Phát hiện nguyên nhân đau đầu kéo dài từ viêm xoang do răng

Người phụ nữ bị đau đầu, nghẹt mũi kéo dài, phát hiện viêm xoang hàm do răng gây ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán chính xác.

Bình Nguyên

Bất ngờ phát hiện viêm xoang do răng từ dấu hiệu mũi xoang một bên

Khoảng 1 năm nay, chị N.T.H (25 tuổi, trú ở TP Hồ Chí Minh) thường xuyên xuất hiện các cơn đau đầu âm ỉ kèm sổ mũi, nghẹt mũi tái đi tái lại nhưng không rõ nguyên nhân.

Trước thời điểm đi khám khoảng 1 tuần, chị H. thấy các triệu chứng trở nên rầm rộ hơn với tình trạng đau đầu vùng hàm phải, nghẹt mũi, chảy dịch mũi đục một bên. Cơn đau lan lên vùng đỉnh đầu hai bên, kèm buồn nôn, cảm giác muốn ói thường xuất hiện vào buổi chiều, đồng thời lan xuống vùng vai gáy.

Cần thăm khám kịp thời khi xuất hiện các cơn đau đầu âm ỉ kèm sổ mũi, nghẹt mũi tái đi tái lại. Ảnh minh họa/nguồn Internet

Đáng chú ý, chị H. không có tiền sử viêm xoang hay viêm mũi dị ứng trước đó, nên dễ chủ quan và trì hoãn việc thăm khám chuyên khoa.

Lo lắng trước các dấu hiệu bất thường, chị H. đến khám chuyên khoa Nội của Phòng khám Đa khoa Medlatec Gò Vấp.

Qua khai thác bệnh sử và thăm khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định bệnh nhân chụp CT scanner để tìm nguyên nhân gây đau đầu kéo dài. Kết quả chụp CT ghi nhận hình ảnh viêm xoang do răng. Vì vậy, bệnh nhân được chuyển khám chuyên sâu tại chuyên khoa Tai mũi họng.

Tại chuyên khoa Tai mũi họng, bác sĩ khai thác bệnh sử, thăm khám chi tiết và nội soi mũi xoang. Kết quả nội soi cho thấy hình ảnh viêm mũi xoang mạn tính.

Tuy nhiên, nhờ khai thác bệnh sử kỹ lưỡng và kết quả chụp CT, nội soi tai mũi họng, bác sĩ chẩn đoán xác định là viêm xoang hàm phải do răng và nhức đầu căng cơ.

ThS.BS Trần Minh Dũng - Chuyên khoa Tai mũi họng, Phòng khám Đa khoa Medlatec Gò Vấp chia sẻ, bệnh nhân có nhiều triệu chứng điển hình của viêm xoang như: đau đầu, nghẹt mũi, chảy dịch mũi. Chụp CT ghi nhận hình ảnh viêm xoang hàm do răng, cho thấy tình trạng này có khả năng đã diễn tiến trong thời gian dài. Khi khai thác kỹ bệnh sử, bệnh nhân cho biết, từ trước đến giờ chưa từng bị viêm xoang, nhưng thường xuyên bị sâu răng - đây chính là yếu tố thuận lợi khiến nhiễm trùng từ răng lan vào xoang hàm cùng bên.

Bên cạnh đó, các triệu chứng đau đầu lan xuống vai gáy, kèm buồn nôn và cảm giác muốn ói lại không hoàn toàn phù hợp với viêm xoang do răng đơn thuần, nên bác sĩ nhận định bệnh nhân có tình trạng nhức đầu căng cơ đi kèm.

Với chẩn đoán viêm xoang hàm phải do răng và nhức đầu căng cơ, bác sĩ đã kê đơn điều trị nội khoa cho bệnh nhân trong 1 tuần và kết hợp nhổ răng sâu hàm trên bên phải để triệt tận gốc yếu tố gây nhiễm trùng lan vào xoang hàm cùng bên.

Tái khám sau điều trị, bệnh nhân cho biết, triệu chứng đau giảm rõ rệt (còn 5/10), đau vai gáy giảm nhiều, đặc biệt bên trái, không còn buồn nôn hay cảm giác muốn ói.

Viêm xoang do răng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Ảnh minh họa/nguồn Internet

Viêm xoang do răng nguy hiểm thế nào?

Viêm xoang do răng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: nhiễm trùng xoang kéo dài, viêm tấy quanh hốc mắt, viêm xương hàm, thậm chí lan rộng gây nhiễm trùng nội sọ.

Khi đã xuất hiện biến chứng, người bệnh thường phải can thiệp phẫu thuật, quá trình điều trị trở nên phức tạp, thậm chí nguy cơ biến chứng cũng cao hơn.

Trường hợp ca bệnh này, bác sĩ đánh giá mức độ bệnh ở mức trung bình, do bệnh nhân mới xuất hiện triệu chứng nặng khoảng 1 tuần, chưa ghi nhận biến chứng ở mắt, xương hàm hay não.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, nếu người dân xuất hiện tình trạng đau đầu kéo dài kèm nghẹt mũi, sổ mũi tái diễn không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm tại chuyên khoa tai mũi họng. Đặc biệt, các trường hợp đau mặt, nghẹt mũi, chảy mũi một bên có thể liên quan đến những nguyên nhân ít gặp như viêm xoang do nấm, hoặc do răng cần kết hợp khám chuyên khoa răng hàm mặt.

Việc điều trị viêm xoang do răng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ tai mũi họng và răng hàm mặt cùng các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu nhằm xử lý triệt để nguyên nhân, ngăn ngừa tái phát và biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, người dân nên đến cơ sở y tế uy tín có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để chẩn đoán bệnh chính xác, tránh bỏ sót bệnh.

Trường hợp của chị H. cho thấy, đau đầu kéo dài kèm nghẹt mũi, sổ mũi tái diễn không nên chủ quan, đặc biệt khi các triệu chứng chỉ xảy ra một bên. Sự nhanh nhạy, tư duy chẩn đoán toàn diện và phối hợp cận lâm sàng phù hợp của bác sĩ chính là yếu tố quyết định giúp phát hiện đúng nguyên nhân, tránh bỏ sót những bệnh lý ít gặp như viêm xoang do răng.

