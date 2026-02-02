Soi độ giàu của ca sĩ Quang Lê kiếm sau nhiều năm làm nghề

Ca sĩ Quang Lê không chỉ duy trì sức hút trên sân khấu mà còn có nguồn thu ổn định từ YouTube, giúp anh sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa.