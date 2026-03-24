Kho tri thức

Rùng rợn địa điểm hiến tế trẻ em khổng lồ hơn 500 tuổi ở Peru

Các nhà khảo cổ ở Peru đã khai quật địa điểm hiến tế trẻ em lớn nhất từ trước đến nay của nền văn minh Chimú với 227 bộ hài cốt trẻ em.

Trong cuộc khai quật ở phía bắc Lima, gần thị trấn ven biển Huanchaco, Peru, các nhà khảo cổ đã tìm thấy địa điểm có khả năng là nơi hiến tế trẻ em tập thể lớn nhất trong lịch sử. Đó là 227 bộ hài cốt trẻ em thuộc nền văn minh Chimú.

Theo các chuyên gia, tất cả những đứa trẻ trên qua đời khi 5 - 14 tuổi. Chúng trở thành nạn nhân trong các nghi lễ hiến tế cách đây hơn 500 năm. Thi hài của một số đứa trẻ thuộc nền văn minh Chimú vẫn còn nguyên tóc và da. Các nhà nghiên cứu cho hay đó là những bằng chứng cho thấy chúng qua đời khi thời tiết ẩm ướt.

Thêm nữa, tất cả trẻ em bị hiến tế đều được chôn cất quay mặt về phía biển. Điều này cho thấy họ có thể đã bị hiến tế như một vật tế lễ dâng lên các vị thần mà người Chimú trong khu vực thờ phụng.

Ảnh: 2019 Gabriel Prieto et al / Plos ONE.

Người Chimú thờ phụng Shi - vị thần Mặt trăng mà họ tin là quyền lực hơn cả thần Mặt trời. Việc hiến tế và dâng lễ vật là những tập tục truyền thống để cầu mong thần Shi che chở, phù hộ mưa thuận gió hòa. Thi hài của 227 đứa trẻ trên rất có thể là nạn nhân của những nghi lễ hiến tế dâng lên thần Shi.

Các chuyên gia cho hay cuộc khai quật tại địa điểm này vẫn đang được tiến hành. Do đó, họ dự đoán có thể sẽ tìm thấy thêm nhiều thi hài khác.

Chimú là một trong những nền văn minh từng phát triển mạnh mẽ nhất thời bấy giờ và có lãnh thổ trải dọc theo bờ biển phía bắc Peru. Thời kỳ hưng thịnh nhất của người Chimú là vào giai đoạn năm 1200 - 1400. Sau đó, nền văn minh Chimú suy tàn rồi bị đế chế Inca chinh phục.

Bí ẩn xác ướp trẻ em Nubia 1.400 tuổi

Các nhà khảo cổ học ở Sudan đã phát hiện xác ướp 1.400 năm tuổi của trẻ em Nubia với hình xăm trên khuôn mặt.

Khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ Kulubnarti thuộc trường phái Qinifab ở phía bắc Sudan, nằm trên sông Nile, cách biên giới Ai Cập khoảng 160 km về phía Nam, các chuyên gia đến từ trường Đại học Missouri-St. Louis bất ngờ tìm thấy quần thể di tích chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là bộ hài cốt xác ướp trẻ em người Nubia cổ xưa. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Giải mã nghi thức mai táng trẻ em thời La Mã

Theo nghiên cứu mới, người La Mã cổ đại chôn cất trẻ em và thể hiện sự thương tiếc, đau buồn khi con cái chết yểu. Điều này trái ngược với các ghi chép lịch sử.

Nghi thức mai táng bí ẩn thời La Mã cổ đại: đổ thạch cao lỏng lên người chết không chỉ dành cho những người trưởng thành thuộc tầng lớp thượng lưu như người ta từng nghĩ. Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bằng chứng cho thấy nghi thức này cũng được thực hiện cho trẻ em, bao gồm cả trẻ sơ sinh mới 1 tháng tuổi. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.
Phát hiện này mâu thuẫn với các ghi chép về luật pháp thời La Mã cổ đại, trong đó viết rằng trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi qua đời không được phép thể hiện thương tiếc. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.
Đền cổ Peru hé lộ bí ẩn nghi lễ hiến tế 4.000 năm trước

Các nhà khảo cổ phát hiện ngôi đền cổ có hài cốt, vật phẩm lễ vật và bức tường chạm khắc mô tả hình người, mở ra câu chuyện về nghi lễ cổ xưa.

Các bức tường của ngôi đền nghi lễ cùng với hài cốt người đã được phát hiện bên dưới một cồn cát ở quận Zana, tây bắc Peru. Đây là một phần của quần thể khảo cổ Los Paredones de la Otra Banda—Las Animas. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
Tại đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những gì còn sót lại của các bức tường thuộc một ngôi đền nhiều tầng. Ảnh: @Bộ Văn hóa Peru.
