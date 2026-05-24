Quy định mới về chế độ phụ cấp dành cho nhà giáo

Quy định mới về chế độ phụ cấp dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý vừa được ban hành với nhiều điều chỉnh quan trọng.

Thiên Tuấn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Đây là chính sách có tác động sâu rộng, thu hút sự quan tâm lớn của đội ngũ lao động trong toàn ngành giáo dục.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý mang lại quyền lợi lớn cho người lao động là các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại văn bản này được thực hiện kể từ ngày 1/1/2026, đồng nghĩa với việc các đối tượng thụ hưởng sẽ được áp dụng truy lĩnh theo quy định. Văn bản mới cũng bãi bỏ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg, Điều 5 của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 113/2015/NĐ-CP quy định về các chế độ phụ cấp đặc thù trước đây.

CHI TIẾT CÁC MỨC PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ

Điều 3 của Nghị định phân chia cụ thể các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng cho từng nhóm đối tượng dựa trên cấp học, tính chất công việc và địa bàn hành chính, cụ thể được tổng hợp tại bảng dưới đây:

CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO DẠY NGƯỜI KHUYẾT TẬT HỌC HOÀ NHẬP

Một trong những điểm bổ sung mang tính nhân văn và chi tiết tại Điều 4 là quy định riêng dành cho nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong lớp học hòa nhập thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập có tỷ lệ học viên là người khuyết tật từ 5% đến dưới 70%.

Nhóm đối tượng này được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề tính theo số giờ giảng dạy thực tế với các mức cụ thể bao gồm mức 5% đối với lớp có từ 5% đến dưới 10% học viên khuyết tật; mức 10% áp dụng cho tỷ lệ từ 10% đến dưới 20%; mức 15% áp dụng cho tỷ lệ từ 20% đến dưới 30%; mức 20% áp dụng cho tỷ lệ từ 30% đến dưới 40%; mức 25% áp dụng cho tỷ lệ từ 40% đến dưới 50%; mức 30% áp dụng cho tỷ lệ từ 50% đến dưới 60%; và mức 35% áp dụng cho tỷ lệ từ 60% đến dưới 70%.

Đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật công tác trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho người khuyết tật hoặc lớp hành nghề dành riêng cho người khuyết tật có từ 70% học viên trở lên là người khuyết tật, mức phụ cấp ưu đãi nghề được hưởng cố định là 70%. Trường hợp nhà giáo không chuyên trách giảng dạy tại các lớp đặc thù này sẽ hưởng mức phụ cấp 40% tính theo số giờ giảng dạy thực tế.

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG THỨC TÍNH

Để đảm bảo tính minh bạch, Điều 5 và Điều 6 quy định rõ ràng công thức xác định tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục. Mức tiền này được tính bằng tổng của hệ số lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có, sau đó nhân với mức lương cơ sở và nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp ưu đãi được hưởng. Phụ cấp được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng, tính cả trong thời gian nghỉ hè nhưng không dùng để tính đóng hay hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Nghị định cũng quy định rõ các khoảng thời gian không được tính hưởng loại phụ cấp này bao gồm thời gian đi công tác, làm việc hoặc học tập ở nước ngoài theo chế độ chỉ hưởng 40% tiền lương; thời gian bị đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam; thời gian nghỉ thai sản đối với nhà giáo nữ và thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên.

Đối với trường hợp trong tháng có những ngày không được tính hưởng, mức tiền phụ cấp của thời gian còn lại được tính bằng cách lấy mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn quy định là 22 ngày, rồi nhân với số ngày làm việc thực tế được hưởng phụ cấp trong tháng đó.

Tại Điều 8 và Điều 9, Chính phủ đưa ra các nguyên tắc xử lý khi phát sinh trường hợp kiêm nhiệm hoặc thay đổi môi trường công tác. Nếu một cá nhân đồng thời thuộc đối tượng hưởng nhiều mức phụ cấp ưu đãi theo nghề khác nhau trong cùng một văn bản hoặc tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, người đó sẽ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất.

Trường hợp viên chức được điều động từ cơ sở giáo dục công lập này sang cơ sở giáo dục công lập khác hoặc đến cơ quan quản lý giáo dục thì sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề và các chế độ phụ cấp khác áp dụng với vị trí việc làm đảm nhiệm tại nơi đến. Nếu mức phụ cấp ưu đãi nghề tại nơi đi cao hơn nơi đến, viên chức được bảo lưu mức phụ cấp của nơi đi trong thời gian tối đa là 12 tháng đối với các trường hợp điều động có thời hạn dưới 12 tháng.

Đặc biệt, đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự chủ, đơn vị được quyền quyết định chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước được để lại và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, nhưng phải đảm bảo mức chi trả không được thấp hơn quy định khung tối thiểu của Nghị định này và phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đối với các khối ngành đặc thù, nhà giáo giảng dạy trong Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề như hiện hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cho đến khi có quy định mới. Riêng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý công tác trong trường giáo dưỡng, đối tượng này hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh và phụ cấp thâm niên. Nếu tổng mức phụ cấp này thấp hơn mức 70% thì được hưởng thêm tỷ lệ phần trăm chênh lệch để đạt mức phụ cấp ưu đãi bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung.

Những khoản thu nhập nào tăng theo lương cơ sở từ 1/7?

Mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng, dẫn đến nhiều khoản thu nhập cũng tăng theo từ 1/7.

Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo quy định mới, từ 01/7, mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Lần đầu tiên giáo viên GDTX có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng

Thông tư mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, nhiệm vụ và xếp lương cho giáo viên giáo dục thường xuyên, nâng cao quyền lợi và chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 23/2026/ TT-BGDĐT, ngày 9/4, quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư số 23), nhằm chi tiết, cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà giáo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư gồm 5 chương 14 điều quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, bao gồm: mã số, nhiệm vụ, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo hạng của chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên.

Hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non phải trực tiếp giảng dạy ít nhất từ 2-4h

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bắt buộc trực tiếp giảng dạy ít nhất 2-4 giờ mỗi tuần giúp nắm sát thực tiễn lớp học và nâng cao quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Như vậy, sau hơn 10 năm áp dụng Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT, chế độ làm việc của giáo viên mầm non chính thức được điều chỉnh với nhiều điểm mới đáng chú ý trong Thông tư số mới này. Đây cũng là bước hoàn thiện chính sách nhằm đáp ứng đặc thù hoạt động công việc của giáo viên mầm non và cụ thể hóa Luật Nhà giáo năm 2025.

Thông tư số 11 cho phép các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục để quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về lao động. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập. Thông tư quy định, thời gian làm việc là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, bao gồm: thời gian giảng dạy, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian đón trẻ và trả trẻ, thời gian học tập, bồi dưỡng, thời gian chuẩn bị năm học mới, thời gian tổng kết năm học và thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp. Thông tư quy định, giảng dạy là hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non. Thông tư làm rõ việc giảng dạy của giáo viên mầm non được thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngoài trời và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với đặc thù của giáo dục mầm non.

