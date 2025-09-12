Sản phụ 18 tuổi áp xe vú phức tạp phải can thiệp ngoại khoa

Ổ áp xe lớn vì chút lơ là

Nuôi con bằng sữa mẹ là hành trình thiêng liêng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Viêm vú hay áp xe vú là những biến chứng thường gặp sau sinh nếu mẹ chưa biết cách chăm sóc và cho con bú đúng. Không chỉ gây đau đớn, viêm vú còn làm giảm lượng sữa – ảnh hưởng trực tiếp đến dinh dưỡng của bé.

Ngày 5/9/2025, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận chị H.T (18 tuổi, Cửa Ông) sau sinh hơn một tháng, đang nuôi con bú – nhập viện trong tình trạng vú phải sưng đỏ, đau, khối 3x4 cm, siêu âm phát hiện ổ dịch 58mm.

Chẩn đoán: Áp xe vú phải. Bác sĩ đã chích dẫn lưu ổ áp xe ra nhiều mủ và máu, lấy bệnh phẩm xét nghiệm. Đến ngày 10/9/2025, chị đã ổn định, hồi phục tốt.

Trường hợp này cho thấy: Chỉ một chút lơ là trong chăm sóc vú khi cho con bú có thể dẫn đến nhiễm trùng, viêm vú, thậm chí áp xe phải can thiệp ngoại khoa.

Cách chăm sóc đúng để bảo vệ nguồn sữa cho con, vẻ đẹp cho mẹ

Các chuyên gia cho biết, nguyên nhân thường gặp gây áp xe vú là do: Sữa ứ đọng do trẻ bú không hết hoặc mẹ ít vắt sữa; Núm vú nứt, tổn thương tạo điều kiện vi khuẩn xâm nhập; Vệ sinh vú chưa đúng cách; Mẹ mệt mỏi, stress, sức đề kháng giảm.

Dấu hiệu cảnh báo sớm: Vú sưng, nóng, đỏ, đau khi chạm vào; Xuất hiện khối cứng, ấn đau; Có thể kèm sốt, mệt mỏi, ớn lạnh; Trường hợp nặng có thể hình thành ổ áp xe chứa mủ.

Lời khuyên từ bác sĩ sản phụ khoa: Mẹ bầu và sản phụ nên được tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ ngay từ khi mang thai và sau sinh để biết cách chăm sóc vú đúng, phòng tránh biến chứng.

Nuôi con bằng sữa mẹ là hành trình thiêng liêng, chăm sóc vú đúng cách sẽ giúp mẹ khỏe, bé nhận được nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển toàn diện. Cách chăm sóc vú đúng khi cho con bú gồm:

Cho bú sớm và thường xuyên: Ngay sau sinh cho bé bú để tránh ứ đọng sữa.

Cho bú đúng tư thế: Giúp bé ngậm bắt vú đúng, bú hết sữa ở cả hai bên.

Vắt sữa thừa: Nếu bé bú không hết, nên vắt bỏ sữa để tránh căng tức.

Vệ sinh vú hàng ngày: Rửa tay sạch trước khi cho bú, lau sạch đầu vú bằng khăn mềm, tránh dùng xà phòng gây khô nứt.

Thay đổi tư thế bú: Giúp sữa được lưu thông đều khắp các ống tuyến.

Nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng: Giúp tăng sức đề kháng, hạn chế viêm nhiễm.

Khi nào cần đi khám? Khi vú sưng đỏ, đau nhiều, có khối cứng không giảm sau khi cho bú. Khi có sốt, mệt mỏi hoặc sữa tiết ra lẫn mủ, máu. Khi nghi ngờ có áp xe vú.

BS.CKII Từ Thị Đào (Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả)