Du lịch

Săn mây Đỉnh Gió Tà Xùa check-in cảnh đẹp mê hoặc như phim

Với biển mây trắng xóa và cảnh núi non hùng vĩ, Đỉnh Gió Tà Xùa (Sơn La) là điểm săn mây khiến du khách mê mẩn mỗi khi nhắc đến miền Bắc.

Vân Giang
Nếu du khách từng mơ về một lần chạm tay vào biển mây trắng đẹp như tranh, Đỉnh Gió Tà Xùa chính là điểm đến không thể bỏ qua. Ảnh Hiên
Nằm trong dãy núi Tà Xùa, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, nơi đây cách trung tâm xã khoảng 3 km, dễ dàng tiếp cận nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ, hùng vĩ. Với độ cao 2.865 mét so với mực nước biển, Đỉnh Gió được ví như “thiên đường săn mây” giữa miền Bắc. Ảnh Nguyễn Thu Hà
Đỉnh Gió Tà Xùa nổi bật với cảnh quan núi non trùng điệp, rừng xanh ngút ngàn và những ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi. Ảnh Phương Thảo
Nhìn từ trên cao, biển mây trắng xóa như lớp khăn voan mềm mại, cuốn quanh từng ngọn núi, khiến khung cảnh trở nên siêu thực. Ảnh Cà phê Đỉnh Gió
Nhiều du khách nhận xét rằng, cảnh đẹp ở đây còn “ấn tượng hơn phim” hay những bức tranh AI từng vẽ – một nét đẹp nguyên sơ do mẹ thiên nhiên dày công tạo dựng. Ảnh Cà phê Đỉnh Gió
Mùa mây là thời điểm tuyệt vời nhất để lên Đỉnh Gió. Khi bình minh vừa ló rạng hay hoàng hôn buông xuống, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp mây, tạo nên những dải màu huyền ảo, khiến khung cảnh càng trở nên lãng mạn, vừa huyền bí vừa mê hoặc. Ảnh Dương Đại
Đỉnh Gió không chỉ hấp dẫn những du khách yêu thích chụp ảnh, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê mạo hiểm, thích chinh phục. Ảnh Phương Thảo
Du khách có thể trekking qua các cung đường núi để tận hưởng không khí trong lành, khám phá rừng xanh và thung lũng phía dưới. Ảnh Maria Trần
Check-in trên Đỉnh Gió mang đến những bức hình “siêu phẩm”: biển mây trắng bao quanh, núi non trùng điệp phía sau, đôi khi có những ruộng bậc thang hiện ra như trong poster phim. Không ít nhóm phượt còn tổ chức cắm trại qua đêm để đón bình minh, vừa ngắm mây, vừa thưởng thức không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi phố thị ồn ào. Ảnh Maria Trần
Nhiều du khách chia sẻ rằng, khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên Đỉnh Gió, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại mình và thiên nhiên. Ngồi trên mỏm đá, nhìn biển mây bồng bềnh dưới ánh bình minh, hít thở không khí trong lành, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, xua tan mọi căng thẳng. Ảnh Hiệp CuVer
#đỉnh gió tà xùa #săn mây miền Bắc #du lịch sơn la #check-in đỉnh gió #phượt tà xùa #núi non hoang sơ

