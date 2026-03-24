Rùng rợn địa điểm hiến tế trẻ em khổng lồ hơn 500 tuổi ở Peru

Các nhà khảo cổ ở Peru đã khai quật địa điểm hiến tế trẻ em lớn nhất từ trước đến nay của nền văn minh Chimú với 227 bộ hài cốt trẻ em.

Trong cuộc khai quật ở phía bắc Lima, gần thị trấn ven biển Huanchaco, Peru, các nhà khảo cổ đã tìm thấy địa điểm có khả năng là nơi hiến tế trẻ em tập thể lớn nhất trong lịch sử. Đó là 227 bộ hài cốt trẻ em thuộc nền văn minh Chimú.

Theo các chuyên gia, tất cả những đứa trẻ trên qua đời khi 5 - 14 tuổi. Chúng trở thành nạn nhân trong các nghi lễ hiến tế cách đây hơn 500 năm. Thi hài của một số đứa trẻ thuộc nền văn minh Chimú vẫn còn nguyên tóc và da. Các nhà nghiên cứu cho hay đó là những bằng chứng cho thấy chúng qua đời khi thời tiết ẩm ướt.

Thêm nữa, tất cả trẻ em bị hiến tế đều được chôn cất quay mặt về phía biển. Điều này cho thấy họ có thể đã bị hiến tế như một vật tế lễ dâng lên các vị thần mà người Chimú trong khu vực thờ phụng.

Ảnh: 2019 Gabriel Prieto et al / Plos ONE.

Người Chimú thờ phụng Shi - vị thần Mặt trăng mà họ tin là quyền lực hơn cả thần Mặt trời. Việc hiến tế và dâng lễ vật là những tập tục truyền thống để cầu mong thần Shi che chở, phù hộ mưa thuận gió hòa. Thi hài của 227 đứa trẻ trên rất có thể là nạn nhân của những nghi lễ hiến tế dâng lên thần Shi.

Các chuyên gia cho hay cuộc khai quật tại địa điểm này vẫn đang được tiến hành. Do đó, họ dự đoán có thể sẽ tìm thấy thêm nhiều thi hài khác.

Chimú là một trong những nền văn minh từng phát triển mạnh mẽ nhất thời bấy giờ và có lãnh thổ trải dọc theo bờ biển phía bắc Peru. Thời kỳ hưng thịnh nhất của người Chimú là vào giai đoạn năm 1200 - 1400. Sau đó, nền văn minh Chimú suy tàn rồi bị đế chế Inca chinh phục.

