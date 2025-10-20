Hà Nội

Sắc vóc gợi cảm của dàn á hậu Miss Grand International 2025

Sắc vóc gợi cảm của dàn á hậu Miss Grand International 2025

4 Á hậu Miss Grand International 2025: Sarunrat Puagpipat, Aitana Carolina Jimenez, Faith Maria Porter và Nariman Battikha quyến rũ không kém cạnh nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Sarunrat Puagpipat đến từ Thái Lan, giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Sarunrat Puagpipat.
Mỹ nhân Thái Lan sở hữu làn da nâu bóng, số đo ba vòng gợi cảm, chiều cao 1m7 cùng gương mặt sắc sảo, góc cạnh. Ảnh: FB Sarunrat Puagpipat.
Á hậu 1 Miss Grand International 2025 đẹp tựa nữ thần. Ảnh: FB Sarunrat Puagpipat.
Aitana Carolina Jimenez đến từ Tây Ban Nha, là Á hậu 2 Miss Grand International 2025. Ảnh: Instagram Aitana Carolina Jimenez.
Aitana sở hữu gương mặt cá tính, vóc dáng quyến rũ. Ảnh: Miss Grand International.
Mỹ nhân Tây Ban Nha chuộng váy áo cắt xẻ táo bạo khoe số đo ba vòng gợi cảm. Ảnh: Instagram Aitana Carolina Jimenez.
Faith Maria Porter đến từ Ghana, đoạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand International 2025. Lợi thế ngoại hình của cô là nụ cười tươi tắn, hình thể săn chắc. Ảnh: Miss Grand International.
Faith Maria Porter gợi cảm với bikini. Ảnh: Miss Grand International.
Đến từ Venezuela, Nariman Battikha đoạt á hậu 4 Miss Grand International 2025. Ảnh: Miss Grand International.
Nariman cao 1m80, sở hữu gương mặt sắc sảo, có phong cách trình diễn tự tin. Ảnh: Miss Grand International.
4 Á hậu Miss Grand International 2025: Sarunrat Puagpipat, Aitana Carolina Jimenez, Faith Maria Porter và Nariman Battikha đọ sắc bên Emma Mary Tiglao - mỹ nhân Philippines giành ngôi vị cao nhất. Ảnh: Miss Grand International.
#Miss Grand International 2025 #Miss Grand International #Miss Grand #chung kết Miss Grand International 2025

