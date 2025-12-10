Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Samsung xác nhận Galaxy S26 series trang bị sạc không dây từ tính

Một phụ kiện được Samsung đưa ra đã gián tiếp xác nhận dòng flagship đầu bảng của họ sẽ có tính năng sạc không dây từ tính chuẩn Qi2.

Tuệ Minh

Sạc dự phòng mới mang tên Samsung Magnetic Wireless Battery Pack vừa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của WPC, sở hữu chứng nhận Qi2 và thiết kế vòng nam châm ở mặt lưng.

Đây là pin sạc dự phòng đầu tiên của Samsung hỗ trợ gắn từ tính trực tiếp lên điện thoại, cho thấy hãng đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấp nhận chuẩn sạc không dây từ tính. Mẫu sạc mã EB-U2500 được mô tả với tông màu xám nhạt, thiết kế đơn giản và vòng nam châm tròn tương thích chuẩn Qi2.

Phụ kiện chuẩn Qi2 chính hãng Samsung được chứng nhận trên trang web WPC.

Thiết bị hỗ trợ sạc không dây tối đa 15 W, phù hợp với chuẩn tốc độ hiện tại của hệ sinh thái Qi2. Một số tin đồn cho rằng Samsung Galaxy S26 Ultra có thể sẽ hỗ trợ sạc không dây 25 W, khiến mẫu pin này có thể kém hấp dẫn với người dùng dòng Ultra. Tuy nhiên, Samsung Galaxy S26 và Samsung Galaxy S26 Plus với chuẩn 15 W sẽ phù hợp hoàn hảo với phụ kiện này.

Samsung Galaxy S26 series có thể được cải thiện tốc độ sạc không dây.

Trước đó, một bộ sạc không dây 25 W dạng từ tính của Samsung đã rò rỉ trên các danh sách bán lẻ. Và giờ đây, sự xuất hiện của pin sạc EB-U2500 càng củng cố dự đoán rằng hãng chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn. Khi thời điểm ra mắt Galaxy S26 chỉ còn cách vài tháng, thời gian lộ diện của phụ kiện này trở nên quá “đẹp” để coi là trùng hợp.

Đây cũng sẽ là bước tiến quan trọng giúp Samsung tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái Qi2 đang phát triển mạnh, chấm dứt việc người dùng phải phụ thuộc vào những chiếc ốp lưng đặc biệt để sử dụng sạc từ tính.

Ngắm Galaxy S26 Ultra với thiết kế mới.
#Samsung Magnetic Wireless Battery Pack #Samsung Galaxy S26 có gì mới #sạc không dây Samsung Galaxy S26 #sạc từ tính Samsung Galaxy S26 #sạc dự phòng không dây Samsung

Bài liên quan

Số hóa

Samsung ra mắt TriFold, gập 3 mở ra rộng 10 inch, giá 66 triệu đồng

Chiếc điện thoại gập 3 đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc với khác biệt lớn nhất đến từ thiết kế và phần mềm.

Sau một thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn và nguyên mẫu, Samsung hôm nay đã chính thức ra mắt mẫu smartphone màn hình gập ba đầu tiên của hãng là Galaxy Z TriFold. Sản phẩm này là kết tinh cho chuyên môn của Samsung trong lĩnh vực thiết bị gập — vốn đã trải dài qua hơn 16 sản phẩm — và mang đến màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên một thiết bị Galaxy gập, đi kèm những tinh chỉnh phần mềm thông minh và cấu hình flagship hàng đầu.

Xem chi tiết

Số hóa

Samsung ViewFinity 37 inch định nghĩa chuẩn mới

Samsung ra mắt màn hình ViewFinity S8 37 inch, mở rộng không gian hiển thị và tối ưu đa nhiệm.

inh-1.png
Samsung ViewFinity S8 37 inch được giới thiệu như một chuẩn mực mới cho màn hình làm việc.
inh-3.png
Kích thước 37 inch mang đến trải nghiệm rộng rãi hơn so với bản 32 inch, vẫn giữ UHD sắc nét.
Xem chi tiết

Số hóa

Bất ngờ với thông tin Samsung Galaxy A7x trở lại?

Galaxy A7x từng là dòng điện thoại cận cao cấp chỉ xếp sau dòng S flagship của Samsung dành cho người dùng muốn có cấu hình cao với mức giá hợp lý.

Từng là mẫu điện thoại nằm trong phân khúc cận cao cấp, dòng Galaxy A7x bỗng dưng bị khai tử “không kèn, không trống” vào năm 2022, với phiên bản cuối cùng là Galaxy A73.

Dòng Galaxy A7x, với giá bán trên 500 USD (khoảng 15 triệu) từ lâu đã lấp đầy khoảng trống giữa phân khúc tầm trung và các mẫu flagship cao cấp của Samsung, giúp người dùng có thêm một lựa chọn cấu hình cao với mức giá hợp lý.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới