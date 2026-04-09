Quảng Trị đề xuất bố trí cán bộ làm việc tại trụ sở tỉnh cũ

Nhằm bảo đảm công tác điều hành cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp, Quảng Trị dự kiến phân bổ 230 cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở tỉnh cũ.

Hạo Nhiên

Ngày 9/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, cơ quan này đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh kết quả rà soát nhu cầu, phương án bố trí trụ sở làm việc tại khu vực phía nam tỉnh; đồng thời đề xuất hướng xử lý tài sản công trên địa bàn TP Đông Hà cũ.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị (cũ). Ảnh: Minh Trường.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực phía nam (gồm phường Đông Hà và Nam Đông Hà) phát sinh nhu cầu bố trí bộ phận làm việc của một số cơ quan cấp tỉnh nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát, có 230 cán bộ, công chức thuộc 26 cơ quan, đơn vị cần được bố trí làm việc tại các trụ sở khu vực này.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất phương án phân bổ 230 cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh cũ (45 Hùng Vương, phường Đông Hà), trụ sở Tỉnh ủy cũ (30 Hùng Vương, phường Đông Hà) và một số trụ sở có sẵn ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét, báo cáo thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện phương án này.

>>> Mời độc giả xem thêm video sân bay Tà Cơn thu hút khách du lịch tham quan.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Quảng Trị)
Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội đề xuất di dời 66 cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, bệnh viện

Theo đề xuất đợt 1, trong số 66 cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, đơn vị, bệnh viện thuộc diện di dời, có 51 cơ sở sản xuất công nghiệp.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố (Đợt 1).

Theo đề xuất, trong đợt 1 sẽ có 66 cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, đơn vị, bệnh viện thuộc diện di dời. Trong đó, 51 cơ sở sản xuất công nghiệp (gồm 9 cơ sở tại Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND thành phố và 42 cơ sở mới) và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Phú Thọ tung 200 cán bộ phá chuyên án lớn, khám xét 28 địa điểm

Công an tỉnh Phú Thọ huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ triệt phá chuyên án lớn, khám xét 28 địa điểm, bắt giữ 10 đối tượng cầm đầu.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và các Phó Giám đốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai lực lượng gồm cảnh sát hình sự, kinh tế, cơ động… tiến hành khám xét khẩn cấp tại 28 địa điểm là nơi ở, trụ sở làm việc của nhiều doanh nghiệp.

657487067-1261373752789842-6279330088958642733-n.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (ở giữa) trực tiếp chỉ đạo phá án.
Xem chi tiết

