Chí Phèo được viết từ 3 nguyên mẫu có thật ở "làng Vũ Đại"

Chí Phèo là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, trong đó nhân vật Chí Phèo đã bước thẳng từ văn học ra cuộc sống hàng ngày.



Theo thông tin từ những người thân của nhà văn Nam Cao, nhân vật Chí Phèo được viết từ nguyên mẫu có thật.



Theo đó, nhân vật Chí Phèo của nhà văn Nam Cao được "tổng hợp" của ba người đàn ông.



Theo con gái của nhà văn Nam Cao, trong 3 nguyên mẫu được nhà văn lựa chọn để xây dựng nhân vật Chí Phèo, hai ông sống ở làng cho tới lúc già mới mất, ông còn lại đi biệt tích.



Người đầu tiên tên là Chí, mổ lợn giúp người ta không đòi tiền mà chỉ xin phèo và rượu nhấm nháp. Khi say lảo đảo, ông không "rạch mặt ăn vạ" mà thường tìm lều chợ để ngủ, ai hỏi đi đâu luôn nói "đi phèo", ý là đi ngủ. Do vậy, người làng gọi luôn tên Chí Phèo. Sau này ông Chí bỏ làng đi biệt xứ.



Người thứ hai tên là Trinh, vốn là đứa trẻ được nhặt từ cái lò gạch trong làng, có vợ và đàn con. Người này uống rượu nhiều như người ta uống nước, mỗi khi say thường chửi trời, chửi mọi người và ăn vạ.



Người thứ ba tên Đào, là lực điền đi ở cho ông chánh Bính ở làng. Đào từ thanh niên hiền lành, sau khi bị tù trở về làng sa vào rượu chè và tính tình ngỗ ngược. Không chỉ Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, những nhân vật đặc sắc trong chuyện cũng được cho là lấy từ nguyên mẫu đời thực. Ngoài ra, các tác phẩm khác như Lão Hạc, Trăng sáng... cũng được cho là lấy cảm hứng từ những nhân vật, cuộc sống thực. Đây chính là lý do địa danh làng "Vũ Đại"- làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân - nay là thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam nổi tiếng khắp nơi. Điều đáng nói, từ những nhân vật có thật, bằng tài năng, tác giả đã ít nhiều thay đổi so với nguyên mẫu, từ đó biến những con người bình thường ở làng quê thành những nhân vật điển hình văn học. Đặc biệt, những nhân vật này đã đi thẳng từ trang sách ra cuộc sống đời thực, được nhắc đến hàng ngày như: xấu như Thị Nở, vô duyên như Thị Nở, thâm như Bá Kiến, ác như Bá Kiến, cùn như Chí Phèo, ăn vạ như Chí Phèo…

