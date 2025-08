Quảng Ninh mở cao điểm xử lý “bảo kê”, tiếp tay cho tội phạm

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, 54/54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp cùng lực lượng Công an đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng, triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Chủ động dự báo chính xác tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động và tấn công, trấn áp, bắt giữ xử lý các loại tội phạm. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, “bảo kê”, tiếp tay cho tội phạm.

Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục rà soát để tổ chức xây dựng nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở, bị mất nhà do thiên tai, bão, lũ, lụt; đẩy mạnh tuyên truyền cảnh giác, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia

đình và cộng đồng, phối hợp tham gia quản lý giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở; rà soát, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân không để phát sinh tội phạm.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; trọng tâm là công tác quản lý người nước ngoài, quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy cứu nạn cứu hộ...; quyết tâm không để xảy ra các vụ cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng trong đợt cao điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông (nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá tải, xe khách, xe container và đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh…), phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh.

Các lực lượng (Công an, Biên phòng, Quân sự, Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường) triển khai các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có nguy cơ hoạt động, diễn biến phức tạp trong đợt cao điểm, nhất là các ổ nhóm, đường dây tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; tội phạm, vi phạm pháp luật "đường phố" (các thanh, thiếu niên, học sinh hư sử dụng xe mô tô, hung khí giải quyết mâu thuẫn, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng); tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản tại các khu du lịch, lễ hội...

Tăng cường phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới, cửa khẩu và trên biển; chủ động phát hiện xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai các biện pháp phòng ngừa giải quyết mâu thuẫn xã hội, xử lý vi phạm về phòng chống tác hại của rượu bia và sử dụng trái phép các chất kích thích. Kịp thời tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đẩy mạnh công tác bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, chấp hành các quy định an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không mua bán, vận chuyển sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…; tích cực tham gia phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, thanh, thiếu niên hư vi phạm pháp luật, kết hợp với triển khai mô hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Phát huy hiệu quả các tổ hòa giải, tổ nhân dân tự phòng tự quản, tổ tuần tra nhân dân và người có uy tín ở cộng đồng dân cư để kịp thời xử lý, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân tại địa bàn cơ sở, phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đợt cao điểm triển khai thực hiện trong thời gian từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/10/2025, chia làm hai giai đoạn (giai đoạn 1 từ ngày 1/8/2025 đến ngày 14/9/2025; giai đoạn 2 từ ngày 15/9/2025 đến ngày 14/10/2025)