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Quân sự - Thế giới

Rơi trực thăng ở Ấn Độ, 6 người thiệt mạng

Một chiếc trực thăng bị rơi tại bang Uttarakhand, Ấn Độ, trong chuyến bay hành hương, khiến toàn bộ 6 người trên khoang thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một chiếc trực thăng chở 6 người, gồm 1 phi công và 5 hành khách, trong chuyến bay hành hương đã gặp nạn tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, vào ngày 30/10, khiến toàn bộ 6 người trên khoang thiệt mạng.

"Chiếc trực thăng này gặp nạn khi đang trên đường từ Badrinath, một trong những địa điểm hành hương nổi tiếng của người Hindu nằm trên dãy Himalaya, trở về thành phố Dehradun, thủ phủ bang. Máy bay rơi xuống gần một doanh trại quân đội Ấn Độ ở huyện Chamoli, nơi các mảnh vỡ của trực thăng được tìm thấy", các quan chức cho biết thêm.

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Hiện trường vụ rơi trực thăng ở bang Uttarakhand của Ấn Độ vào ngày 30/10/2026. Ảnh: X/@ANI.

Theo ông Prateek Jain, quan chức hàng không dân dụng cấp cao của Uttarakhand, chiếc trực thăng đã mất liên lạc khi bay qua thung lũng Joshimath vào chiều 30/10.

Các quan chức nói thêm rằng thời tiết xấu, bao gồm mưa và tầm nhìn kém, đã cản trở công tác cứu hộ. Sĩ quan cảnh sát Surjit Singh Panwar xác nhận toàn bộ 6 thi thể đã được tìm thấy.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn trực thăng tại Uttarakhand, nơi dịch vụ trực thăng được sử dụng rộng rãi để đưa đón các tín đồ hành hương đến các địa điểm linh thiêng nằm ở vị trí cao mỗi năm trong mùa hành hương, thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11.

Theo số liệu chính thức, Uttarakhand đã ghi nhận 12 vụ rơi trực thăng trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2026, khiến 21 người thiệt mạng.

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