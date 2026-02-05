Răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm, tình trạng hiếm gặp, có thể gây biến chứng

Theo Sở Y tế Hà Nội, răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tình trạng này thường xảy ra ở các răng hàm trên, đặc biệt là răng khôn, khi trong quá trình phát triển răng bị di lệch và xâm nhập vào xoang hàm, khoang rỗng nằm ngay phía trên cung răng hàm trên.

Khi răng mọc lạc chỗ vào xoang hàm, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau âm ỉ vùng má, đau đầu kéo dài, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi có mùi hôi, viêm xoang tái diễn nhiều lần hoặc không đáp ứng với điều trị nội khoa thông thường. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua phim chụp CT scanner khi đi khám vì viêm xoang mạn tính.

Các bác sĩ của bệnh viện đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh SYT Hà Nội

Theo TS.BS Phùng Thị Thu Hà - Trưởng khoa Răng Miệng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, đây là tình trạng bệnh lý phức tạp, dễ bị bỏ sót nếu người bệnh chỉ điều trị triệu chứng viêm xoang mà không tìm nguyên nhân từ răng. Khi răng lạc chỗ vào xoang hàm, việc điều trị đơn thuần bằng thuốc thường không mang lại hiệu quả lâu dài. Bệnh nhân cần được chẩn đoán chính xác và can thiệp phẫu thuật để loại bỏ dị vật trong xoang, từ đó giải quyết triệt để tình trạng viêm nhiễm kéo dài.

Việc điều trị răng lạc chỗ trong xoang hàm là một thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Hàm mặt đã phối hợp phẫu thuật thành công cho người bệnh bằng phương pháp nội soi mũi xoang, đây là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ Tai Mũi Họng sử dụng hệ thống nội soi mũi xoang để tiếp cận xoang hàm qua đường mũi tự nhiên, tạo đường mở xoang an toàn. Sau đó, ê-kíp phẫu thuật Hàm mặt phối hợp định vị chính xác vị trí răng lạc chỗ và tiến hành lấy răng ra khỏi xoang hàm một cách nhẹ nhàng, hạn chế tối đa tổn thương niêm mạc xoang và các cấu trúc lân cận. Phương pháp này giúp tránh được đường mổ ngoài da hay đường mổ trong miệng rộng như trước đây.

Tùy vào vị trí của răng lạc chỗ, việc lấy bỏ răng thông thường hoặc sẽ cần phối hợp các chuyên khoa khác như: Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt. Ảnh minh họa/Nguồn VTV

Ưu điểm nổi bật của phẫu thuật nội soi mũi trong điều trị răng lạc chỗ vào xoang hàm là giảm đau, ít chảy máu, bảo tồn cấu trúc giải phẫu, thời gian hồi phục nhanh và hạn chế nguy cơ biến chứng sau mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, các triệu chứng viêm xoang cải thiện rõ rệt và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện viêm xoang kéo dài, nghẹt mũi một bên, đau vùng má hoặc tái phát nhiều lần dù đã điều trị, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám răng hàm mặt và tai mũi họng đầy đủ. Việc kiểm tra răng miệng định kỳ, chụp phim khi có nghi ngờ bất thường và xử trí sớm các răng mọc lệch, răng khôn biến chứng sẽ giúp phòng tránh các hậu quả nặng nề, đồng thời hạn chế phải can thiệp phẫu thuật phức tạp về sau.

Theo bác sĩ chuyên khoa, hệ răng sữa và răng vĩnh viễn bắt đầu hình thành từ tuần thứ 6 của thời kỳ bào thai. Từ một loại tế bào được biệt hóa, qua nhiều giai đoạn phát triển và di chuyển về phía xương hàm để hình thành các mầm răng nằm trong xương hàm.

Trong quá trình hình thành mầm răng và di chuyển, có nhiều yếu tố tác động khiến các mầm răng không ở vị trí đúng mà nằm ở những chỗ khác. Ở vị trí lạc này, mầm răng vẫn phát triển thành răng hoàn chỉnh và được gọi là răng lạc chỗ. Thực chất răng lạc chỗ là răng được phát triển hoàn chỉnh nên sẽ giống răng thật.