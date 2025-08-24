Na đang vào mùa, cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Quả na chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như chất xơ, khoáng chất và vitamin cùng nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác, mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe.

Mùa na là vào tháng 8, thời gian thu hoạch na khá ngắn, chỉ tầm 1 tháng, vì vậy mua na vào giữa tháng 8 là thời điểm na chín ngọt và ngon nhất.

Theo chuyên gia, lợi ích của quả na đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa, chất xơ và vi chất dinh dưỡng. Nó có các đặc tính chống viêm và các chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và nhận thức.

Tốt cho tim mạch, điều hoà huyết áp

Na chứa một lượng lớn magie và kali, hai khoáng chất quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Magie giúp thư giãn mạch máu và ngăn ngừa co thắt, trong khi kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó giảm huyết áp. Vitamin B6 có trong na giúp giảm homocysteine, một loại axit amin có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ cao, na là loại quả lý tưởng để hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Hơn nữa, chất xơ trong na còn hoạt động như một prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Ăn na thường xuyên là một cách đơn giản để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Tiềm năng ngăn ngừa ung thư

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của quả na là khả năng hỗ trợ phòng chống ung thư. Na chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như acetogenin và flavonoid. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy acetogenin có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn, na vẫn được xem là một loại quả tiềm năng trong việc hỗ trợ phòng chống một số loại ung thư nhất định.

Hỗ trợ thị lực và sức khỏe mắt

Quả na là một nguồn cung cấp riboflavin (vitamin B2) tuyệt vời, một loại vitamin quan trọng giúp bảo vệ thị lực. Riboflavin giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Bổ sung na vào chế độ ăn uống là một cách đơn giản và hiệu quả để chăm sóc đôi mắt của bạn.

Na đang vào mùa. Ảnh minh họa

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù có vị ngọt, na lại có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là nó không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Hơn nữa, chất xơ hòa tan trong na giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, người bị tiểu đường vẫn nên ăn na với liều lượng hợp lý để tránh ảnh hưởng đến đường huyết.

Cải thiện sức khỏe da và tóc

Quả na là một nguồn cung cấp vitamin A và vitamin E dồi dào, những dưỡng chất thiết yếu cho làn da và mái tóc khỏe mạnh. Vitamin A giúp duy trì độ ẩm và làm chậm quá trình lão hóa da. Trong khi đó, vitamin E bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng.

Lưu ý khi ăn na

Dù có nhiều lợi ích, tuy nhiên ăn na không đúng cách có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ lưu ý một số điều khi ăn na để đảm bảo an toàn cho sức khỏe:

Chọn na ngon

Khi chọn mua na, hãy tìm những quả tươi, màu vàng nhạt, nhỏ gọn, đã phát triển hết với các thân dày nguyên vẹn. Trái cây có thể hoàn toàn phát triển tiếp tục chín ở nhà ở nhiệt độ phòng. Nếu bạn muốn mua trái cây chín, hãy tìm những quả có mùi thơm mềm, ngọt và có thể ngửi thấy mùi hương thơm từ xa. Tránh các loại trái cây rất mềm, nhão, vỡ, nứt hoặc tách da vì chúng có thể không an toàn.

Chọn những quả na to tròn, mắt to, kẽ mắt trắng, cuống nhỏ, chín mềm không nứt, vỏ không có đốm đen, nên mua na rõ nguồn gốc xuất xứ, tốt nhất là na hữu cơ.

Không cắn vỡ hạt na

Khi ăn na, người dân không được cắn vỡ hạt na bởi hạt na có độc tính. Hạt na chứa các như squamosten A, anoslin, neo - desacetyluvaricin, neo - anonin - B, neo - reliculatacin A, các squamocin, các squamostatin...

Nếu không may nuốt phải hạt, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, vì lớp vỏ cứng dày bao bọc bên ngoài hạt na sẽ không làm hạt na phát độc chất ra ngoài. Tuy nhiên, khi ăn nên cẩn thận vì hạt na khi nuốt vào có thể gây sặc, hóc.

Chỉ nên ăn một quả na mỗi ngày

Theo y học cổ truyền na có vị ngọt chua, tính ấm, nếu ăn quá nhiều có thể sẽ gây nóng, táo bón, mọc mụn. Bạn nên ăn vào bữa phụ thay thế cho các loại bánh kẹo ngọt, đồ ăn nhanh.

Không tự ý sử dụng các bộ phận khác của cây na

Quả na đã được dùng từ rất lâu đời, ai ai cũng biết về công dụng bổ dưỡng của nó. Tuy nhiên, các bộ phận khác từ hạt, lá, thân, rễ cũng có nhiều tác dụng dược lý như gây độc tế bào ung thư, kháng khuẩn, kháng nấm, diệt ký sinh trùng… Những tác dụng này đang được khoa học quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, do chúng có độc tính nên người dân không được tự ý sử dụng.