Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Loại quả "cắn dọc ngọt, cắn ngang chát" giúp chống oxy hóa, bổ máu

Không chỉ gây tò mò với vị ngọt – chát đặc biệt, quả chà là còn giàu dưỡng chất, giúp bổ máu, tốt tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và tăng năng lượng.

Giang Thu

Vốn được mệnh danh là “kẹo tự nhiên” nhờ vị ngọt đặc trưng, quả chà là từ lâu đã trở thành thực phẩm quen thuộc trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt ở Trung Đông. Không chỉ được ưa chuộng bởi hương vị, loại quả nhỏ bé này còn ẩn chứa nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nếu được sử dụng đúng cách.

qua-cha-la.jpg
Ảnh minh họa.

Chống oxy hóa, phòng thiếu máu

Chà là chứa hàm lượng cao caroten – một chất chống oxy hóa mạnh, có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất vitamin A, bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Đặc biệt, lượng sắt dồi dào trong loại quả này giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, phù hợp với người suy nhược hoặc có nguy cơ thiếu sắt.

Bảo vệ tim mạch, kiểm soát huyết áp

Kali trong chà là có tác dụng giảm huyết áp – một yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim. Bên cạnh đó, lượng chất xơ phong phú giúp hạn chế hấp thu cholesterol xấu (LDL), giữ sạch thành mạch, hỗ trợ phòng ngừa xơ vữa động mạch. Nhờ vậy, chà là được xem là món ăn vặt có lợi cho những người cần chăm sóc sức khỏe tim mạch.

cha-la.jpg
Ảnh minh họa.

Hỗ trợ tiêu hóa

Được mệnh danh là “thuốc nhuận tràng tự nhiên”, chà là khô giàu chất xơ, giúp giảm táo bón, thanh lọc cơ thể và cải thiện các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu. Người thường xuyên gặp rối loạn tiêu hóa có thể bổ sung chà là vào khẩu phần ăn hằng ngày để tăng cường hoạt động đường ruột.

Nguồn năng lượng lành mạnh

Trong chà là có nhiều glucose và fructose – những loại đường tự nhiên cung cấp năng lượng nhanh chóng. 150g chà là có thể mang lại khoảng 400 calo, đáp ứng đáng kể nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho học sinh, giáo viên, vận động viên hay người lao động trí óc, thể lực cần bổ sung năng lượng tức thì.

qua-cha-la1.jpg
Ảnh minh họa.

Giàu vitamin và khoáng chất

Không chỉ cung cấp năng lượng, chà là còn chứa nhiều vitamin nhóm B như B6 (12%), niacin (9%), B2 (6%), folate (7%) và protein (7%), trong khi hàm lượng chất béo lại rất thấp (<1%). Với vị ngọt tự nhiên, loại quả này được ví như “kẹo lành mạnh”, vừa thỏa mãn cơn thèm ngọt vừa góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Lưu ý khi sử dụng chà là

Dù giàu dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo chà là không nên được tiêu thụ quá mức:

Hạn chế hấp thu sắt: Chà là khô nghèo vitamin C, làm giảm hiệu quả hấp thu sắt. Người cần bổ sung sắt nên ăn kèm với thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh.

Đường huyết cao: Hàm lượng đường trong chà là chiếm tới 50–70%. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc có đường huyết cao cần dùng với lượng nhỏ.

Nguy cơ đau nửa đầu: Chà là chứa tyramin – hợp chất có thể kích thích cơn đau nửa đầu ở một số người. Vì vậy, chỉ nên ăn từ 3–5 quả mỗi lần.

Quả chà là tuy nhỏ bé nhưng lại mang trong mình giá trị dinh dưỡng lớn, từ khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch đến việc cung cấp năng lượng và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, “quá liều” có thể mang lại tác dụng ngược. Vì thế, biết cách kết hợp và sử dụng chà là đúng mức sẽ giúp loại quả “cắn dọc ngọt, cắn ngang chát” này trở thành người bạn đồng hành đắc lực cho sức khỏe.

#quả chà là #chống oxy hóa #bổ máu #tốt cho tim mạch #hỗ trợ tiêu hóa #tăng năng lượng

Bài liên quan

Sống Khỏe

10 loại quả giá rẻ giàu vitamin C

Vitamin C là một loại khoáng chất vô cùng cần thiết trong mùa dịch bệnh này vì nó có khả năng giúp tăng cường sức đề kháng.

Cơ thể chúng ta không lưu trữ vitamin C, điều quan trọng là phải cung cấp đủ vitamin C thông qua chế độ ăn uống để hỗ trợ các chức năng quan trọng này. Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng mức vitamin C một cách tự nhiên.

Quả ổi

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại quả ngọt ngào, hỗ trợ kiểm soát đường máu

Không chỉ ngon và dễ tìm, chuối còn là thực phẩm giúp kiểm soát đường máu. Thêm chuối vào thực đơn mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vị ngọt tự nhiên nhưng “thân thiện” với đường huyết

Theo chuyên trang Healthline (Mỹ), chuối chứa hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào. Khi đi vào đường ruột, chất xơ này tạo thành một lớp gel, giúp làm chậm quá trình phân giải và hấp thụ đường. Nhờ vậy, sau bữa ăn, lượng đường máu không tăng vọt mà được duy trì ở mức ổn định.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Các loại hoa quả giúp bổ sung canxi

Nhiều loại quả cung cấp lượng canxi tự nhiên dồi dào cho cơ thể như cam, quýt, đu đủ, quả sung khô, mâm xôi.....

Canxi là một loại dưỡng chất rất cần thiết cho các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là xương. Dưới đây là một số loại trái cây cụ thể và lợi ích của chúng.

Cam, quýt

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Những ai không nên mổ cận thị?

Những ai không nên mổ cận thị?

Yêu cầu đầu tiên để có thể thực hiện mổ mắt cận là đôi mắt khỏe mạnh, không có bệnh lý gì ngoài tật khúc xạ trong giới hạn cho phép.

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Ung thư có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nhận biết những dấu hiệu bất thường trên cơ thể là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Những ai không nên mổ cận thị?

Những ai không nên mổ cận thị?

Yêu cầu đầu tiên để có thể thực hiện mổ mắt cận là đôi mắt khỏe mạnh, không có bệnh lý gì ngoài tật khúc xạ trong giới hạn cho phép.

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Ung thư có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nhận biết những dấu hiệu bất thường trên cơ thể là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.