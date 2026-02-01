Sai lầm cần tránh khi chạy đua giảm cân trước Tết

Áp lực ngoại hình ngày Tết khiến không ít người lao vào nhịn ăn, detox, tập luyện quá sức. Hệ quả là cơ thể mệt mỏi, vóc dáng chưa đẹp đã xuống sức.

Càng gần Tết, trào lưu “ép cân siêu tốc” càng nở rộ với những lời hứa hẹn giảm vài ký chỉ trong một tuần. Thực chất, cân nặng sụt nhanh chủ yếu do mất nước và khối cơ, không phải mỡ thừa. Hệ quả là cơ thể mệt mỏi, choáng váng, suy nhược và tăng cân trở lại rất nhanh sau Tết.

Nhịn ăn kéo dài, bỏ bữa

Nhiều người chọn cách bỏ bữa hoặc nhịn ăn hoàn toàn để giảm cân nhanh. Việc này khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, rối loạn đường huyết, làm chậm trao đổi chất. Thay vì gầy đi, cơ thể lại “tích trữ” nhiều hơn, dễ gây tăng cân và rối loạn ăn uống.

Lạm dụng detox và thực phẩm giảm cân

Nước ép detox, trà thải độc hay thuốc giảm cân được xem là “lối tắt” trước Tết. Tuy nhiên, cơ thể vốn đã có gan và thận đảm nhiệm chức năng thải độc. Việc lạm dụng các sản phẩm này có thể gây rối loạn tiêu hóa, mất nước, ảnh hưởng gan thận và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tập luyện quá sức trong thời gian ngắn

Từ chỗ ít vận động, nhiều người đột ngột tập luyện cường độ cao để “đốt mỡ thần tốc”. Điều này dễ dẫn đến chấn thương, đau cơ kéo dài và kiệt sức. Khi cơ thể quá tải, việc tập luyện thường bị gián đoạn, khiến kế hoạch giảm cân nhanh chóng đổ vỡ.

Ngủ không đủ giấc vì áp lực cuối năm

Cuối năm bận rộn khiến nhiều người thức khuya, ngủ ít nhưng vẫn cố giảm cân. Thiếu ngủ làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói – no, khiến cơ thể thèm đồ ngọt, tinh bột và tích mỡ nhiều hơn, đặc biệt là mỡ bụng.

Giảm cân theo trào lưu, thiếu cá nhân hóa

Ăn kiêng theo thực đơn trên mạng hoặc theo người khác mà không phù hợp thể trạng là sai lầm phổ biến. Mỗi cơ thể có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, việc áp dụng máy móc dễ gây thiếu chất, mệt mỏi và không mang lại hiệu quả lâu dài.

Áp lực tâm lý “phải gầy trước Tết”

Tâm lý so sánh ngoại hình, sợ bị chê ngày Tết khiến nhiều người tự tạo áp lực nặng nề. Stress kéo dài không chỉ ảnh hưởng tinh thần mà còn làm tăng hormone cortisol – yếu tố liên quan trực tiếp đến tích mỡ và khó giảm cân.

Giảm cân đúng cách, chậm mà bền

Thay vì chạy đua nước rút trước Tết, giảm cân bền vững vẫn là lựa chọn an toàn nhất: ăn đủ chất, ưu tiên rau xanh và đạm lành mạnh; hạn chế đồ ngọt, rượu bia; vận động vừa sức và ngủ đủ giấc. Mức giảm 0,5–1 kg mỗi tuần được xem là hợp lý.

Giảm cân không phải để kịp một cái Tết, mà là để khỏe mạnh lâu dài. Khi cơ thể cân bằng và tinh thần thoải mái, bạn đã có một diện mạo đủ đẹp để đón năm mới.