Radar bay thế hệ mới của Nga A-100 có tính năng gì đặc biệt?

Đoạn video về máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) thế hệ mới của Nga, chiếc A-100 Premier, đã xuất hiện trực tuyến trong các chuyến bay thử nghiệm. Các thông tin cho biết, nguyên mẫu thử nghiệm của máy bay A-100 Premier AWACS đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Theo các thông tin của truyền thông Nga, nguyên mẫu A-100 Premier AWACS đang bước vào giai đoạn thử nghiệm toàn diện cuối cùng cho hệ thống radar tầm xa trên không trong điều kiện cận chiến. Sau khi các thử nghiệm này hoàn tất, việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu. Máy bay AWACS A-100, được trang bị một radar mới có tên “Premier”, sử dụng khung của chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76MD-90A hiện đại hóa. AWACS A-100 Premier được phát triển vào năm 2014 bởi các chuyên gia từ Tổ hợp khoa học và kỹ thuật hàng không Taganrog mang tên Beriev, phối hợp với tổ chức phi chính phủ “Vega-M”, một phần của Tập đoàn nhà nước “Ruselectronica”, mục đích nhằm thay thế dần máy bay AWACS A-50 đã cũ. Hệ thống radar “Premier” trên máy bay A-100, là loại ăng-ten mảng pha chủ động, có thể hoạt động trinh sát vô tuyến điện tử. A-100 được trang bị các thiết bị đầu cuối, cho phép trao đổi thông tin với máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa phòng không của Nga qua đường truyền liên lạc an toàn, ổn định. Tính năng này rất quan trọng để xác định mục tiêu trên không, mặt đất và mặt nước. Ngoài khả năng của radar “Premier”, máy bay A-100 còn có thể nhận dữ liệu từ vệ tinh không gian và điều khiển UAV, chuyển thông tin này đến cả vũ khí mặt đất và trên không. Ngoài ra, nó còn tương tác liền mạch với các hệ thống trinh sát mặt đất, chẳng hạn như radar tầm xa, nâng cao khả năng nhận biết tình huống tổng thể. Được thiết kế để phục vụ như một trung tâm chỉ huy trên không linh hoạt, AWACS A-100 Premier có thể đồng thời phát hiện và theo dõi tới 350 mục tiêu trên không, trên biển và trên mặt đất ở khoảng cách lên tới 650 km. Máy bay A-100 Premier AWACS có tầm bay “ấn tượng” khoảng 5.000 km và có thể hoạt động liên tục trên không trong hơn 10 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu. Hãy cùng đi sâu vào một số tính năng chính của hệ thống radar tiên tiến này của Nga. Đầu tiên, mẫu máy bay thử nghiệm A-100LL, dựa trên máy bay A-50 tiêu chuẩn, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 10/2016. Đến tháng 11/2017, nguyên mẫu đầu tiên của A-100 Premier đã bay lên bầu trời, được phát triển từ đầu bằng cách sử dụng khung máy bay vận tải quân sự hiện đại hóa Il-76MD-90A. Việc thử nghiệm nguyên mẫu này nhằm mở đường cho việc sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khác nhau, mốc thời gian hoàn thành các thử nghiệm này và bắt đầu sản xuất hàng loạt đã bị đẩy lùi đáng kể, hiện được nhắm mục tiêu đến năm 2024. Vào năm 2020, một tin tức đầy hứa hẹn xuất hiện từ Taganrog, tiết lộ việc đang chế tạo một chiếc máy bay A-100 khác, để chuẩn bị tham gia giai đoạn thử nghiệm. Chuyển nhanh đến tháng 2/2022, Rostec đã công bố một thành tựu quan trọng, chuyến bay đầu tiên của máy bay AWACS A-100 được trang bị công nghệ radar mới đã thành công. Nhìn về phía trước, chúng ta có thể dự đoán sự ra đời của máy bay AWACS A-100 mới nhất của Nga với hệ thống radar Premier tiên tiến vào cuối năm nay. Nhưng rất có thể, tốc độ hoàn thiện AWACS A-100 sẽ nhanh hơn, do yêu cầu về loại máy bay chiến đấu này của Nga ở chiến trường Ukraine. Ngoài ra, vào tháng 3 năm nay, ông Sergey Chemezov, người đứng đầu Rostec, đã đề cập rằng cùng với chương trình A-100 Premier, họ có kế hoạch hiện đại hóa và tiếp tục sản xuất máy bay AWACS A-50U, để đáp ứng yêu cầu hiện tại của Quân đội Nga. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, TASS).

