Sống Khỏe

Sai lầm cần tránh khi chạy đua giảm cân trước Tết

Áp lực ngoại hình ngày Tết khiến không ít người lao vào nhịn ăn, detox, tập luyện quá sức. Hệ quả là cơ thể mệt mỏi, vóc dáng chưa đẹp đã xuống sức.

Trương Hiền

Càng gần Tết, trào lưu “ép cân siêu tốc” càng nở rộ với những lời hứa hẹn giảm vài ký chỉ trong một tuần. Thực chất, cân nặng sụt nhanh chủ yếu do mất nước và khối cơ, không phải mỡ thừa. Hệ quả là cơ thể mệt mỏi, choáng váng, suy nhược và tăng cân trở lại rất nhanh sau Tết.

Nhịn ăn kéo dài, bỏ bữa

Nhiều người chọn cách bỏ bữa hoặc nhịn ăn hoàn toàn để giảm cân nhanh. Việc này khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, rối loạn đường huyết, làm chậm trao đổi chất. Thay vì gầy đi, cơ thể lại “tích trữ” nhiều hơn, dễ gây tăng cân và rối loạn ăn uống.

Lạm dụng detox và thực phẩm giảm cân

Nước ép detox, trà thải độc hay thuốc giảm cân được xem là “lối tắt” trước Tết. Tuy nhiên, cơ thể vốn đã có gan và thận đảm nhiệm chức năng thải độc. Việc lạm dụng các sản phẩm này có thể gây rối loạn tiêu hóa, mất nước, ảnh hưởng gan thận và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

z7465205232792-3c6c876b244f2204dd20a18563232c1d.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tập luyện quá sức trong thời gian ngắn

Từ chỗ ít vận động, nhiều người đột ngột tập luyện cường độ cao để “đốt mỡ thần tốc”. Điều này dễ dẫn đến chấn thương, đau cơ kéo dài và kiệt sức. Khi cơ thể quá tải, việc tập luyện thường bị gián đoạn, khiến kế hoạch giảm cân nhanh chóng đổ vỡ.

Ngủ không đủ giấc vì áp lực cuối năm

Cuối năm bận rộn khiến nhiều người thức khuya, ngủ ít nhưng vẫn cố giảm cân. Thiếu ngủ làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói – no, khiến cơ thể thèm đồ ngọt, tinh bột và tích mỡ nhiều hơn, đặc biệt là mỡ bụng.

Giảm cân theo trào lưu, thiếu cá nhân hóa

Ăn kiêng theo thực đơn trên mạng hoặc theo người khác mà không phù hợp thể trạng là sai lầm phổ biến. Mỗi cơ thể có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, việc áp dụng máy móc dễ gây thiếu chất, mệt mỏi và không mang lại hiệu quả lâu dài.

Áp lực tâm lý “phải gầy trước Tết”

Tâm lý so sánh ngoại hình, sợ bị chê ngày Tết khiến nhiều người tự tạo áp lực nặng nề. Stress kéo dài không chỉ ảnh hưởng tinh thần mà còn làm tăng hormone cortisol – yếu tố liên quan trực tiếp đến tích mỡ và khó giảm cân.

Giảm cân đúng cách, chậm mà bền

Thay vì chạy đua nước rút trước Tết, giảm cân bền vững vẫn là lựa chọn an toàn nhất: ăn đủ chất, ưu tiên rau xanh và đạm lành mạnh; hạn chế đồ ngọt, rượu bia; vận động vừa sức và ngủ đủ giấc. Mức giảm 0,5–1 kg mỗi tuần được xem là hợp lý.

Giảm cân không phải để kịp một cái Tết, mà là để khỏe mạnh lâu dài. Khi cơ thể cân bằng và tinh thần thoải mái, bạn đã có một diện mạo đủ đẹp để đón năm mới.

Sống Khỏe

3 thời điểm 'vàng' ăn táo giúp giảm cân hiệu quả hơn

Táo giàu chất xơ, ít calo, nhưng ăn đúng thời điểm mới phát huy tác dụng giảm cân. Dưới đây là 3 khung giờ vàng giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

an-tao-giam-can1.jpg
Táo là loại trái cây quen thuộc, dễ tìm, giàu chất xơ và có hàm lượng calo thấp. Không chỉ tốt cho sức khỏe, nếu được sử dụng đúng thời điểm, táo còn trở thành “trợ thủ” đắc lực trong quá trình kiểm soát cân nặng. Ảnh minh hoạ
an-tao-giam-can.jpg
Buổi sáng, sau một đêm dài nghỉ ngơi, cơ thể bắt đầu khởi động lại quá trình trao đổi chất. Đây là thời điểm thích hợp để bổ sung một quả táo trước bữa sáng. Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thời điểm ăn trứng lý tưởng để giảm cân hiệu quả

Trứng giúp kiểm soát cảm giác đói, tăng đốt cháy calo và kích thích trao đổi chất, là lựa chọn tối ưu cho bữa sáng giảm cân hiệu quả.

Trong lĩnh vực dinh dưỡng học, trứng gà từ lâu đã được mệnh danh là một trong những loại thực phẩm có mật độ dinh dưỡng cao. Với sự cân bằng hoàn hảo giữa protein, lipid và các vi chất thiết yếu...

Theo chuyên gia dinh dưỡng, 1 quả trứng trung bình cung cấp khoảng 6g protein có giá trị sinh học cao nhất trong tất cả các loại thực phẩm tự nhiên. Protein trong trứng chứa đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

3 công thức từ củ cải trắng giúp giảm cân, bổ dưỡng

Củ cải trắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Những công thức đơn giản từ nước ép, gỏi và canh giúp no lâu, thanh lọc cơ thể.

Củ cải trắng vốn nổi tiếng với hàm lượng nước cao, ít calo và giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất. Nhờ vậy, loại củ này được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng trong các chế độ ăn kiêng, giảm cân.

cu-cai-2.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.