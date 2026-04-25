Quang Lê mất hơn 400 triệu đồng trên chuyến bay về Việt Nam

Ca sĩ Quang Lê nhận định số tiền nhiều khả năng bị mất trong lúc anh ngủ trên máy bay. 

Theo Minh Khanh/ Dân Việt

Trong một buổi livestream gần đây của danh hài Thúy Nga, ca sĩ Quang Lê bất ngờ cho biết anh bị mất số tiền lớn khi di chuyển bằng máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Theo chia sẻ trực tiếp từ nam ca sĩ, sự việc xảy ra trong chuyến bay về nước. “Tôi đang ở Việt Nam đây. Tôi bị mất tiền khi đi máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, đây là một hãng bay nổi tiếng”, Quang Lê nói trong cuộc gọi với Thúy Nga.

Anh cho biết trước khi lên máy bay, đã đưa toàn bộ số tiền 16.000 USD (khoảng 400.000 triệu đồng) cho trợ lý cầm và để trong túi xách tay hàng hiệu. Tuy nhiên, sau đó anh hoàn toàn không để ý đến số tiền này. "Lúc lên máy bay, tôi có đưa tiền cho trợ lý của tôi cầm. Tôi đưa tiền xong là quên luôn, không để ý tới".

Ca sĩ Quang Lê. (Ảnh: FBNV)

Trong suốt chuyến bay, Quang Lê ngồi ở vị trí 36C, gần khu vực nhà vệ sinh. Anh cho biết mình không kiểm tra lại tài sản vì tin rằng trợ lý đã giữ cẩn thận. Chỉ đến khi máy bay hạ cánh tại Việt Nam, chuẩn bị làm thủ tục khai báo hải quan, anh mới phát hiện toàn bộ số tiền đã biến mất.

“Tới khi máy bay đáp xuống, tôi chuẩn bị lôi 16.000 USD đó ra khai báo cho hải quan thì phát hiện số tiền đã không cánh mà bay. Tôi tá hỏa luôn vì không còn tiền mà khai báo”, anh nói.

Quang Lê nhận định số tiền nhiều khả năng bị mất trong lúc anh ngủ trên máy bay. Trên chuyến bay có nhiều hành khách quốc tế. "Tức là lúc tôi lên máy bay thì tiền vẫn còn và tiền bị mất trong lúc tôi đang ngủ”, anh chia sẻ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nam ca sĩ đã trình báo với cơ quan chức năng tại cửa khẩu. Tuy nhiên, việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Anh cũng thừa nhận nếu phát hiện mất tiền ngay trên máy bay, khả năng xử lý đã khác. "Nếu tôi phát hiện mất tiền ngay trên máy bay thì tiếp viên còn có thể đóng cửa máy bay và mời công an cửa khẩu lên làm việc. Nhưng tôi ra khỏi máy bay rồi mới phát hiện ra nên đành chịu", nam ca sĩ nói.

Quang Lê sinh năm 1979 tại Huế, là một trong những giọng ca hải ngoại nổi bật của dòng nhạc trữ tình, quê hương. Từ năm 2010, anh thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn và tham gia các hoạt động âm nhạc. Tên tuổi của Quang Lê gắn liền với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Đập vỡ cây đàn, Đôi mắt người xưa, Thương về miền Trung…

