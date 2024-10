Su-27 Ukraine thêm nguy hiểm với bom GBU-39

Mới đây trên mạng xã hội X, Quân đội Ukraine vừa công bố đoạn video về việc trang bị bom đường kính nhỏ GBU-39 lên máy bay Su-27 Flanker. Hoạt động này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khả năng tấn công chính xác của Ukraine. Ảnh: Armyrecognition. Bom đường kính nhỏ GBU-39B là loại bom lượn dẫn đường chính xác nặng 110 kg, được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm xa trong mọi điều kiện thời tiết. Loại bom này sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để điều hướng mục tiêu, quả bom có thể bay tới hơn 74 km khi thả từ trên cao. Ảnh: The Aviationist. Với kích thước nhỏ gọn, máy bay có thể mang theo nhiều bom GBU-39B trong một phi vụ, tối đa hóa khả năng tấn công đồng thời giảm thiểu thiệt hại phụ. Giá đỡ BRU-61 có thể chứa tới 4 quả bom, nó giúp tăng đáng kể tải trọng máy bay và hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: mil.in.ua. Được Boeing phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu của Không quân Mỹ, GBU-39B đã trở thành vũ khí trên không quan trọng, có khả năng xuyên thủng các mục tiêu kiên cố và giảm thiểu khả năng bị phòng không đối phương phát hiện nhờ hệ thống dẫn đường GPS/INS. Ảnh: mil.in.ua. Đoạn video cho thấy cảnh nạp bom GBU-39 bằng giá bốn chân BRU-61 gắn trên giá treo của Su-27, cũng như lần đầu tiên nhìn thấy tên lửa AIM-9X trong kho vũ khí của Ukraine. Tên lửa AIM-9X cũng được sử dụng trong hệ thống phòng không NASAMS và trên máy bay F-16 của Ukraine. Ảnh: mil.in.ua. Máy bay Su-27 đã đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chiến đấu của Ukraine, đặc biệt là trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Các phi công Ukraine luôn đánh giá cao chiếc máy bay chiến đấu này. Phi đội Su-27 của Ukraine cũng có lớp ngụy trang “Compass Ghost Gray” lấy cảm hứng từ Mỹ, tương tự như của F-15. Lớp ngụy trang này được thấy trên ba chiếc Su-27, nhằm mục đích giảm khả năng bị phát hiện bằng mắt thường bởi hệ thống phòng không và máy bay của đối phương. Ukraine thừa hưởng khoảng 70 chiếc Su-27 từ Liên Xô cũ, số lượng máy bay hoạt động đã giảm dần theo thời gian do những thách thức về bảo dưỡng và tình trạng thiếu phụ tùng, chỉ còn khoảng 26 chiếc đang hoạt động tính đến năm 2021. Ngoài các mẫu tiêu chuẩn, Ukraine còn sở hữu các phiên bản Su-27 nâng cấp, bao gồm Su-27S1M, Su-27P1M, Su-27UBM1 và Su-27PU1M, được trang bị các hệ thống dẫn đường theo tiêu chuẩn NATO. Với sự hỗ trợ từ Mỹ, Kiev đã tích hợp thành công một số vũ khí phương Tây, bao gồm bom GBU-39 mới được giới thiệu gần đây và có khả năng là bom Paveway IV do Anh cung cấp. Các nỗ lực trang bị tên lửa không đối không của phương Tây cho MiG-29 và Su-27 của Ukraine cũng đã được báo cáo, nhưng có vẻ không hiệu quả. Do đó, máy bay Ukraine vẫn tiếp tục phải dựa vào các dòng tên lửa do Liên Xô sản xuất để không chiến. Mỹ gần đây đã đặt hàng thêm bom đường kính nhỏ GBU-39/B cho cả không quân của mình và các đồng minh nước ngoài, bao gồm cả Ukraine. Vào ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một hợp đồng lớn với công ty sản xuất máy bay Boeing, trị giá lên tới 6,9 tỷ USD để sản xuất bom GBU-39/B. Vào tháng 5/2024, các báo cáo xác nhận rằng, Không quân Ukraine đã cải tiến máy bay chiến đấu thời Liên Xô cũ để triển khai bom GBU-39, cho thấy nỗ lực của Ukraine nhằm tăng cường khả năng tấn công trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Mới đây trên mạng xã hội X, Quân đội Ukraine vừa công bố đoạn video về việc trang bị bom đường kính nhỏ GBU-39 lên máy bay Su-27 Flanker . Hoạt động này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khả năng tấn công chính xác của Ukraine. Ảnh: Armyrecognition. Bom đường kính nhỏ GBU-39B là loại bom lượn dẫn đường chính xác nặng 110 kg, được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm xa trong mọi điều kiện thời tiết. Loại bom này sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để điều hướng mục tiêu, quả bom có thể bay tới hơn 74 km khi thả từ trên cao. Ảnh: The Aviationist. Với kích thước nhỏ gọn, máy bay có thể mang theo nhiều bom GBU-39B trong một phi vụ, tối đa hóa khả năng tấn công đồng thời giảm thiểu thiệt hại phụ. Giá đỡ BRU-61 có thể chứa tới 4 quả bom, nó giúp tăng đáng kể tải trọng máy bay và hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: mil.in.ua. Được Boeing phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu của Không quân Mỹ, GBU-39B đã trở thành vũ khí trên không quan trọng, có khả năng xuyên thủng các mục tiêu kiên cố và giảm thiểu khả năng bị phòng không đối phương phát hiện nhờ hệ thống dẫn đường GPS/INS. Ảnh: mil.in.ua. Đoạn video cho thấy cảnh nạp bom GBU-39 bằng giá bốn chân BRU-61 gắn trên giá treo của Su-27, cũng như lần đầu tiên nhìn thấy tên lửa AIM-9X trong kho vũ khí của Ukraine. Tên lửa AIM-9X cũng được sử dụng trong hệ thống phòng không NASAMS và trên máy bay F-16 của Ukraine. Ảnh: mil.in.ua. Máy bay Su-27 đã đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chiến đấu của Ukraine, đặc biệt là trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Các phi công Ukraine luôn đánh giá cao chiếc máy bay chiến đấu này. Phi đội Su-27 của Ukraine cũng có lớp ngụy trang “Compass Ghost Gray” lấy cảm hứng từ Mỹ, tương tự như của F-15. Lớp ngụy trang này được thấy trên ba chiếc Su-27, nhằm mục đích giảm khả năng bị phát hiện bằng mắt thường bởi hệ thống phòng không và máy bay của đối phương. Ukraine thừa hưởng khoảng 70 chiếc Su-27 từ Liên Xô cũ, số lượng máy bay hoạt động đã giảm dần theo thời gian do những thách thức về bảo dưỡng và tình trạng thiếu phụ tùng, chỉ còn khoảng 26 chiếc đang hoạt động tính đến năm 2021. Ngoài các mẫu tiêu chuẩn, Ukraine còn sở hữu các phiên bản Su-27 nâng cấp, bao gồm Su-27S1M, Su-27P1M, Su-27UBM1 và Su-27PU1M, được trang bị các hệ thống dẫn đường theo tiêu chuẩn NATO. Với sự hỗ trợ từ Mỹ, Kiev đã tích hợp thành công một số vũ khí phương Tây, bao gồm bom GBU-39 mới được giới thiệu gần đây và có khả năng là bom Paveway IV do Anh cung cấp. Các nỗ lực trang bị tên lửa không đối không của phương Tây cho MiG-29 và Su-27 của Ukraine cũng đã được báo cáo, nhưng có vẻ không hiệu quả. Do đó, máy bay Ukraine vẫn tiếp tục phải dựa vào các dòng tên lửa do Liên Xô sản xuất để không chiến. Mỹ gần đây đã đặt hàng thêm bom đường kính nhỏ GBU-39/B cho cả không quân của mình và các đồng minh nước ngoài, bao gồm cả Ukraine. Vào ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một hợp đồng lớn với công ty sản xuất máy bay Boeing, trị giá lên tới 6,9 tỷ USD để sản xuất bom GBU-39/B. Vào tháng 5/2024, các báo cáo xác nhận rằng, Không quân Ukraine đã cải tiến máy bay chiến đấu thời Liên Xô cũ để triển khai bom GBU-39, cho thấy nỗ lực của Ukraine nhằm tăng cường khả năng tấn công trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.