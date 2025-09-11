Hà Nội

Samsung chứng minh mình mới là kẻ dẫn đầu AI di động

Số hóa

Samsung chứng minh mình mới là kẻ dẫn đầu AI di động

Trong khi Apple còn chậm trễ với Siri và tính năng AI, Samsung đã đưa Galaxy AI ra toàn cầu, thậm chí bản địa hóa tiếng Việt để chinh phục người dùng.

Thiên Trang (TH)
Apple khoe Neural Engine và AI tại sự kiện iPhone 17 nhưng nhiều nâng cấp bị trì hoãn.
Các tính năng Siri cải tiến lại tiếp tục bị đẩy sang năm sau vì vướng khó khăn kỹ thuật.
Thậm chí, Apple phải dựa vào Google Gemini và OpenAI để tăng sức mạnh AI cho hệ sinh thái.
Ngược lại, Samsung đã ra mắt Galaxy AI từ đầu 2024 với Live Translate, Circle to Search và Note Assist.
Reuters khẳng định Samsung nhanh hơn Apple khi phổ biến smartphone AI trên phạm vi toàn cầu.
Tại Việt Nam, Galaxy AI hỗ trợ tiếng Việt ngay từ đầu, do chính đội ngũ R&amp;D tại Hà Nội phát triển.
Điều này biến Galaxy AI thành sản phẩm gần gũi, vượt xa Apple Intelligence vốn chậm bản địa hóa.
IDC ghi nhận Samsung tăng trưởng mạnh nhờ AI và điện thoại gập, trong khi Apple vẫn chậm chân.
Thiên Trang (TH)
#Samsung Galaxy AI #AI di động #Galaxy AI Việt Nam #Samsung AI 2024 #điện thoại AI #công nghệ AI

