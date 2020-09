Thực trạng Không quân Hoàng gia Thái Lan: Lắm cái sự ngược đời!

Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) được thành lập vào năm 1913, cho tới nay đã trải qua hơn 1 thế kỷ hoạt động (106 năm). Với bề dày đó, RTAF được coi là lực lượng không quân già nhất khu vực, cũng như có nhiều kinh nghiệm sử dụng các loại máy bay nhất, rất đa dạng về chủng loại từ Mỹ, Anh, đế quốc Nhật Bản, phát xít Đức. Tuy nhiên, hiện tại thì RTAF chủ yếu sử dụng các loại máy bay chiến đấu cùng vũ khí trang bị xuất phát từ Mỹ và vài nước châu Âu khác. Theo một số đánh giá không chính thức, hiện quân số thường trực của RTAF khoảng 45.000 người, trang bị gần 300 máy bay các loại (con số chính thức là rất khó khi mà đây là điều bí mật). Nếu so với con số ước tính của các nước trong khu vực thì RTAF được xếp vào nhóm top đầu gồm: Singpore (319), Myanmar (277). Trong khi con số 300 là hơn hẳn so với Malaysia chỉ 189 và Indonesia (224). Về tổ chức không quân Thái Lan, hiện họ duy trì cấp đơn vị cao nhất là không đoàn (Wing), trong mỗi không đoàn bao gồm các phi đoàn máy bay theo mô hình của Mỹ và phương Tây. Theo các tài liệu công khai, hiện RTAF có 11 không đoàn chiến đấu - hỗ trợ, ngoài ra còn có 3 đơn vị cấp nhà trường huấn luyện phi công máy bay cánh bằng và trực thăng. Về lực lượng máy bay chiến đấu nòng cốt của RTAF thì hiện họ có 117 chiếc (chiếm đến 1/3 tổng số máy bay) - một con số rất lớn. Trong số đó, loại hiện đại nhất là JAS-39 Gripen do Thụy Điển sản xuất. Tuy nhiên, số lượng JAS-39 hiện chỉ có 11 chiếc được mua hồi năm 2007 với tổng giá trị 1,1 tỷ USD. Khi đó, ý đồ của Thái Lan là muốn thay thế số máy bay F-5E/F cũ kỹ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà nhất là tài chính đã dẫn tới việc các máy bay F-5 vẫn đang phải hoạt động song song với JAS-39. JAS-39 là loại máy bay tiêm kích đa năng hạng nhẹ, nổi bật với khả năng cơ động cao, nhỏ gọn, nhanh nhẹn, vũ khí hiện đại có khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn, mang được đa dạng vũ khí của cả Mỹ - Tây Âu. Loại máy bay chiến đấu đông đảo nhất của Thái Lan hiện nay là 53 chiếc F-16A/B Block 15 mua của Mỹ từ năm 1985. Hiện số máy bay đã phải tăng tổng niên hạn lần 2 và đã trải qua nâng cấp nhiều lần để tiếp tục sử dụng. Dù đã khá cũ, nhưng với tiềm năng nâng cấp lớn, số máy bay F-16 của Thái Lan hiện nay được đánh giá về mặt công nghệ tương đương phiên bản C/D Block 50/52+ khi có thể triển khai tên lửa đối không tầm xa AIM-120, bom thông minh Paveway. Ngoài ra, do vấn đề tài chính mà tới nay Thái Lan vẫn phải duy trì 34 máy bay F-5 Tiger II cũ. Họ đã nỗ lực nâng cấp ít nhất 14 chiếc trong số đó lên chuẩn T Super Tigris tương đương với tiêm kích thế hệ 4. Cuối cùng là 19 chiếc máy bay cường kích hạng nhẹ Alpha Jet do Đức sản xuất. Loại này có tốc độ bay chậm, dưới âm, khả năng mang vác vũ khí kém (2,5 tấn). Hiện Thái Lan cũng chưa có kế hoạch nâng cấp các máy bay tấn công mặt đất. Đáng chú ý, RTAF là một trong những lực lượng hiếm hoi ở khu vực Đông Nam Á trang bị máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm đường không. Hiện họ có trong tay 2 chiếc Saab 340 AEW&C của Thụy Điển, trang bị radar Erieye có tầm trinh sát đến 450km. Lực lượng vận tải chủ lực của Thái Lan hiện xoay quanh 12 máy bay "lực sĩ" C-130H và 8 chiếc DC-3 kiểu cũ của Mỹ. Trong khi đội máy bay VIP thì được đầu tư rất "hoành tráng" với các đời Airbus A319/320/340, Boeing 737, Sukhoi Superjet 100... Đáng ngạc nhiên, số lượng máy bay huấn luyện của RTAF hiện vượt hơn cả máy bay chiến đấu với 158 máy bay động cơ cánh quạt và máy bay phản lực huấn luyện phi công chiến đấu. Trong đó, loại hiện đại nhất là 4 chiếc T-50TH mua của Hàn Quốc, loại máy bay đông nhất là 50 chiếc CT/4 của New Zealand. Lực lượng trực thăng RTAF hiện có khoảng 50 chiếc mua của Mỹ và Pháp. Trong đó, đóng vai trò vận tải - yểm trợ nòng cốt là 16 chiếc UH-1H đã khá cũ và 14 chiếc EC135/725 của Pháp. Số còn lại là máy bay dùng để phục vụ VIP (các thành viên hoàng gia, chính phủ). Video Thái Lan tập trận hoành tráng 4 năm trước - Nguồn: QPVN

