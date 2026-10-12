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Quân sự - Thế giới

Sân bay ở thủ đô Ả Rập Xê Út lại bị tập kích

Nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út bị tấn công trong ngày thứ hai liên tiếp.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen cho biết, nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh lại bị tấn công hôm 11/10, chỉ một ngày sau khi tên lửa bắn trúng nhà ga này khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Một tuyên bố của Ả Rập Xê Út cho biết những người thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 10/10 bao gồm 4 công dân Ả Rập Xê Út, 2 công dân Bangladesh, 1 người Palestine, 1 công dân Mỹ, 1 người Ai Cập, 1 người Jordan, 1 công dân Syria và 1 người Sudan.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ tấn công mới nhất nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid, cụ thể là các nhà ga số 3 và 4 dành cho các chuyến bay nội địa.

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Người dân tập trung bên ngoài một ga tàu điện ngầm trên đường đến sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 10/10/2026. Ảnh: AP.

Giới chức Ả Rập Xê Út hôm 11/10 cho biết các trường học ở thủ đô sẽ chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến cho đến hết tuần. Trong khi đó, theo Flightradar24, vương quốc này đã gia hạn việc đóng cửa sân bay hiện tại cho đến ít nhất là 21h tối 11/10.

Vụ tập kích mới nhất xảy ra ngay sau khi lực lượng Houthi tuyên bố sân bay ở thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát tại Yemen bị tấn công. Lực lượng này cáo buộc Ả Rập Xê Út đứng sau vụ việc.

Trước đó trong ngày 11/10, cơ quan y tế do Houthi điều hành ở Yemen cho biết, một trẻ nhỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một cuộc không kích nghi do Ả Rập Xê Út thực hiện nhằm vào một ngôi nhà ở Sanaa. Chính quyền Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về cáo buộc này.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cảnh báo rằng “tất cả hãng hàng không và hành khách không nên sử dụng các sân bay và không phận của Ả Rập Xê Út, vì chúng có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của chúng tôi". Tuy nhiên, hai thành phố Mecca và Medina được loại trừ khỏi cảnh báo.

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Nguồn video: VTV
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