Samsung xác nhận Galaxy S26 series trang bị sạc không dây từ tính

Một phụ kiện được Samsung đưa ra đã gián tiếp xác nhận dòng flagship đầu bảng của họ sẽ có tính năng sạc không dây từ tính chuẩn Qi2.

Sạc dự phòng mới mang tên Samsung Magnetic Wireless Battery Pack vừa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của WPC, sở hữu chứng nhận Qi2 và thiết kế vòng nam châm ở mặt lưng.



Đây là pin sạc dự phòng đầu tiên của Samsung hỗ trợ gắn từ tính trực tiếp lên điện thoại, cho thấy hãng đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc chấp nhận chuẩn sạc không dây từ tính. Mẫu sạc mã EB-U2500 được mô tả với tông màu xám nhạt, thiết kế đơn giản và vòng nam châm tròn tương thích chuẩn Qi2.

Phụ kiện chuẩn Qi2 chính hãng Samsung được chứng nhận trên trang web WPC.

Thiết bị hỗ trợ sạc không dây tối đa 15 W, phù hợp với chuẩn tốc độ hiện tại của hệ sinh thái Qi2. Một số tin đồn cho rằng Samsung Galaxy S26 Ultra có thể sẽ hỗ trợ sạc không dây 25 W, khiến mẫu pin này có thể kém hấp dẫn với người dùng dòng Ultra. Tuy nhiên, Samsung Galaxy S26 và Samsung Galaxy S26 Plus với chuẩn 15 W sẽ phù hợp hoàn hảo với phụ kiện này.

Samsung Galaxy S26 series có thể được cải thiện tốc độ sạc không dây.

Trước đó, một bộ sạc không dây 25 W dạng từ tính của Samsung đã rò rỉ trên các danh sách bán lẻ. Và giờ đây, sự xuất hiện của pin sạc EB-U2500 càng củng cố dự đoán rằng hãng chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn. Khi thời điểm ra mắt Galaxy S26 chỉ còn cách vài tháng, thời gian lộ diện của phụ kiện này trở nên quá “đẹp” để coi là trùng hợp.

Đây cũng sẽ là bước tiến quan trọng giúp Samsung tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái Qi2 đang phát triển mạnh, chấm dứt việc người dùng phải phụ thuộc vào những chiếc ốp lưng đặc biệt để sử dụng sạc từ tính.