Yến Nhi nhận tin vui đầu tiên khi thi Miss Grand International 2025

Giải trí

Kết thúc vòng bình chọn đầu tiên của giải The Country's power of the year thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2025, Yến Nhi có mặt trong top 20.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Yến Nhi vào top 20 giải The Country's power of the year thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2025. Ảnh: FB Yến Nhi.
Top 20 giải The Country's power of the year còn gồm đại diện Philippines, Thái Lan, Guatemala, Mexico, Peru, Malaysia, Colombia, Paraguay, Indonesia, Ecuador, Brazil, Kosovo, Bolivia, Tây Ban Nha, Venezuela, Myanmar, Tanzania, Cộng hòa Czech và Cộng hòa Dominica. Ảnh: Miss Grand International.
Trước đó, Yến Nhi vắng mặt trong top 15 phần thi Tài năng ở cuộc thi. Ảnh: Miss Grand International.
Yến Nhi cũng không có tên trong top 10 thí sinh có lượng bình chọn cao nhất để nhận cơ hội ăn tối cùng ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: Miss Grand International.
Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa đưa ra bảng dự đoán thứ 2 về top 20 Miss Grand International 2025, Yến Nhi không có tên trong danh sách này. Ảnh: Miss Grand International.
Missosology dự đoán đại diện Kosovo - Brikena Selmani sẽ đăng quang Miss Grand International 2025. Ảnh: Miss Grand International.
Theo Tiền Phong, Brikena Selmani năm nay 25 tuổi, đang học năm cuối chuyên ngành Luật. Ảnh: Miss Grand International.
Mỹ nhân người Kosovo chuộng váy áo hở bạo khi tham gia cuộc thi Miss Grand International. Ảnh: Miss Grand International.
Đối thủ của Yến Nhi sở hữu ba vòng gợi cảm, chiều cao 1m8. Ảnh: Miss Grand International.
Thu Cúc (tổng hợp)
