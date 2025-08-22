Rừng thông phòng hộ ở Huế bị kẻ gian khoan lỗ đổ thuốc độc

Rừng thông phòng hộ ở phường Thuỷ Xuân (TP Huế) bị kẻ gian đục lỗ đổ thuốc độc, khiến hàng trăm cây thông có dấu hiệu bị chết khô…

Ngày 22/8, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc nhiều cây thông ở rừng phòng hộ thuộc địa bàn phường Thủy Xuân bị các đối tượng khoan lỗ, đổ thuốc độc.

Trước đó, ngày 18/8, lực lượng bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong đã phát hiện 120 cây thông nhựa được trồng từ năm 1980 và năm 1994 tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 155, thuộc thôn Dạ Khê (phường Thủy Xuân) bị kẻ xấu khoan lỗ và đổ thuốc độc.

Hiện trường vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Huế điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều cây thông có dấu hiệu bị chết khô, cành và lá khô héo, trên thân cây thông xuất hiện lỗ đục. Nhiều cây thông trong số này khó có khả năng phục hồi.

Được biết, tất cả số rừng thông này thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý, được quy hoạch 3 loại rừng là rừng phòng hộ.

Hàng loạt cây thông bị chết khô...

Trước đó, tháng 6/2025, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong cũng phát hiện 6 cây thông nhựa tại khoảnh 1, tiểu khu 154 được trồng dọc tuyến đường lên lăng vua Khải Định (phường Thủy Xuân, TP Huế) bị kẻ xấu khoan lỗ và đổ thuốc.

Ông Ngô Thành, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong cho biết, qua kiểm tra đơn vị khẳng định, sự việc trên là hành vi cố ý phá hoại rừng trồng thông nhựa được quy hoạch rừng phòng hộ với quy mô lớn. Vì thế, đơn vị đã báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng để điều tra xác định đối tượng vi phạm nhằm có biện pháp xử lý, răn đe theo đúng quy định pháp luật.