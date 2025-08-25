Rúng động chính trường Mỹ: Chính quyền Trump chính thức nắm 10% cổ phần Intel

Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ sẽ sở hữu 10% cổ phần của Tập đoàn Intel, sau khi đạt được thỏa thuận với Tổng giám đốc Lip-Bu Tan.

Chính trường Mỹ đang rúng động khi Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần của Intel, một trong những tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới. Thỏa thuận này được công bố ngày 22/8, sau cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Trump và CEO Intel Lip-Bu Tan.

Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ sở hữu hơn 433 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% cổ phần Intel, với giá trị khoảng 8,9 tỷ USD. Điều đáng chú ý là ông Trump khẳng định Mỹ “không phải trả tiền” để có số cổ phần này. Trong cơ cấu, 5,7 tỷ USD được phân bổ từ Đạo luật CHIPS và 3,2 tỷ USD từ chương trình Secure Enclave – đều là chính sách có từ thời ông Joe Biden.

Intel cũng lên tiếng xác nhận, khoản đầu tư này chỉ mang tính quyền sở hữu thụ động, không có đại diện tại hội đồng quản trị hay bất kỳ quyền điều hành nào.

Các chuyên gia nhận định đây là thỏa thuận lịch sử, vừa củng cố vị thế của Mỹ trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu, vừa giảm căng thẳng giữa ông Trump và CEO Intel, sau nhiều tranh cãi gần đây.