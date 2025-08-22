Hà Nội

Rau dại nhìn như con sâu "sợ khiếp vía", đào bán là "hốt bạc"

Kinh doanh

Rau dại nhìn như con sâu "sợ khiếp vía", đào bán là "hốt bạc"

Từ loài cây dại ít giá trị, nay sùng thảo mang về nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân Trung Quốc.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sùng thảo (stachys affinis) hay còn gọi thảo thạch tàm (cỏ tằm đá), nhộng đất...có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ảnh: Zero Fox
Phần thân và lá chẳng có gì khác biệt so với cỏ dại, nhưng phần rễ là “linh hồn” của loại rau này. Ảnh: ABC
Khi đào lên, củ sùng thảo (rễ cây) có hình dạng như những con sâu trắng béo mập, thân tròn căng mọng với nhiều ngấn xoắn. Ảnh: Internet
Hình dáng này khiến nhiều người "khiếp vía" nhưng chính đặc điểm ấy lại làm nên sự độc đáo của nó. Ảnh: Shoot Gardening
Từng bị xem là loài cây dại ít giá trị, nhưng với làn sóng ưa chuộng thực phẩm dân dã, loại củ này vươn lên thành sản phẩm được săn tìm. Ảnh: Wallis Creek Watergarden
Loại rau "đáng sợ" này chứa giàu carbohydrate, khoáng chất và chất xơ, có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, tăng cường khả năng chịu lạnh, tăng cường tiêu hóa và sức khỏe. Ảnh: Adobe Stock
Sùng thảo thường được ngâm chua, bảo quản trong thời gian dài. Khi ăn lấy ra rửa sạch làm kim chi hoặc xào với thịt. Ảnh: Internet
Nhìn chẳng khác bầy sâu non nhưng sùng thảo có vị ngon khác lạ và giòn sần sật. Ảnh: Internet
Tại Trung Quốc, sùng thảo có giá khoảng hơn 40 NDT, tương đương hơn 130.000 đồng/kg. Ảnh: Youtube
Do sùng thảo ngày càng được ưa chuộng, người dân có thêm thu nhập đáng kể. Ảnh: Internet
#sùng thảo #cây dại Trung Quốc #rau dân dã #thực phẩm truyền thống #đặc điểm rễ sùng thảo #tác dụng dinh dưỡng sùng thảo

