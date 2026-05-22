Vẻ đẹp đầy mê hoặc của khu phố cổ được ví như “viên ngọc bên bờ biển Baltic”

Giữa vùng Baltic, có một khu phố cổ với những tòa nhà như bước ra từ truyện cổ tích vẫn lặng lẽ lưu giữ linh hồn châu Âu trung đại.

Trung tâm lịch sử Riga là trái tim lịch sử của thủ đô Latvia và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1997. Nằm bên bờ sông Daugava đổ ra biển Baltic, khu phố cổ này giống như một cuốn biên niên sử bằng đá, nơi dấu vết của thương nhân Trung cổ, các đế chế Bắc Âu và nghệ thuật đầu thế kỷ XX cùng tồn tại trong một không gian đầy mê hoặc.

Riga được thành lập vào năm 1201 và nhanh chóng trở thành một trung tâm thương mại quan trọng của Liên minh Hanseatic — mạng lưới thương mại hùng mạnh từng thống trị vùng Bắc Âu thời Trung cổ. Nhờ vị trí chiến lược giữa Đông và Tây Âu, thành phố phát triển giàu có suốt nhiều thế kỷ. Điều đó thể hiện rõ qua những quảng trường lát đá, các nhà thờ Gothic đồ sộ và những tòa nhà thương nhân với mặt tiền cầu kỳ còn tồn tại đến ngày nay.

Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của khu phố cổ là nhà thờ chính tòa Riga, nhà thờ lớn nhất vùng Baltic với lịch sử hơn 800 năm. Gần đó là tòa nhà Black Head — công trình có mặt tiền trang trí tinh xảo đến mức trông như mô hình trong truyện thần thoại châu Âu. Khi đêm xuống và ánh đèn vàng phản chiếu trên những con đường đá ướt mưa, Riga mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hơi u ám như bối cảnh phim giả tưởng.

Tuy nhiên, điều khiến Riga thật sự khác biệt không chỉ nằm ở kiến trúc trung cổ. Thành phố này còn nổi tiếng toàn cầu với kho tàng kiến trúc Art Nouveau đồ sộ bậc nhất thế giới. Khoảng đầu thế kỷ 20, Riga bùng nổ xây dựng và trở thành “thủ phủ Art Nouveau” của châu Âu. Những tòa nhà với tượng phụ nữ, quái thú, hoa lá và các chi tiết trang trí cầu kỳ phủ kín nhiều tuyến phố khiến du khách có cảm giác như đang đi giữa một phòng triển lãm nghệ thuật khổng lồ ngoài trời.

Điều thú vị là dù từng trải qua chiến tranh và nhiều biến động lịch sử, trung tâm Riga vẫn bảo tồn được phần lớn cấu trúc đô thị cổ. Ngày nay, các quán cà phê nhỏ, nghệ sĩ đường phố và tiếng nhạc violin vang lên giữa quảng trường khiến nơi đây vừa mang hơi thở hiện đại vừa giữ nguyên linh hồn châu Âu cũ.

Với nhiều du khách, Riga không hào nhoáng như Paris hay Rome, nhưng lại có sức hút rất riêng: lạnh, trầm, nghệ thuật và đầy chất điện ảnh. Đó là kiểu thành phố khiến người ta muốn lang thang vô định hàng giờ chỉ để nghe tiếng chuông nhà thờ vọng qua những con hẻm đá cổ.