Check-in hồ đá vô cực đẹp mê hồn ở Cù Lao Mái Nhà

Du lịch

Check-in hồ đá vô cực đẹp mê hồn ở Cù Lao Mái Nhà

Giữa biển trời Phú Yên, Cù Lao Mái Nhà gây ấn tượng với “hồ đá vô cực” xanh ngọc, hoang sơ, lý tưởng để bơi lội và săn ảnh đẹp.

Vân Giang
Phía đông đảo Cù Lao Mái Nhà, tỉnh Đắk Lắk giữa biển trời bao la, có một ghềnh đá tự nhiên tuyệt đẹp, được cấu tạo từ hàng nghìn tảng đá mịn xếp chồng lên nhau. Ảnh Facebook Rin Gado
Mỗi khi thủy triều rút, nước biển đọng lại trong các hốc đá, tạo nên những hồ nước xanh trong nhiều kích cỡ, khiến du khách liên tưởng tới “hồ bơi vô cực” giữa đại dương. Ảnh Facebook Rin Gado
Cù Lao Mái Nhà thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk nằm cách bờ biển làng chài Phước Đồng khoảng 2 km. Đảo nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, biển xanh và những bãi cát trắng mịn, được ví như “thiên đường cách nửa bước chân”. Ảnh Facebook Điệu Võ
Điểm nhấn ấn tượng nhất ở phía đông đảo là ghềnh đá độc đáo. Những tảng đá to – nhỏ, xếp chồng tự nhiên qua thời gian, tạo thành mặt ghềnh uốn lượn. Ảnh Facebook Điệu Võ
Khi thủy triều xuống, từng hốc đá lộ ra, giữ lại làn nước trong veo. Hồ nhỏ chỉ vài mét vuông, hồ lớn có thể rộng vài chục mét vuông, đủ để du khách thoải mái ngâm mình, bơi lội và chụp ảnh.
Các “hồ đá vô cực” này có độ sâu dưới 2 mét, khá an toàn cho người muốn trải nghiệm bơi lặn. Ảnh Facebook Maico Phi
Dưới làn nước xanh ngọc, những mảng rong biển, san hô nhỏ và đàn cá con tạo nên một bức tranh sinh động. Ảnh Facebook Maico Phi
Nhiều bạn trẻ gọi đây là “tọa độ sống ảo triệu like” bởi chỉ cần giơ máy lên là có ngay tấm ảnh đẹp. Ảnh Facebook Điệu Võ
Không chỉ ban ngày, khoảnh khắc hoàng hôn trên ghềnh đá cũng khiến bao du khách say lòng. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt biển, phản chiếu trên những hồ nước, tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong phim. Ảnh Facebook Doan Tan
Để ra Cù Lao Mái Nhà, du khách có thể di chuyển từ trung tâm Tuy Hòa về làng chài Phước Đồng, sau đó thuê thuyền ra đảo. Thời gian di chuyển chỉ khoảng 15 – 20 phút. Nên lựa chọn đi vào mùa nắng (tháng 3 – 8) để nước biển trong và thủy triều rút sâu, lộ rõ các hồ đá. Ảnh Facebook Rin Gado
Chuẩn bị đồ bơi, kính lặn, giày đi biển để tránh trơn trượt. Vì trên đảo chưa phát triển nhiều dịch vụ, nên du khách nên mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống và thu gom rác trước khi rời đảo để giữ gìn cảnh quan. Ảnh Facebook Rin Gado
