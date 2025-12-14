Samsung chốt lịch phát hành cập nhật One UI 8.5

Samsung đã công bố lịch phát hành bản chính thức của One UI 8.5 cho các dòng smartphone chủ lực không lâu sau khi triển khai phiên bản beta đến Galaxy S25.

Theo thông tin từ Samsung, phiên bản chính thức của One UI 8.5 sẽ được ra mắt cùng với dòng điện thoại Galaxy S26 trong nửa đầu năm sau. Sau khi phát hành bản chính thức, bản cập nhật One UI 8.5 sẽ được triển khai theo chiến lược "tuần tự" cho các thiết bị Galaxy hiện có.

Bản cập nhật One UI 8.5 sẽ đến với các thiết bị Galaxy hiện tại vào khoảng tháng 4 đến tháng 6 năm sau

Dòng Galaxy S26 cao cấp dự kiến sẽ được Samsung giới thiệu tại sự kiện Unpacked đầu tiên của năm 2026 diễn ra vào cuối tháng 1 hoặc cuối tháng 2, trước khi đợt mở bán đầu tiên diễn ra từ 10 đến 15 ngày sau sự kiện Unpacked. Ngày mở bán toàn cầu của Galaxy S26 sẽ được xem là ngày phát hành chính thức của One UI 8.5.

Nếu sự kiện Unpacked diễn ra vào cuối tháng 1, đợt mở bán đầu tiên sẽ bắt đầu vào đầu tháng 2. Ngược lại, nếu sự kiện diễn ra vào cuối tháng 2, đợt phát hành bắt đầu vào đầu tháng 3. Điều đó có nghĩa người dùng điện thoại Galaxy hiện tại dự kiến sẽ chỉ nhận được One UI 8.5 sau quý 1/2026, vì Samsung sẽ ưu tiên bán các thiết bị mới trước khi triển khai bản cập nhật phần mềm.

Kết quả là One UI 8.5 sẽ bắt đầu được triển khai trên nhiều thiết bị Galaxy vào khoảng tháng 4 đến tháng 6 năm sau. Samsung đã khẳng định kế hoạch này nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

One UI 8.5 mang đến hàng loạt cải tiến giúp thiết bị Galaxy dễ sử dụng hơn, tăng khả năng kết nối giữa các thiết bị và nâng cao mức độ an toàn dữ liệu.

Người dùng Galaxy S25 đã có thể trải nghiệm One UI 8.5 Beta

Đặc biệt, người dùng Galaxy S25 đã tham gia chương trình Beta hiện có thể trải nghiệm sớm nhiều tính năng đáng chú ý dưới đây.

Hỗ trợ chỉnh sửa ảnh nâng cao: Tính năng Photo Assist được nâng cấp giúp người dùng chỉnh sửa ảnh liên tục mà không bị gián đoạn. Hệ thống sẽ lưu lại lịch sử chỉnh sửa để người dùng dễ dàng so sánh và chọn phiên bản ưng ý nhất.

Quick Share thông minh hơn: Tính năng chia sẻ nhanh giờ đây có thể nhận diện khuôn mặt trong ảnh và tự động đề xuất người nhận phù hợp giúp việc gửi ảnh trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Phát âm thanh đến nhiều thiết bị: Với Audio Broadcast, người dùng có thể truyền âm thanh (bao gồm cả giọng nói) đến các thiết bị Galaxy hỗ trợ LE Audio qua công nghệ Auracast, nâng cao khả năng kết nối và chia sẻ trải nghiệm âm thanh.

Chia sẻ và quản lý bộ nhớ liền mạch: Storage Share cho phép truy cập tệp giữa các thiết bị Samsung như điện thoại, máy tính bảng, PC và TV trực tiếp trong ứng dụng My Files, giúp quản lý dữ liệu tiện lợi hơn.

Tăng cường bảo mật chống trộm: Cơ chế Theft Protection giúp tự động khóa thiết bị sau nhiều lần mở khóa thất bại và yêu cầu xác thực danh tính mạnh hơn khi thay đổi các cài đặt quan trọng.