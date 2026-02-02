Hà Nội

Soi độ giàu của ca sĩ Quang Lê kiếm sau nhiều năm làm nghề

Soi độ giàu của ca sĩ Quang Lê kiếm sau nhiều năm làm nghề

Ca sĩ Quang Lê không chỉ duy trì sức hút trên sân khấu mà còn có nguồn thu ổn định từ YouTube, giúp anh sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet, ca sĩ Quang Lê cho biết thu nhập từ YouTube của anh đạt khoảng 15.000 USD mỗi tháng, tương đương gần 400 triệu đồng. Ảnh: FB Quang Lê.
Hiện Quang Lê sở hữu hai kênh YouTube hoạt động song song, trong đó kênh chính Quang Lê Official có hơn 1,5 triệu người đăng ký. Ảnh: FB Quang Lê.
Bên cạnh YouTube, Quang Lê vẫn là cái tên đắt show. Theo Znews, năm 2013 anh từng nhận cát-sê hơn 400 triệu đồng khi biểu diễn trong một đám cưới. Ảnh: FB Quang Lê.
Năm 2015, nam ca sĩ được mời hát trong đám cưới con trai một doanh nhân và bất ngờ nhận số tiền 500 triệu đồng sau buổi biểu diễn. Ảnh: FB Quang Lê.
Quang Lê từng ước tính thu nhập từ việc đi hát của anh đạt ít nhất 40.000 USD mỗi tháng, tương đương hơn 900 triệu đồng.Ảnh: FB Quang Lê.
Không chỉ có nguồn thu ổn định, Quang Lê còn sở hữu khối tài sản đáng chú ý tại Mỹ. Theo Saostar, năm 2024, nam ca sĩ tậu nhà 1,5 triệu USD. Năm 2023, anh từng đón Mai Thiên Vân đến thăm căn biệt thự mới sát biển của mình. Ảnh: Vietnamnet.
Năm 2021, Quang Lê hé lộ căn nhà trị giá hơn 1 triệu USD tại Mỹ khi mời Mai Thiên Vân đến thăm. Ảnh: Dân Việt.
Năm 2019, Quang Lê gây chú ý khi khoe chiếc đồng hồ gắn kim cương trị giá khoảng 600–800 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet.
Ngoài bất động sản và hàng hiệu, ca sĩ Quang Lê còn sở hữu nhiều dòng xe sang phục vụ cuộc sống và công việc. Ảnh: FB Quang Lê.
