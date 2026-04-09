Quảng Trị đề xuất bố trí cán bộ làm việc tại trụ sở tỉnh cũ

Nhằm bảo đảm công tác điều hành cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp, Quảng Trị dự kiến phân bổ 230 cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở tỉnh cũ.

Ngày 9/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, cơ quan này đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh kết quả rà soát nhu cầu, phương án bố trí trụ sở làm việc tại khu vực phía nam tỉnh; đồng thời đề xuất hướng xử lý tài sản công trên địa bàn TP Đông Hà cũ.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị (cũ). Ảnh: Minh Trường.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực phía nam (gồm phường Đông Hà và Nam Đông Hà) phát sinh nhu cầu bố trí bộ phận làm việc của một số cơ quan cấp tỉnh nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát, có 230 cán bộ, công chức thuộc 26 cơ quan, đơn vị cần được bố trí làm việc tại các trụ sở khu vực này.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất phương án phân bổ 230 cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh cũ (45 Hùng Vương, phường Đông Hà), trụ sở Tỉnh ủy cũ (30 Hùng Vương, phường Đông Hà) và một số trụ sở có sẵn ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét, báo cáo thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện phương án này.

>>> Mời độc giả xem thêm video sân bay Tà Cơn thu hút khách du lịch tham quan.