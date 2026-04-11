Lần đầu tiên giáo viên GDTX có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng

Thông tư mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, nhiệm vụ và xếp lương cho giáo viên giáo dục thường xuyên, nâng cao quyền lợi và chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 23/2026/ TT-BGDĐT, ngày 9/4, quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư số 23), nhằm chi tiết, cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà giáo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư gồm 5 chương 14 điều quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, bao gồm: mã số, nhiệm vụ, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo hạng của chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên.

Giáo viên GDTX có mã số và chức danh nghề nghiệp riêng

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư là lần đầu tiên đội ngũ giáo viên giáo dục thường xuyên có mã số và chức danh nghề nghiệp riêng.

Trước đây, giáo viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên sử dụng mã số, chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Khi Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo được ban hành và có hiệu lực, chức danh “giáo viên giáo dục thường xuyên” chính thức được xác lập.

Trên cơ sở đó, Thông tư 23 quy định các hạng chức danh và mã số tương ứng, bao gồm hạng III (mã số V.07.05.18), hạng II (mã số V.07.05.17) và hạng I (mã số V.07.05.16).

Quy định rõ nhiệm vụ theo từng hạng

Thông tư số 23 quy định cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ chính trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên giáo dục thường xuyên. Các nhiệm vụ này được quy định cụ thể đối với từng vị trí việc làm tương ứng theo từng hạng.

Trong đó, nhiệm vụ của hạng III là nhiệm vụ chung cho các hạng của chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên. Hạng cao hơn phải thực hiện nhiệm vụ của hạng thấp hơn liền kề và phải thực hiện thêm một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp hơn.

Nhiệm vụ của giáo viên được xây dựng theo 5 nhóm hoạt động nghề nghiệp gồm: chuẩn bị và tổ chức giảng dạy, giáo dục, đánh giá đối với người học; học tập, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; phục vụ cộng đồng; hoạt động chuyên môn khác.

Thông tư cũng quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên gồm 3 nhóm tiêu chuẩn gồm: tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, tiêu chuẩn đạo đức được áp dụng chung cho cả 3 hạng chức danh.

Về trình độ đào tạo, giáo viên giáo dục thường xuyên cơ bản tiếp tục thực hiện các yêu cầu tương tự giáo viên trung học phổ thông, đồng thời phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên.

Đối với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Thông tư quy định các tiêu chí cụ thể để bảo đảm giáo viên đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Việc quy định nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm, quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên sẽ giúp các cơ sở giáo dục thường xuyên phân công công việc phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; giúp giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc tự học tập, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, đây cũng là căn cứ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm trong thời gian tới khi cải cách chính sách tiền lương.

Giữ ổn định lương và quyền lợi khi chuyển sang chức danh mới

Một điểm đáng chú ý của Thông tư là việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm ổn định đội ngũ. Giáo viên đang làm việc ở vị trí việc làm nào sẽ được chuyển sang đúng hạng chức danh tương ứng với vị trí đó và tiếp tục giữ ổn định thang lương hiện đang áp dụng.

Việc bổ nhiệm chức danh căn cứ vào 3 điều kiện: đạt tiêu chuẩn về đạo đức, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và đang giữ các chức danh được áp dụng hệ số lương của viên chức tương ứng.

Việc xếp lương đối với giáo viên giáo dục thường xuyên bảo đảm thống nhất với quy định về việc xếp lương hiện hành. Theo đó, giáo viên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); giáo viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38); giáo viên hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78).

Thông tư cũng quy định rõ các nội dung chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ giáo viên giáo dục thường xuyên.

Theo đó, giáo viên chưa đủ điều kiện để được bổ nhiệm theo chức danh mới sẽ tiếp tục giữ chức danh, mã số và hệ số lương hiện tại cho đến khi đạt đủ điều kiện thì được bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo quy định.

Các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông trước đây cũng được công nhận tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên.

Giáo viên trong cơ sở giáo dục thường xuyên được tuyển dụng, tiếp nhận, thay đổi vị trí việc làm trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên.

Thông tư số 23 được ban hành góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với giáo viên giáo dục thường xuyên, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ, đồng thời tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên trong giai đoạn tới.