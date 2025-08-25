Loại quả "cắn dọc ngọt, cắn ngang chát" giúp chống oxy hóa, bổ máu

Không chỉ gây tò mò với vị ngọt – chát đặc biệt, quả chà là còn giàu dưỡng chất, giúp bổ máu, tốt tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và tăng năng lượng.

Vốn được mệnh danh là “kẹo tự nhiên” nhờ vị ngọt đặc trưng, quả chà là từ lâu đã trở thành thực phẩm quen thuộc trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt ở Trung Đông. Không chỉ được ưa chuộng bởi hương vị, loại quả nhỏ bé này còn ẩn chứa nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nếu được sử dụng đúng cách.

Ảnh minh họa.

Chống oxy hóa, phòng thiếu máu

Chà là chứa hàm lượng cao caroten – một chất chống oxy hóa mạnh, có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất vitamin A, bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Đặc biệt, lượng sắt dồi dào trong loại quả này giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, phù hợp với người suy nhược hoặc có nguy cơ thiếu sắt.

Bảo vệ tim mạch, kiểm soát huyết áp

Kali trong chà là có tác dụng giảm huyết áp – một yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim. Bên cạnh đó, lượng chất xơ phong phú giúp hạn chế hấp thu cholesterol xấu (LDL), giữ sạch thành mạch, hỗ trợ phòng ngừa xơ vữa động mạch. Nhờ vậy, chà là được xem là món ăn vặt có lợi cho những người cần chăm sóc sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa.

Hỗ trợ tiêu hóa

Được mệnh danh là “thuốc nhuận tràng tự nhiên”, chà là khô giàu chất xơ, giúp giảm táo bón, thanh lọc cơ thể và cải thiện các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu. Người thường xuyên gặp rối loạn tiêu hóa có thể bổ sung chà là vào khẩu phần ăn hằng ngày để tăng cường hoạt động đường ruột.

Nguồn năng lượng lành mạnh

Trong chà là có nhiều glucose và fructose – những loại đường tự nhiên cung cấp năng lượng nhanh chóng. 150g chà là có thể mang lại khoảng 400 calo, đáp ứng đáng kể nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho học sinh, giáo viên, vận động viên hay người lao động trí óc, thể lực cần bổ sung năng lượng tức thì.

Ảnh minh họa.

Giàu vitamin và khoáng chất

Không chỉ cung cấp năng lượng, chà là còn chứa nhiều vitamin nhóm B như B6 (12%), niacin (9%), B2 (6%), folate (7%) và protein (7%), trong khi hàm lượng chất béo lại rất thấp (<1%). Với vị ngọt tự nhiên, loại quả này được ví như “kẹo lành mạnh”, vừa thỏa mãn cơn thèm ngọt vừa góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Lưu ý khi sử dụng chà là

Dù giàu dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo chà là không nên được tiêu thụ quá mức:

Hạn chế hấp thu sắt: Chà là khô nghèo vitamin C, làm giảm hiệu quả hấp thu sắt. Người cần bổ sung sắt nên ăn kèm với thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh.

Đường huyết cao: Hàm lượng đường trong chà là chiếm tới 50–70%. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc có đường huyết cao cần dùng với lượng nhỏ.

Nguy cơ đau nửa đầu: Chà là chứa tyramin – hợp chất có thể kích thích cơn đau nửa đầu ở một số người. Vì vậy, chỉ nên ăn từ 3–5 quả mỗi lần.

Quả chà là tuy nhỏ bé nhưng lại mang trong mình giá trị dinh dưỡng lớn, từ khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch đến việc cung cấp năng lượng và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, “quá liều” có thể mang lại tác dụng ngược. Vì thế, biết cách kết hợp và sử dụng chà là đúng mức sẽ giúp loại quả “cắn dọc ngọt, cắn ngang chát” này trở thành người bạn đồng hành đắc lực cho sức khỏe.