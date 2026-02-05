Hà Nội

Sống Khỏe

Răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm, tình trạng hiếm gặp, có thể gây biến chứng

Răng lệch vào xoang hàm có thể gây viêm nhiễm nặng, cần phẫu thuật nội soi hiện đại để loại bỏ dị vật, hạn chế biến chứng.

Bình Nguyên

Theo Sở Y tế Hà Nội, răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tình trạng này thường xảy ra ở các răng hàm trên, đặc biệt là răng khôn, khi trong quá trình phát triển răng bị di lệch và xâm nhập vào xoang hàm, khoang rỗng nằm ngay phía trên cung răng hàm trên.

Khi răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau âm ỉ vùng má, đau đầu kéo dài, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi có mùi hôi, viêm xoang tái diễn nhiều lần hoặc không đáp ứng với điều trị nội khoa thông thường. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua phim chụp CT scanner khi đi khám vì viêm xoang mạn tính.

Các bác sĩ của bệnh viện đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh SYT Hà Nội

Theo TS.BS Phùng Thị Thu Hà - Trưởng khoa Răng Miệng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, đây là tình trạng bệnh lý phức tạp, dễ bị bỏ sót nếu người bệnh chỉ điều trị triệu chứng viêm xoang mà không tìm nguyên nhân từ răng. Khi răng lạc chỗ vào xoang hàm, việc điều trị đơn thuần bằng thuốc thường không mang lại hiệu quả lâu dài. Bệnh nhân cần được chẩn đoán chính xác và can thiệp phẫu thuật để loại bỏ dị vật trong xoang, từ đó giải quyết triệt để tình trạng viêm nhiễm kéo dài.

Việc điều trị răng lạc chỗ trong xoang hàm là một thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Hàm mặt đã phối hợp phẫu thuật thành công cho người bệnh bằng phương pháp nội soi mũi xoang, đây là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ Tai Mũi Họng sử dụng hệ thống nội soi mũi xoang để tiếp cận xoang hàm qua đường mũi tự nhiên, tạo đường mở xoang an toàn. Sau đó, ê-kíp phẫu thuật Hàm mặt phối hợp định vị chính xác vị trí răng lạc chỗ và tiến hành lấy răng ra khỏi xoang hàm một cách nhẹ nhàng, hạn chế tối đa tổn thương niêm mạc xoang và các cấu trúc lân cận. Phương pháp này giúp tránh được đường mổ ngoài da hay đường mổ trong miệng rộng như trước đây.

Tùy vào vị trí của răng lạc chỗ, việc lấy bỏ răng thông thường hoặc sẽ cần phối hợp các chuyên khoa khác như: Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt. Ảnh minh họa/Nguồn VTV

Ưu điểm nổi bật của phẫu thuật nội soi mũi trong điều trị răng lạc chỗ vào xoang hàm là giảm đau, ít chảy máu, bảo tồn cấu trúc giải phẫu, thời gian hồi phục nhanh và hạn chế nguy cơ biến chứng sau mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, các triệu chứng viêm xoang cải thiện rõ rệt và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện viêm xoang kéo dài, nghẹt mũi một bên, đau vùng má hoặc tái phát nhiều lần dù đã điều trị, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám răng hàm mặt và tai mũi họng đầy đủ. Việc kiểm tra răng miệng định kỳ, chụp phim khi có nghi ngờ bất thường và xử trí sớm các răng mọc lệch, răng khôn biến chứng sẽ giúp phòng tránh các hậu quả nặng nề, đồng thời hạn chế phải can thiệp phẫu thuật phức tạp về sau.

Theo bác sĩ chuyên khoa, hệ răng sữa và răng vĩnh viễn bắt đầu hình thành từ tuần thứ 6 của thời kỳ bào thai. Từ một loại tế bào được biệt hóa, qua nhiều giai đoạn phát triển và di chuyển về phía xương hàm để hình thành các mầm răng nằm trong xương hàm.

Trong quá trình hình thành mầm răng và di chuyển, có nhiều yếu tố tác động khiến các mầm răng không ở vị trí đúng mà nằm ở những chỗ khác. Ở vị trí lạc này, mầm răng vẫn phát triển thành răng hoàn chỉnh và được gọi là răng lạc chỗ. Thực chất răng lạc chỗ là răng được phát triển hoàn chỉnh nên sẽ giống răng thật.

Sống Khỏe

Phát hiện nguyên nhân đau đầu kéo dài từ viêm xoang do răng

Người phụ nữ bị đau đầu, nghẹt mũi kéo dài, phát hiện viêm xoang hàm do răng gây ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán chính xác.

Bất ngờ phát hiện viêm xoang do răng từ dấu hiệu mũi xoang một bên

Khoảng 1 năm nay, chị N.T.H (25 tuổi, trú ở TP Hồ Chí Minh) thường xuyên xuất hiện các cơn đau đầu âm ỉ kèm sổ mũi, nghẹt mũi tái đi tái lại nhưng không rõ nguyên nhân.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dùng thuốc kháng sinh không đúng theo chỉ định nguy hiểm thế nào?

Sử dụng kháng sinh không đúng có thể dẫn đến kháng thuốc, tiêu chảy nặng, giảm miễn dịch, gây khó khăn trong điều trị bệnh về lâu dài.

Theo quy định của Bộ Y tế, kháng sinh là nhóm thuốc kê đơn, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ và không được phép bán tự do. Tuy nhiên, thực tế cho thấy người dân vẫn dễ dàng mua được kháng sinh, kể cả những loại có tác dụng mạnh hoặc biệt dược, mà không cần đơn thuốc.

Kháng kháng sinh được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo là 1 trong 10 mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc người dân tự mua thuốc, sử dụng thuốc không đủ liều, không theo hướng dẫn, vẫn còn nhà thuốc bán kháng sinh mà không cần đơn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau xoang, cứng hàm tưởng uốn ván không ngờ nấm đen xâm lấn

Nhiễm nấm đen xâm lấn, sử dụng thuốc kháng nấm và phẫu thuật sớm không chỉ nhằm lấy bỏ tổ chức nhiễm nấm mà quan trọng hơn là chặn đứng đường lan của nấm.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho một trường hợp đau xoang, cứng hàm tưởng uốn ván không ngờ nấm đen xâm lấn xương xoang.

Bệnh hiếm gặp nhanh chóng đe dọa tính mạng

Xem chi tiết

