp Giza nổi tiếng Ai Cập đã đứng vững trong hơn 4.600 năm trước nhiều trận động đất lớn nhỏ khác nhau. Vì sao lại vậy?
Khám phá mới cho thấy, sao lùn trắng không tự nhiên mà có, mà là sản phẩm của những vụ sáp nhập sao dữ dội.
Giữa lòng thủ đô Vienna thanh lịch của nước Áo sừng sững một cung điện vàng rực từng là nơi các hoàng đế Habsburg sống giữa sự xa hoa bậc nhất châu Âu.
Khi kiểm tra thi hài những người săn cá voi khoảng 300 tuổi tìm thấy ở Svalbard, Na Uy, các chuyên gia phát hiện họ mắc bệnh scurvy, lao động nặng nhọc...
Các nhà nghiên cứu ở Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính dãy núi cổ đại Appalachian chứa 2,3 triệu tấn lithium.
Vào ngày 20/5 (giờ địa phương) 274 nhà leo núi đã chinh phục thành công đỉnh Everest. Họ đã xác lập kỷ lục mới về số người chinh phục đỉnh Everest trong 1 ngày
Giữa một xã hội phong kiến chịu ảnh hưởng Nho giáo mạnh mẽ, phụ nữ Việt thời Lê sơ từng sở hữu quyền lực và vị thế khiến hậu thế không khỏi bất ngờ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có thể gặp áp lực trong công việc và hãy tránh đầu tư mạo hiểm để không bị mất tiền.
Chỉ cách Trái Đất 18 năm ánh sáng, Siêu Trái Đất GJ 251c hé lộ hy vọng mới về khả năng sinh sống.
Giữa vùng Baltic, có một khu phố cổ với những tòa nhà như bước ra từ truyện cổ tích vẫn lặng lẽ lưu giữ linh hồn châu Âu trung đại.
Kính viễn vọng không gian James Webb hé lộ cấu trúc tuyệt đẹp của tinh vân NGC 6072, phát hiện sự chết của các ngôi sao có nhiều hình thức khác nhau.
Giữa những khu rừng mây Trung Mỹ, có một loài nhái kỳ dị mang “túi đựng con” trên lưng khiến giới khoa học kinh ngạc.
Mang màu tím rực như phát sáng giữa rạn san hô, loài cá nhỏ này từng khiến giới chơi bể biển toàn cầu phát cuồng.
Liệu Trái Đất và Sao Hỏa có thể được cấu tạo từ cùng một loại vật liệu? Nghiên cứu mới hé lộ những manh mối đáng kinh ngạc về hệ mặt trời sơ khai.
GS Felice Jacka - một trong những người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực “tâm thần học dinh dưỡng” - được vinh danh ở Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026.
Ẩn mình trong những khúc gỗ mục ẩm ướt, một loài nấm tí hon tạo nên màu xanh ngọc kỳ lạ như phép thuật giữa rừng sâu.
Giữa miền nam châu Phi tồn tại một vùng núi hùng vĩ nơi thác nước, vách đá và nghệ thuật tiền sử hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.
Khám phá vẻ đẹp kỳ bí của Tinh vân Não qua ảnh chụp của nhiếp ảnh gia David Joyce, phản ánh quá trình siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm.