Sân bay Liên Khương tạm ngừng khai thác, dự kiến hoạt động trở lại trước 26/8

Ngày 4/3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương để khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng.

Theo Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc nâng cấp sân bay Liên Khương là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng tầm vóc phát triển mới của địa phương. Thời gian qua, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng các Bộ, ngành và ACV để tính toán kỹ lưỡng phương án thi công, đảm bảo giảm thiểu tối đa các tác động đến kinh tế - xã hội và hoạt động du lịch của tỉnh trong giai đoạn tạm đóng cửa.

Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là công trình giao thông hàng không cấp I với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Quy mô xây dựng bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Trọng tâm của dự án là việc sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09-27 có kích thước 3.250mx45m. Điểm then chốt mang tính đột phá kỹ thuật chính là giải pháp thay thế kết cấu bê tông nhựa h iện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng bền vững. Giải pháp này khắc phục tình trạng xuống cấp, tối ưu hóa khả năng chịu tải cho các tàu bay hiện đại.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư, ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẳng định: Đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công xuyên suốt ngày đêm, quyết tâm đưa sân bay vận hành trở lại vào trước ngày 26/8/2026.