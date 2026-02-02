Hà Nội

Cuộc sống phía sau ánh hào quang của Quang Lê gây chú ý

Giải trí

Cuộc sống phía sau ánh hào quang của Quang Lê gây chú ý

Quang Lê bưng bê, rửa chén bát để trang trải học hành. Nam ca sĩ từng kết hôn năm 22 tuổi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Quang Lê được biết đến là ca sĩ hải ngoại có sự nghiệp ổn định và lượng khán giả riêng. Tuy nhiên, con đường đến với thành công của anh không hề bằng phẳng. Ảnh: Vietnamnet.
Thời còn là sinh viên theo học chuyên ngành siêu âm, Quang Lê phải làm nhiều công việc khác nhau để tự trang trải cuộc sống. Những ngày tháng ấy để lại nhiều dấu ấn khó quên trong ký ức của nam ca sĩ. Ảnh: VOV.
Theo Tiền Phong, khi làm việc tại một tiệm đồ ăn nhanh, ngoài bưng bê, Quang Lê còn đảm nhận việc quét dọn, rửa chén bát. Về sau, dù có công việc tốt hơn là lắp đặt dàn karaoke cho khách, anh vẫn chắt chiu từng sợi dây điện được chủ cho lại để bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: Người Lao Động.
Quang Lê tâm sự, chính vì nếm trải những vất vả cực nhọc nhất nên giờ, anh rất quý những đồng tiền mình làm ra. Ảnh: Người Lao Động.
Trong nhiều năm, Quang Lê giấu kín việc từng lấy vợ. Nam ca sĩ chia sẻ trên Vietnamnet, trong một lần về Việt Nam thăm quê, anh và vợ được hai gia đình giới thiệu. Ảnh: Vietnamnet.
Quang Lê cho biết: “Có thể do tác động bên ngoài, do gia đình nên tôi đồng ý lấy vợ”. Ảnh: Vietnamnet.
Sau nhiều biến cố trong cuộc đời, sự nghiệp, Quang Lê chia tay người vợ đầu tiên của mình. Ảnh: Dân Việt.
Quang Lê chia sẻ trên VOV, vợ cũ của anh có cuộc sống rất hạnh phúc. Nam ca sĩ có về thăm bố mẹ vợ cũ, ông bà cũng ngoài 80 tuổi rồi và đều tươi cười tiếp chuyện anh vì chuyện giữa anh và vợ cũ cũng đã qua từ rất lâu. Ảnh: Dân Việt.
Năm 2021, Quang Lê tiết lộ, anh sử dụng những đôi giày cao gót đặc biệt kèm lót độn khi bước ra sân khấu biểu diễn. Ảnh: Dân Việt.
Dân Việt dẫn lời Quang Lê: “Tôi mua đôi giày này về phải đem ra tiệm để họ làm miếng lót cao bên trong để lên sân khấu nhìn trông được được một chút. Người ta còn đi lót độn giày gấp đôi tôi chứ tôi đã là gì. Tôi tiết lộ luôn cho khán giả biết, Đan Nguyên lên sân khấu còn đi cái gót giày gấp đôi, gấp ba gót giày này, độn cao vút lên”. Ảnh: Dân Việt.
