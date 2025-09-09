Hà Nội

Phần mềm độc hại tự bật webcam để tống tình người dùng

Số hóa

Stealerium, phần mềm gián điệp mới, có khả năng chụp màn hình và bật webcam khi người dùng xem nội dung nhạy cảm, mở ra kiểu tống tình chưa từng có.

Thiên Trang (TH)
Tội phạm mạng từ lâu đã dùng chiêu trò tống tình để trục lợi từ nạn nhân.
Stealerium là biến thể phần mềm độc hại có khả năng theo dõi hành vi trực tuyến.
Phần mềm này chụp màn hình và bật webcam khi phát hiện nội dung khiêu dâm.
Dữ liệu thu được được gửi về cho hacker qua Telegram, Discord hoặc email.
Proofpoint cảnh báo rằng đây là bước tiến nguy hiểm trong tội phạm mạng.
Trước đây, email tống tình chỉ dọa dẫm mà không có bằng chứng thực tế.
Giờ đây, hacker có thể nắm giữ ảnh thật của nạn nhân để gây áp lực.
Chuyên gia khuyến cáo người dùng cảnh giác và bảo mật thiết bị cá nhân.
