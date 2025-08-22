Hà Nội

Rừng tràm rêu phong giữa Khánh Hòa hút khách du lịch trẻ

Du lịch

Rừng tràm rêu phong giữa Khánh Hòa hút khách du lịch trẻ

Khu rừng tràm phủ rêu xanh ở Cam Lâm (Khánh Hòa) với vẻ đẹp huyền ảo như cổ tích đang trở thành điểm check-in gây sốt, hút đông đảo du khách tìm đến.

Vân Giang
Cách trung tâm thành phố Nha Trang chưa đầy 40 km, trên tuyến đường K10 thuộc xã Cam Lâm, một khu rừng tràm phủ rêu xanh rộng hơn 1 ha đang trở thành tọa độ “sống ảo” mới nổi, khiến giới trẻ không ngừng truyền tai nhau. Ảnh Phượt Studio
Cách trung tâm thành phố Nha Trang chưa đầy 40 km, trên tuyến đường K10 thuộc xã Cam Lâm, một khu rừng tràm phủ rêu xanh rộng hơn 1 ha đang trở thành tọa độ "sống ảo" mới nổi, khiến giới trẻ không ngừng truyền tai nhau. Ảnh Phượt Studio
Giữa miền biển nắng gió Khánh Hòa, khu rừng tràm mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt, những thân cây phủ rêu phong, thảm dương xỉ xanh mướt trải dài, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên bức tranh vừa huyền ảo vừa thơ mộng. Ảnh Huy
Giữa miền biển nắng gió Khánh Hòa, khu rừng tràm mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt, những thân cây phủ rêu phong, thảm dương xỉ xanh mướt trải dài, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên bức tranh vừa huyền ảo vừa thơ mộng. Ảnh Huy
Lối vào khu rừng với những thân cây cổ thụ ngã đổ, phủ kín rêu xanh trở thành “background” được nhiều du khách yêu thích. Ảnh Huy
Lối vào khu rừng với những thân cây cổ thụ ngã đổ, phủ kín rêu xanh trở thành "background" được nhiều du khách yêu thích. Ảnh Huy
Bên trong, nổi bật nhất là những thân tràm bạc trắng, vươn thẳng giữa thảm rừng xanh ngút mắt, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một khu rừng cổ tích. Ảnh Huy
Bên trong, nổi bật nhất là những thân tràm bạc trắng, vươn thẳng giữa thảm rừng xanh ngút mắt, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một khu rừng cổ tích. Ảnh Huy
Theo gợi ý từ các nhiếp ảnh gia, khoảng 8 – 9h sáng và 14 – 15h chiều là thời điểm “vàng” để ghi lại vẻ đẹp nơi đây. Ảnh Phạm Tuấn Tú
Theo gợi ý từ các nhiếp ảnh gia, khoảng 8 – 9h sáng và 14 – 15h chiều là thời điểm "vàng" để ghi lại vẻ đẹp nơi đây. Ảnh Phạm Tuấn Tú
Khi ánh nắng còn đủ xuyên qua tán cây, khu rừng bừng sáng với những vệt nắng vàng xen lẫn mảng xanh mướt, mang đến hiệu ứng lung linh tự nhiên mà khó có nơi nào sánh kịp. Ảnh Phạm Tuấn Tú
Khi ánh nắng còn đủ xuyên qua tán cây, khu rừng bừng sáng với những vệt nắng vàng xen lẫn mảng xanh mướt, mang đến hiệu ứng lung linh tự nhiên mà khó có nơi nào sánh kịp. Ảnh Phạm Tuấn Tú
Ngược lại, vào những khung giờ thiếu sáng, việc chụp ảnh sẽ khó khăn hơn, màu sắc dễ bị tối, mất đi vẻ huyền ảo đặc trưng. Vì vậy, nhiều du khách thường lên kế hoạch đến vào buổi sáng sớm để vừa kịp ánh sáng đẹp, vừa có thời gian thong thả dạo bộ trong rừng. Ảnh Huy
Ngược lại, vào những khung giờ thiếu sáng, việc chụp ảnh sẽ khó khăn hơn, màu sắc dễ bị tối, mất đi vẻ huyền ảo đặc trưng. Vì vậy, nhiều du khách thường lên kế hoạch đến vào buổi sáng sớm để vừa kịp ánh sáng đẹp, vừa có thời gian thong thả dạo bộ trong rừng. Ảnh Huy
So với nhiều điểm check-in khác, khu rừng rêu xanh ở Cam Lâm khá dễ tiếp cận, không đòi hỏi nhiều thể lực hay thời gian di chuyển. Du khách có thể kết hợp ghé thăm trong hành trình nghỉ dưỡng ở các resort ven biển gần đó. Ảnh Huy
So với nhiều điểm check-in khác, khu rừng rêu xanh ở Cam Lâm khá dễ tiếp cận, không đòi hỏi nhiều thể lực hay thời gian di chuyển. Du khách có thể kết hợp ghé thăm trong hành trình nghỉ dưỡng ở các resort ven biển gần đó. Ảnh Huy
Tuy nhiên, do chưa được khai thác du lịch bài bản, nơi đây không có dịch vụ đi kèm, du khách cần tự bảo quản xe cộ, đồ dùng cá nhân và lưu ý giữ vệ sinh chung. Ảnh Phạm Tuấn Tú
Tuy nhiên, do chưa được khai thác du lịch bài bản, nơi đây không có dịch vụ đi kèm, du khách cần tự bảo quản xe cộ, đồ dùng cá nhân và lưu ý giữ vệ sinh chung. Ảnh Phạm Tuấn Tú
Một số phượt thủ lưu ý, khách nữ đi lần đầu không nên đi một mình mà nên có người quen đường hoặc dân bản địa đồng hành để đảm bảo an toàn. Chính sự hoang sơ, chưa bị thương mại hóa lại càng khiến khu rừng giữ được vẻ nguyên bản, trong lành và yên tĩnh. Ảnh Huy
Một số phượt thủ lưu ý, khách nữ đi lần đầu không nên đi một mình mà nên có người quen đường hoặc dân bản địa đồng hành để đảm bảo an toàn. Chính sự hoang sơ, chưa bị thương mại hóa lại càng khiến khu rừng giữ được vẻ nguyên bản, trong lành và yên tĩnh. Ảnh Huy
Vân Giang
