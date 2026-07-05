Rà soát pháp lý hình thức chỉ định thầu dự án khắc phục sạt lở tại xã An Hữu [Kỳ 3]

Việc Phòng Kinh tế xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp áp dụng hình thức chỉ định thầu cho hàng loạt gói thầu cấp bách ven sông Cái Cối đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Trách nhiệm giải trình và tính minh bạch là yếu tố then chốt để bảo vệ dòng vốn ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong thời gian qua, tình trạng sạt lở đất ven bờ sông Cái Cối diễn biến vô cùng phức tạp, đe dọa trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, đất đai và tài sản của người dân. Trước tình hình cấp bách đó, hàng loạt dự án khắc phục sạt lở đã được cơ quan có thẩm quyền khẩn trương phê duyệt và giao cho Phòng Kinh tế xã An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đầu tư. Mục tiêu cốt lõi của các dự án này là nhằm nhanh chóng gia cố bờ bao, đảm bảo an toàn tuyến luồng, ngăn chặn nguy cơ xâm thực sâu vào đất liền.

Áp dụng chỉ định thầu cho chuỗi công trình khẩn cấp

Dữ liệu công bố minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Phòng Kinh tế xã An Hữu đã thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu cho nhiều dự án thành phần nằm rải rác dọc theo tuyến sông Cái Cối. Tiêu biểu có thể kể đến chuỗi các dự án khẩn cấp như: Khắc phục sạt lở bờ Bắc sông Cái Cối (đoạn tại hộ Nguyễn Văn Bên); Khắc phục sạt lở bờ Nam sông Cái Cối (đoạn tại hộ Lê Thanh Thủy); Khắc phục sạt lở bờ Nam sông Cái Cối (đoạn tại hộ Trần Văn Bé đến Nguyễn Văn Hận) và Khắc phục sạt lở bờ Nam sông Cái Cối (đoạn tại hộ Trần Thị Hết đến hộ Đặng Văn Lộc). Bên cạnh đó, số liệu cũng ghi nhận dự án Khắc phục sạt lở bờ Nam sông Cái Cối (đoạn tại hộ Đỗ Văn Thọ).

Hồ sơ mời thầu và các quyết định phê duyệt kết quả ghi nhận một điểm chung đáng chú ý: Hầu hết các gói thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát thuộc nhóm dự án khắc phục sạt lở này đều được cơ quan chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn.

Về mặt thực tiễn thi công, việc lựa chọn trực tiếp một nhà thầu để giao việc giúp chủ đầu tư rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị thủ tục giấy tờ. Quy trình này cho phép nhanh chóng đưa máy móc cơ giới, vật tư và nhân công vào hiện trường để xử lý ngay lập tức các điểm sạt lở nguy hiểm, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án khắc phục sạt lở bờ Nam sông Cái Cối (đoạn tại hộ Trần Văn Bé đến Nguyễn Văn Hận) được chỉ định cho Công ty TNHH MTV Nhã Lam Land. Nguồn MSC

Tuy nhiên, hình thức lựa chọn nhà thầu mang tính chất đặc thù và hạn chế cạnh tranh này luôn đi kèm với những yêu cầu kiểm soát cực kỳ khắt khe từ hệ thống pháp luật. Dù được lược bỏ một số bước so với hình thức đấu thầu rộng rãi thông thường, cơ quan chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc rà soát, đánh giá và xác minh năng lực thực tế của nhà thầu được lựa chọn. Chủ đầu tư phải đảm bảo tuyệt đối rằng doanh nghiệp được chỉ định có đủ nguồn lực tài chính vững mạnh, sở hữu hệ thống thiết bị chuyên dụng thi công đường thủy và đội ngũ nhân sự chuyên môn dày dặn kinh nghiệm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Ranh giới pháp lý, bài toán minh bạch và trách nhiệm giải trình

Chiếu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ định thầu đối với các gói thầu cần thực hiện khẩn trương để khắc phục ngay hậu quả do thiên tai gây ra là hoàn toàn có cơ sở pháp lý vững chắc. Mặc dù vậy, quá trình thực thi trên thực tế luôn đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cốt lõi: hiệu quả, khách quan và minh bạch.

Trao đổi chuyên sâu dưới góc độ pháp lý về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) phân tích: "Pháp luật hiện hành cho phép chủ đầu tư áp dụng chỉ định thầu trong tình trạng khẩn cấp nhằm bảo vệ kịp thời tính mạng, tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, tính 'cấp bách' tuyệt đối không phải là tấm khiên pháp lý để tùy tiện giao thầu cho những đơn vị thiếu năng lực thực chiến. Trách nhiệm giải trình của Phòng Kinh tế xã An Hữu thể hiện rõ nét ở việc lập dự toán khách quan, sát với biến động giá thị trường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đội vốn bất thường. Chủ đầu tư phải có bộ tiêu chí và căn cứ rõ ràng để chứng minh vì sao lựa chọn nhà thầu cụ thể này để giao phó công trình mà không phải đơn vị khác. Hơn nữa, chất lượng bờ kè sau khi hoàn thành, khả năng chống chịu bão lũ và tuổi thọ khi đưa vào sử dụng mới là thước đo cuối cùng xác định quyết định chỉ định thầu đó có thực sự đúng đắn, minh bạch và hiệu quả hay không".

Tuân thủ nghiêm ngặt các văn bản chỉ đạo của Trung ương

Bên cạnh Luật Đấu thầu, việc tuân thủ triệt để tinh thần Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính cũng đặt ra yêu cầu rà soát vô cùng chặt chẽ đối với công tác chỉ định thầu tại cơ sở. Các văn bản pháp lý cấp cao này kiên quyết phòng chống việc lợi dụng tình trạng khẩn cấp, cấp bách để cố ý chia nhỏ dự án thành nhiều gói thầu dưới hạn mức nhằm lách luật đấu thầu rộng rãi. Hơn thế nữa, các cơ quan chức năng cần đảm bảo tính minh bạch, phòng ngừa nguy cơ khép kín trong lựa chọn nhà thầu, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng theo đúng tinh thần Chỉ thị 12/CT-TTg.

Đối với các dự án khắc phục sạt lở sông Cái Cối do Phòng Kinh tế xã An Hữu làm chủ đầu tư, việc giám sát thi công, nghiệm thu công trình cần được thực hiện song song, độc lập và minh bạch. Cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp cần thường xuyên kiểm tra, thanh tra các hồ sơ áp dụng hình thức chỉ định thầu này để đảm bảo dòng vốn ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

Quá trình thanh quyết toán khối lượng hoàn thành phải tuân thủ nghiêm ngặt, chuẩn xác theo Thông tư 79/2025/TT-BTC. Đơn vị giám sát và chủ đầu tư tuyệt đối không được phép nghiệm thu khống khối lượng, phải đảm bảo các khối bê tông, rọ đá được thi công đúng thiết kế, mang lại sự an toàn, kiên cố thực sự cho những hộ dân đang từng ngày sinh sống nơm nớp lo sợ ven sông. Sự nghiêm minh trong khâu hậu kiểm chính là chìa khóa để bảo vệ sự trong sạch của hoạt động đầu tư công cấp cơ sở.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4] Trách nhiệm giải trình quy trình công bố thông tin đấu thầu tại xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp