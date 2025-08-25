Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Rúng động chính trường Mỹ: Chính quyền Trump chính thức nắm 10% cổ phần Intel

Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ sẽ sở hữu 10% cổ phần của Tập đoàn Intel, sau khi đạt được thỏa thuận với Tổng giám đốc Lip-Bu Tan.

Trường Hân t/h

Chính trường Mỹ đang rúng động khi Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần của Intel, một trong những tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới. Thỏa thuận này được công bố ngày 22/8, sau cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Trump và CEO Intel Lip-Bu Tan.

z6942158346157-decfa7e71c62c636756c21526ed6a0e1.jpg

Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ sở hữu hơn 433 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% cổ phần Intel, với giá trị khoảng 8,9 tỷ USD. Điều đáng chú ý là ông Trump khẳng định Mỹ “không phải trả tiền” để có số cổ phần này. Trong cơ cấu, 5,7 tỷ USD được phân bổ từ Đạo luật CHIPS và 3,2 tỷ USD từ chương trình Secure Enclave – đều là chính sách có từ thời ông Joe Biden.

Intel cũng lên tiếng xác nhận, khoản đầu tư này chỉ mang tính quyền sở hữu thụ động, không có đại diện tại hội đồng quản trị hay bất kỳ quyền điều hành nào.

Các chuyên gia nhận định đây là thỏa thuận lịch sử, vừa củng cố vị thế của Mỹ trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu, vừa giảm căng thẳng giữa ông Trump và CEO Intel, sau nhiều tranh cãi gần đây.

#Trump #Intel #cổ phần #quốc gia #công nghệ #bán dẫn

Bài liên quan

Số hóa

[INFOGRAPHIC] Intel Arc B580: Vũ khí bí mật của Intel

Intel Arc B580 không chỉ là mẫu card ‘ngon - bổ - rẻ’ mà còn là cú hích giúp Intel tái định vị trong cuộc chiến GPU.

info-intel-arc-01.jpg
Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Intel phác thảo các bản sửa lỗi hiệu suất cho CPU Arrow Lake

Intel đã khắc phục bốn sự cố chính ảnh hưởng đến bộ xử lý Core Ultra 200S-series, với bản cập nhật tiếp theo sẽ ra mắt vào tháng 1.

CPU Arrow Lake mới của Intel ra mắt vào tháng 10 hứa hẹn hiệu suất cao ở mức công suất thấp hơn, nhưng các bài đánh giá của giới chuyên gia lại ghi nhận hiệu suất chơi game kém đến ngạc nhiên.
Trong nhiều tựa game, Core Ultra 9 285K, có hiệu suất kém hơn so với chip thế hệ thứ 14 mà nó được thiết kế để thay thế.
Xem chi tiết

Photo

Kỳ quan bùng nổ giới công nghệ... đội ngũ kỹ sư Việt đứng sau

Đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã tham gia thiết kế chip 3nm tiên tiến, được CEO Intel giới thiệu ra thế giới vào năm 2023.

Ky quan bung no gioi cong nghe... doi ngu ky su Viet dung sau
Tại Hội nghị Intel Innovation 2023, CEO Intel Pat Gelsinger đã khiến cả thế giới công nghệ phải trầm trồ khi cầm trên tay một kỳ quan bán dẫn: Multidie chip 3nm. (Ảnh: Nhịp sống thị trường)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.